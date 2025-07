Ekkor érdemes banánt enni a jobb emésztés és fogyás érdekében

A banán nemcsak édes íze miatt, hanem praktikussága és egészségügyi előnyei miatt is kedvelt gyümölcs. Magnéziumban és káliumban is gazdag alapanyag, emellett pedig rosttartalma is kiemelkedő. Ráadásul, ha ügyesen iktatjuk be elfogyasztását a napba, akkor segíti az emésztést, akár még a fogyásban is segíthet.