Átestek a ló túloldalára a balatoni szakácsok: elszállt napi bért kérnek, van, aki masszőrt szeretne

Az utóbbi években jelentős változáson ment keresztül a vendéglátás, főleg, a szezonális, nyári munkavállalók tekintetében. Elképesztő elvárásokkal érkeznek a potenciális szakácsok és felszolgálók, amit már a vendéglátóhelyek tulajdonosai sem tudnak szó nélkül hagyni.

Átestek a ló túloldalára a balatoni szakácsok: egymilliós fizetés és masszőr is az igények között Lakos Benedek

Makkos Péter, a fonyódi Makkos Vendéglő tulajdonosa elmondta, hogy jelentősen megváltoztak a munkavállalói igények: nagy részük megmondja, mikor, mennyit és mennyiért hajlandó dolgozni. Beszámolt arról is, hogy egyre nehezebb alkalmas munkaerővel feltölteni a szezonális helyeket, mert az osztrák síparadicsomban dolgozó munkások szezonja hosszabb lett, így pedig kevesebb munkavállaló tér haza az itteni szezonra.

Németh Tamás, a balatonboglári Fuel by Full Gas séfje így fogalmazott:

Abszolút irreális, már egy olyan irányba elment az egész, hogy nem is tudják mit kérjenek: óránként három cigiszünet, meg masszőr legyen, meg frissítés. Sose volt ez egy kényelmes szakma, csak ez a furcsa mai világ azt mutatja a fiatal szakács gyerekeknek, hogy ez a fehér kabátról szól és akkor séfként pózolhatnak. Mindenki egymilliót akar keresni havonta, de nincs kötelességtudat, tisztelet, nem járnak be pontosan dolgozni, a tisztaság, a gazdaságosság, az alapvető emberi értékek nem számítanak, nulla kommunikáció. Ha pedig fel akar mondani, azt is úgy teszi, hogy letilt, telefont nem vesz fel, nem válaszol. Nagyon méltatlan ez a hozzáállás.