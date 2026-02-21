Család

Ezért ne dobd ki soha a bacon szaftját – Rengeteg módon felhasználható

A baconból kinyert zsiradék nem szemét, hanem értékes főzőalapanyag, amely finomabbá teheti a legegyszerűbb fogásokat is. Éppen ezért érdemes hát megtartani és kreatívan hasznosítani a konyhában.

Amikor bacont sütünk, nem csupán ízletes, ropogós szalonnát kapunk, hanem egy különleges, aromás zsiradékot is, ami a legtöbbször a lefolyóba vagy a kukába kerül. Ez a baconszaft, amit angolul bacon grease-nek hívnak, nem véletlenül kapta a házi szakácsok körében a folyékony arany nevet: rengeteg felhasználási módja van a konyhában, és sokszor jobb választás, mint a szokásos olaj vagy vaj.

Baconszaft
Getty Images

Amikor a bacon a serpenyőben puhul és sül, a benne lévő zsír lassan kiolvad

És egy aromás zsiradékká alakul. Ez a zsír valójában sokkal több, mint egyszerű étkezési melléktermék: erőteljes ízt adhat szinte bármilyen sós fogáshoz, legyen szó rántottáról, sült zöldségről vagy akár egy vacsora mellé készített mártásról.

A baconszaft egyik legnagyobb előnye, hogy megőrizheted, és későbbi felhasználásra eltárolhatod.

Ehhez érdemes a frissen sült zsírt hagyni egy kicsit hűlni, majd egy finom szűrőn vagy kávéfilteren keresztül átönteni egy tiszta üvegedénybe.

A benne levő ételmaradékok és szilárd részecskék gyorsabban avasodást okozhatnak, így a szűrés segít abban, hogy a zsír minél tovább friss maradjon.

Ha így tárolod, a baconszaft hűtőben több hónapig is eláll, vagy akár le is fagyaszthatod kisebb adagokban, például jégkockatálcában.

A felhasználási lehetőségek igazán sokrétűek

  • Klasszikus módja, amikor a rántottát vagy tojásételt benne sütik meg, így már reggel is átjárja az ételt a bacon füstös íze, a kalóriatartalma nélkül.
  • Emellett érdemes kipróbálni zöldségek vagy krumpli pirítását is az olaj vagy vaj helyett.
  • A baconszaft ideális alap egy fűszeres salátaöntethez is, hiszen egy kis mennyiségben keverve más olajokkal gazdagabb, karakteresebb aromát ad.
Zsírban úszó bacon
Akár hónapokig eltárolhatod a hűtőben a szaftot, ha leszűröd
Getty Images

De nem csak főzéshez használható

Egyes házi szakácsok szerint a baconszaft remek eszköz lehet például öntöttvas serpenyők bevonására is, mivel megvédi és aromával tölti meg a felületet, ami különösen jól jön a további sütésekhez.

Fontos azonban megjegyezni, hogy bacon magas zsírtartalmú alapanyag, ezért nem érdemes túlzásba vinni a felhasználását, különösen akkor, ha valaki egészségtudatos étrendet követ.

Mértékkel viszont egy jól tárolt adag baconszaft gazdaságos és ízes alternatívája lehet a mindennapi főzésnek.

Forrásunkvolt.

