5 vendéglő és csárda, ahol mindig kitűnő a bableves – A Velencei-tótól Soltvadkertig

Kislány koromban a bableves volt az egyik kedvenc ételem, mindkét nagymamám istenien készítette. Sokáig nem is ettem meg másét, mert az övék volt az etalon. Most már sajnos egyikükét sem tudom megkóstolni, de tudom, hogy más is rajongója ennek a klasszikusnak, úgyhogy most ajánlok öt helyet, ha valaki erre az otthonos ízre vágyik.

Bogrács Vendéglő

Ez a csepeli vendéglő minden ízében hozza a retró hangulatot, úgyhogy elsősorban azoknak ajánlom, akik ezt szeretik, ezt keresik. Közvetlen kiszolgálás, családias hangulat, na meg nagy adag ételek. Háromféle, kiadós bableves is van az étlapjukon, ki-ki kedvére válogathat preferenciái szerint. Van tejfölös bableves galuskával, aztán galuskával és füstölt tarjával, végül pedig isteni babgulyás, szintén galuskával. Én erre szavazok.

Budapest, Katona József utca 54. (XXI. kerület)

Nyitvatartás: hétfő-vasárnap 12.00-20.00

Klasszikus Jókai-bableves – a Gundel-féle eredeti recept alapján, a Nosaltyról Hering András

Paulaner Sörház

A fix pontok kedvelőinek ajánlanám a Paulaner Sörházat, aminek XII. kerületi egysége már úgy hozzánk nőtt, hogy el sem tudnánk képzelni a környéket nélküle. Baráti találkozók, céges összejövetelek, meccsnézés, számos esemény apropóján találkoztunk már itt. Most azt mondom, jöjjön ide, aki egy tál gazdag, melengető Jókai-bablevesre vágyik. Ez a klasszikus egytálétel mindig füstölt alapról indul, klasszikus rántással sűrítik, erre azért már többféle opció is van, gazdagon be van zöldségezve, és kerül bele csipetke is. Anyai nagyapám egyik kedvence, és én meg is értem, hogy ezt választotta.

Budapest, Alkotás utca 53.

Nyitvatartás: hétfő és vasárnap 11.30-23.00, kedd - szombat 11.30-0.00

Venyige Étterem

Ez a soltvadkerti étterem akkor nyerte meg a szívem, mikor kiszúrtam, hogy velős pirítós is van az étlapon. Tovább haladva kiderült, hogy Jókai-bablevest is kínálnak, ennek is megörültem, mert néha az az érzésem támad, hogy a bableves, a babgulyás kezd elfelejtődni, pedig az egyik kedvencem, minél több tejföllel, annál jobb. Itt, ezen a húsban gazdag étlapon hál’ istennek jutott neki hely.

Soltvadkert, Szentháromság utca 31.

Nyitvatartás: hétfő-kedd 11.00.-15.00, szerda-csütörtök 11.00-21.00, péntek-szombat 11.00-22.00, vasárnap 11.00-16.00

Receptajánlónk:

JAM Miskolc

Jókai Mór állítólagos kedvenc levese Miskolcon is hódít. A JAM étlapján szerepel, többedmagával. Ez az étterem lassacskán tizenöt éve várja a vendégeit, ami nagy szó, kevesen tudnak ilyen hosszú pályát befutni, úgyhogy már csak ezért is jár az elismerés. A napi és a heti ajánlat mellett fix étlappal is dolgoznak, amin könnyű megtalálni a kedvünkre való fogást. Vagy a kedvünkre való bablevest.

Miskolc, Széchenyi István utca 66-68.

Nyitvatartás: hétfő-péntek 8.00-19.00, szombat 9.00 - 19.00, vasárnap 9.00-17.00

Gulyás Csárda

Több kedves barátom is rajongója a Velencei-tó környékének, és mivel tudom, hogy a finom ételeket sem vetik meg, azt találtam ki, hogy legközelebb együtt mehetnénk bablevesezni a Gulyás Csárdába. Mi szoktunk együtt kirándulni, meg tematikus közös ebédeket, vacsorákat szervezni, úgyhogy egy kitérő a Gulyás Csárda csülkös bableveséért több mint valószínű, hogy elnyeri a tetszésüket. Aki szintén szereti a klasszikusokat, az nyugodtan álljon meg itt egy bringatúra vagy nagyobb kirándulás után, és töltődjön fel energiával.

Gárdony, Balatoni út 50.

Nyitvatartás: hétfő-vasárnap 12.00-22.00

Címlapfotó: Nosalty/Hering András