Az áruházlánc lett a TV2 új, Smoke Kings című gasztro vetélkedőjének fő szponzora. Márkázott markettel, széles termékválasztékkal szponzorálja a BBQ műfaját népszerűsítő műsort, amely június 7-én debütált. Kövesd a műsort, ha te is a grillezés szerelmese vagy és szívesen lesnél el otthon is alkalmazható trükköket a hazai BBQ-világ legmenőbb arcaitól!

A grillezés ma már jóval többről szól, mint egy gyors nyári vacsoráról – kompakt gasztroélmény. Erre a szemléletváltásra épít az Auchan is: az idei szezonban nemcsak új termékekkel, hanem egy tévés együttműködéssel is népszerűsíti a BBQ világát.

Az Auchan idén nemcsak a grillrácsra, hanem a BBQ-kultúrára is rátesz egy lapáttal Auchan

Az áruházlánc főszponzorként és kizárólagos beszállítóként csatlakozott a Smoke Kings című BBQ-versenyhez, mert ahogy a műsor készítőinek, az áruházláncnak is kiemelt célja a grillkultúra népszerűsítése. A műsorban tizenkét versenyző méri össze tudását különböző kihívások során, miközben a nézők a húsok elkészítésétől kezdve a különféle BBQ-technikákon át az ízpárosításokig számos praktikát ismerhetnek meg. A pontos tematikát egyelőre még BBQ-füst fedi, de annyit elárulhatunk, érdemes lesz követni az izgalmakat hétről hétre! A verseny házigazdája Jancsa Jani, a zsűriben pedig a hazai BBQ-szcéna két ismert arca, Szűcs Róbert Lúciusz és Nagy Iván foglal helyet, így nemcsak a szórakozás, de a mesteri trükkök is garantáltak.

A versenyzők az epizódok során az áruház termékeinek felhasználásával is alkotnak: az Auchan grill termékpalettája a húsoktól és grillsajtoktól kezdve a pácokon, fűszereken és szószokon át egészen a vegán alternatívákig számos lehetőséget kínál azoknak, akik új ízpárosításokat, trükköket próbálnának ki.

Ez a gasztro reality neked szól, ha szemezel az Auchan grill termékpalettájával, de inspirálódnál az alkotás előtt. Az áruház kínálatában idén is rengeteg grill-újdonság található: először jelenik meg BIO szezám- és avokádóolaj, a szarvasgombás majonéz és többféle Rub fűszer is. Proteines, pesztós grillsajtok és grill gomolya szélesíti a sajtválasztékot, a fagyasztott portfóliót pedig a megújult vadhúsok. A húskedvelőket az idei szezonban Leberkase, szarvas grillkolbász, ízesített ráknyársak, nem hőkezelt, ízesített (a többi között lecsós, hagymás-pörköltes) sertés grillerek, valamint ízesített vajjal csomagolt pisztráng várja az Auchan kínálatában.

A Smoke Kings-üzenet egyszerű: a BBQ nem a profik kiváltsága, hanem olyan közösségi élmény, amelyhez ma már minden adott egy alapos bevásárlással.

Június 7-étől hetente felszáll a füst, ne maradj le róla!