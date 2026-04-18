Marad vagy megy az árrésstop? A magyar boltok már üzentek az új kormánynak

Az Országos Kereskedelmi Szövetség támogatásáról biztosította Kármán András, leendő pénzügyminiszter azon tervét, amely az árrésstop fokozatos kivezetését célozza. A Tisza Párt politikusa korábban arról beszélt, hogy a piactorzító intézkedéseket lépésről lépésre vezetnék ki. Az OKSZ közleményében hangsúlyozta: álláspontjuk szerint az intézkedés megszüntetésének feltételei már régóta adottak. A szervezet ezért haladéktalanul kezdeményezi a szektor szintű szakmai egyeztetések megkezdését a leendő Tisza-kormánnyal.

Az OKSZ üdvözli Kármán András leendő pénzügyminiszter pár nappal ezelőtti kijelentését arról, hogy „az állami beavatkozások hosszú távon nem összeegyeztethetőek egy jól működő piacgazdasággal, így a Tisza-kormány célja az lesz, hogy ezekre ne legyen szükség és kivezetésre kerüljenek” - írta a Pénzcentrum megkeresésére a szövetség.

Az OKSZ álláspontja változatlan: szerintük az árrésstop negatív hatásai egyértelműek, és a korábban meghatározott inflációs feltételek a kivezetéshez már rég teljesültek, ezért a szervezet mielőbbi szakmai egyeztetést kezdeményezne a leendő Tisza-kormánnyal az intézkedés kivezetéséről.

A leendő pénzügyminiszter korábban arról beszélt, hogy a jövőbeni gazdaságpolitika célja a piactorzító állami beavatkozások fokozatos megszüntetése lesz. Ugyanakkor úgy látja, az élelmiszerekre és drogériai termékekre vonatkozó árrésstopot egyelőre nem lehet azonnal kivezetni, ezért elképzelhető, hogy a május 31-én lejáró intézkedést átmenetileg meghosszabbítják, hogy ne okozzon hirtelen terhet a lakosságnak.

A kereskedők mozgástere számottevően csökkent

Kozák Tamás, az OKSZ főtitkára korábban a Pénzcentrumnak arról beszélt, hogy a hazai kiskereskedelem egyszerre küzd gyenge fogyasztással és visszaeső beruházásokkal, miközben a szereplők szerint a szabályozási környezet – különösen az árrésstop – az ágazat egyik fő fékjévé vált. Az Országos Kereskedelmi Szövetség úgy látja, nem egyetlen intézkedésről, hanem egymást erősítő szabályozási csomagról van szó, amely a különadókkal és a beruházási korlátokkal együtt rontja a szektor teljesítményét.

A szakma szerint az árrésstop az ellátási lánc működésére is hatással van: a kereskedők mozgástere szűkül, ezért a költségnyomást a beszerzési oldalon próbálják érvényesíteni, ami a termelőkre és feldolgozókra is átterhelődhet, és az import szerepét is növelheti. A kritikusok úgy vélik, mindez torzítja a piaci működést, csökkenti az akciók lehetőségét, és végső soron az állami bevételekre is hatással lehet.

Közben a beruházások tartós visszaesése figyelhető meg, különösen a nagy láncoknál. A háttérben a romló jövedelmezőség és a szabályozási bizonytalanság áll, ami megnehezíti a fejlesztések tervezését. A szektor ezért nem egy-egy intézkedés módosítását, hanem kiszámíthatóbb, egységes kereskedelempolitikát sürget a beruházások élénkítése érdekében.

