A Lidl az alvásodról is gondoskodik: elképesztő olcsó komfortmatracra + matracvédőre csaphatunk le akciósan

Kényelem, egészség, jó alvás, olcsó matrac
A non-food kínálatban fellelhető, közkedvelt barkácsfelszerelések, ruházati cikkek, konyhai kisgépek és eszközök mellett a Lidl lakásfelszerelés-szekciójáról se felejtkezzünk meg:
2026. 07.13-tól kiváló áron vásárolhatunk náluk matracot és hozzá tartozó matracvédőt. Lássuk a részleteket!
A LIVARNO 7-zónás komfortmatrac előnyei:
- kényelmes és tartós matrac
- komforthab matracmag 7 zónás kialakítással
- a hullámvágások révén optimális alátámasztást biztosít a test minden pontján
- tehermentesíti a testet
- keménységi fok: H3
- mérete: 90*200*17 cm
- Ára: 24.999 Ft, ami a hasonló minőségű komfortmatracok között kifejezetten kedvező!
A matracvédő előnyei
A matracvédő segít megőrizni a matrac tisztaságát és hosszú élettartamát:
- optimális védelmet nyújt a szennyeződések és foltok ellen
- 4 sarokgumival rögzíthető, így nem csúszkál az ágyon
- különböző méretekben kapható: kb. 90×200 cm (7.999 Ft), kb. 140×200 cm (9.999 Ft).
- egyszerűen tisztítható, mosható
- Ára: 7.999 Ft-tól, mérettől függően
Tippek:
- használd a matracvédőt minden ágyon, főleg, ha gyermek vagy háziállat is használja, így hosszabb ideig megmarad a matrac frissessége
- a 7 zónás komfortmatrac különösen ajánlott, ha hát- vagy derékfájdalomra keresel megoldást
- kombináld a matracot és a matracvédőt a teljes kényelemért és higiéniáért
Tudtad?
- a hullámvágású matracok segítik a test egyenletes teherelosztását, így csökkentik a nyomáspontok kialakulását
- a matracvédő használata meghosszabbítja a matrac élettartamát
- megelőzi a foltok kialakulását
- az akciós ár a Lidlben a minőség és kényelem figyelembevételével különösen kedvező lehet azoknak, akik most váltanának matracot