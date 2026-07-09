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2026.07.09.

A Lidl az alvásodról is gondoskodik: elképesztő olcsó komfortmatracra + matracvédőre csaphatunk le akciósan

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Matracot a Lidlből, akciósan? Igen!, Sőt, hozzá való matracvédőt is! Lássuk a részleteket!

Kényelem, egészség, jó alvás, olcsó matrac

A non-food kínálatban fellelhető, közkedvelt barkácsfelszerelések, ruházati cikkek, konyhai kisgépek és eszközök mellett a Lidl lakásfelszerelés-szekciójáról se felejtkezzünk meg:
2026. 07.13-tól kiváló áron vásárolhatunk náluk matracot és hozzá tartozó matracvédőt. Lássuk a részleteket!

A LIVARNO 7-zónás komfortmatrac előnyei:

  • kényelmes és tartós matrac
  • komforthab matracmag 7 zónás kialakítással
  • a hullámvágások révén optimális alátámasztást biztosít a test minden pontján
  • tehermentesíti a testet
  • keménységi fok: H3
  • mérete: 90*200*17 cm
  • Ára: 24.999 Ft, ami a hasonló minőségű komfortmatracok között kifejezetten kedvező!
Akciós 7 zónás komfortmatrac a Lidlből - akciós újság kivágása
Akciós 7 zónás komfortmatrac a Lidlből
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A matracvédő előnyei

A matracvédő segít megőrizni a matrac tisztaságát és hosszú élettartamát:

  • optimális védelmet nyújt a szennyeződések és foltok ellen
  • 4 sarokgumival rögzíthető, így nem csúszkál az ágyon
  • különböző méretekben kapható: kb. 90×200 cm (7.999 Ft), kb. 140×200 cm (9.999 Ft).
  • egyszerűen tisztítható, mosható
  • Ára: 7.999 Ft-tól, mérettől függően
akciós újság részlete
Minden matrac megérdemel egy matracvédőt!
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Tippek:

  • használd a matracvédőt minden ágyon, főleg, ha gyermek vagy háziállat is használja, így hosszabb ideig megmarad a matrac frissessége
  • a 7 zónás komfortmatrac különösen ajánlott, ha hát- vagy derékfájdalomra keresel megoldást
  • kombináld a matracot és a matracvédőt a teljes kényelemért és higiéniáért

Tudtad?

  • a hullámvágású matracok segítik a test egyenletes teherelosztását, így csökkentik a nyomáspontok kialakulását
  • a matracvédő használata meghosszabbítja a matrac élettartamát
  • megelőzi a foltok kialakulását
  • az akciós ár a Lidlben a minőség és kényelem figyelembevételével különösen kedvező lehet azoknak, akik most váltanának matracot

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