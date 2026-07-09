A Lidl az alvásodról is gondoskodik: elképesztő olcsó komfortmatracra + matracvédőre csaphatunk le akciósan

Matracot a Lidlből, akciósan? Igen!, Sőt, hozzá való matracvédőt is! Lássuk a részleteket!

Kényelem, egészség, jó alvás, olcsó matrac

A non-food kínálatban fellelhető, közkedvelt barkácsfelszerelések, ruházati cikkek, konyhai kisgépek és eszközök mellett a Lidl lakásfelszerelés-szekciójáról se felejtkezzünk meg:

2026. 07.13-tól kiváló áron vásárolhatunk náluk matracot és hozzá tartozó matracvédőt. Lássuk a részleteket!

A LIVARNO 7-zónás komfortmatrac előnyei:

kényelmes és tartós matrac

komforthab matracmag 7 zónás kialakítással

a hullámvágások révén optimális alátámasztást biztosít a test minden pontján

tehermentesíti a testet

keménységi fok: H3

mérete: 90*200*17 cm



Ára: 24.999 Ft, ami a hasonló minőségű komfortmatracok között kifejezetten kedvező!

Akciós 7 zónás komfortmatrac a Lidlből via

A matracvédő előnyei

A matracvédő segít megőrizni a matrac tisztaságát és hosszú élettartamát:

optimális védelmet nyújt a szennyeződések és foltok ellen

4 sarokgumival rögzíthető, így nem csúszkál az ágyon

az ágyon különböző méretekben kapható: kb. 90×200 cm (7.999 Ft), kb. 140×200 cm (9.999 Ft).

kb. 90×200 cm (7.999 Ft), kb. 140×200 cm (9.999 Ft). egyszerűen tisztítható, mosható

Ára: 7.999 Ft-tól, mérettől függően

Minden matrac megérdemel egy matracvédőt! via

Tippek:

használd a matracvédőt minden ágyon, főleg, ha gyermek vagy háziállat is használja , így hosszabb ideig megmarad a matrac frissessége

, így hosszabb ideig megmarad a matrac frissessége a 7 zónás komfortmatrac különösen ajánlott, ha hát- vagy derékfájdalomra keresel megoldást

keresel megoldást kombináld a matracot és a matracvédőt a teljes kényelemért és higiéniáért

Tudtad?

a hullámvágású matracok segítik a test egyenletes teherelosztását , így csökkentik a nyomáspontok kialakulását

, így csökkentik a nyomáspontok kialakulását a matracvédő használata meghosszabbítja a matrac élettartamát

megelőzi a foltok kialakulását

az akciós ár a Lidlben a minőség és kényelem figyelembevételével különösen kedvező lehet azoknak, akik most váltanának matracot

Forrásunk volt.