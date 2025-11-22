Soprontól Szentendréig: 5 kevésbé ismert adventi vásár, amit idén ne hagyj ki

November 30-a advent első vasárnapja, amikortól már hivatalosan is a karácsonyra készülünk.* Az adventi vásár megosztó műfaj. Van, aki imádja forralt borral, kenyérlángossal, Last Christmas-szel és kézműves ajándékokkal együtt, más meg a falra mászik tőle. Szerintünk megvan ezeknek a rendezvényeknek a maguk varázsa, mi pedig most mutatunk ötöt, amit idén nem érdemes kihagyni.

Szentendre

Lássuk be, Szentendre egy olyan település, aminek nagyon jól áll a karácsony. Egyáltalán, az ünnepek meghittsége jól áll ennek a városnak. Az idei Advent Szentendrén november 29-én veszi kezdetét, a Dumtsa Jenő utcában és a Fő téren.

Fényfestés, közös gyertyagyújtás, kézműves vásár és gasztronómiai programok, ráadásul valódi hógömbbel is készülnek a szervezők.

Egy finom forró csoki, egy látogatás Szabi a pék birodalmában, és máris ünnepi fényben ragyog minden. Szentendre ráadásul élő adventi naptárrá változik, a számokat a házak ablakában kell keresnetek!

Advent Szentendrén via

Helyszín: Szentendre, Fő tér

Sopron

November 28-án, Sopron Fő terén kigyulladnak a fények a karácsonyfán, és kezdetét veszi az ünnepi készülődés Nyugat-Magyarország egyik kedvenc városában.

A soproni advent része a belvárost járó kisvonat, a hangversenyek, a mézeskalács-készítés, na meg a jellegzetes ünnepi pohár, amiből teát, forralt bort, kakaót vagy puncsot egyaránt élmény lesz kóstolgatni.

Harapjatok valamit a helyi vendéglátósoknál, tegyetek egy nagy sétát, melegedjetek át egy forró italtól, és engedjétek, hogy ez az örökké mézeskalács-illatú hangulat titeket is átjárjon.

Soproni Advent via

Helyszín: Sopron, a Mária-szobor környéke

Advent a Hegyvidéken

Ha engem kérdeztek, annál jobb egy karácsonyi vásár, minél inkább egy adott közösséghez tartozik, ezért is szeretem jobban a kicsi, meghitt rendezvényeket a nagy csinn-bumm cirkusz helyett. A Hegyvidék adventi vására tipikusan ilyen rendezvény. Elsősorban a környéken élőknek szól, ők látogatják, ettől pedig az egésznek van valami bensőséges hangulata.

A Városháza téren november 28. és december 23. között a környék óvodáinak, iskoláinak különféle közösségeinek részvételével lehet felvenni a karácsonyi ritmust.

Lesz például sültgesztenye-kóstolás is, aminél téliesebb, karácsonyibb hangulatú programot aligha tudnék elképzelni, de természetesen itt is sül majd kürtöskalács, lesz Lacikonyha és kézműves vásár is.

Advent a Hegyvidéken via

Helyszín: 1126 Hegyvidék, Városháza tér

Noszvaj

Aki egri kirándulást tervez, annak előszeretettel ajánlom, hogy tegyen egy kitérőt Noszvaj felé. Egyrészt, mert a Bükkalja csodálatos, és fantasztikus kiránduló útvonalak vannak errefelé. Másrészt, mert itt vannak a barlanglakások, amik egyszerre varázslatosak és izgalmasak, december 20-án ráadásul Noszvaj adventi vásárának is otthont adnak.

Kecskesajt, mézeskalács, szörp, lekvár, és mindenféle finomság beszerezhető itt, akár az ünnepi asztalra, akár ajándékba szánod.

Sokkal jobb olyat adni, amit valaki más szeretettel és figyelemmel készített, tudván, hogy egy nap egy másik ember asztalára kerül.

Noszvaji barlanglakások és adventi vásár via

Helyszín: 3325 Noszvaji barlanglakások, Honvéd utca

Adventi Bornegyed Badacsonyban

Talán lassan tényleg megszokjuk, én nagyon örülnék neki, hogy a Balaton egész évben tökéletes lokáció, akár kirándulni, akár ünnepelni érkezünk. Ezt erősíti az Adventi Bornegyed is, különböző badacsonyi borászatok, éttermek és szálláshelyek részvételével. Hétről hétre különböző programokkal készülnek az arra járóknak. Nagy kedvencünk, Mede Ádám például november 29-én, a Gasztrohegy Legyen vörös! címet viselő tematikus hétvégén vár titeket.

Ünnepi hangulat, gyertyagyújtás, kirándulásra csábító hegyek és finom falatok a legjobb balatoni borok mellé. Kell ennél több?

Helyszín: Badacsonytomaj, Park utca

*Nem akkor kell kezdeni a készülődést, amikor szeptember közepe felé megjelennek a szaloncukrok meg a csoki Mikulások a boltok polcain. Az indokolatlanul hamar van. Még Mariah Carey sem kezd olyan korán énekelni.

