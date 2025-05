7 nap, 7 étel – Fasírtok és lepények hete vár, gyors tavaszi receptekkel

Május második felében örvendeztet meg minket virágaival ez a csodás növény, amely egyébként közterületeken is fellelhető. Leginkább szörpként fogyasztjuk, de érdemes tudni, hogy többféle felhasználási módja létezik, ráadásul rendkívül jótékonyan hat a szervezetre. Ezen hatásait mutatjuk most be!