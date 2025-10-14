Gasztro

2025.10.14.

Minden 50 év felettinek erősen ajánlott ezt az élelmiszert fogyasztania

Nosalty profilképe Nosalty

Az öregedés számos változással jár, köztük az anyagcsere lassulásával, az izomtömeg csökkenésével, ami egyben azt is jelenti, hogy az értékes tápanyagok mellőzése egy bizonyos kor után már nem megengedett. A táplálkozási szakértők szerint pedig egy konkrét élelmiszer fogyasztása erősen ajánlott 50 éves kor felett.

50 éves kor felett különösen ajánlott odafigyelnünk a táplálkozásunkra, hiszen rengeteg fizikai változás vár ránk. Ilyenkor a fehérje, a B12-vitamin, a D-vitamin és a kalcium megfelelő bevitele hatványozott figyelmet érdemel, mivel ezek az elemek mind kulcsszerepet játszanak az erős izmok, csontok, szív és agy fenntartásában. Lássuk, mi az az élelmiszer, amit a táplálkozási szakértők is ajánlanak 50 éves kor felett!

Idősebb nő eszik
Minden 50 év felettinek erősen ajánlott ezt az élelmiszert fogyasztani a táplálkozási szakértők szerint

Az anyagcsere az évek során lelassulhat, ezért fontos a kalória- és makrotápanyag-bevitel módosítása a nem kívánt súlygyarapodás megelőzése érdekében

– állítja Erin Palinski-Wade dietetikus.

Iktassuk be étrendünkbe a zsíros halakat!

A zsíros halak, például a lazac, makréla, tonhal és szardínia rendkívül gazdagok fehérjében, egészséges zsírokban, valamint B12- és D-vitaminban, amelyeket a szervezet az életkor előrehaladtával egyre nehezebben tud felszívni.

A kisebb, csontos halak extra kalciumot is tartalmaznak

A halakban található ómega3-zsírsavakkal kapcsolatban több tanulmány is alátámasztotta, hogy csökkentik a szív- és érrendszeri betegségek, a stroke és a demencia kockázatát, míg a D-vitamin és a kalcium segítenek erősíteni a csontokat és megelőzni a csontritkulást.

Receptajánló:

A növényi fehérjék is fontosak

A növényi fehérjék is fontos szerepet játszanak az egészség megőrzésében, például a hüvelyesek, főleg a csicseriborsó, bab, lencse. A tofu is kiváló fehérje- és kalciumforrás, emellett alacsony zsírtartalmú is. Emellett mind a kilenc esszenciális aminosavat tartalmazza, így remek alternatívája a húsnak is.

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Hirdetés

Támogatott tartalom

Rég elfeledett húsféle, ami sokoldalúan támogatja az egészséget
Gasztro

Rég elfeledett húsféle, ami sokoldalúan támogatja az egészséget

A nyúl a régi magyar szakácskönyvek gyakori szereplője volt, de az utóbbi években igazán alulértékelt húsféle vált belőle. Pedig extra sovány, magas a fehérjetartalma, gazdag B-vitaminokban, és alacsony a koleszterintartalma. Ráadásul a nyúltenyésztés az állattenyésztés egy különösen fenntartható formája.

Legújabb receptek

brassói

Brassói szűzpecsenye

A brassói aprópecsenye egy fantasztikus magyaros fogás, amiből vétek lenne kispórolni az étel lelkét, a fokhagymát. Szaftosabban vagy kissé szárazon is egyformán nagy kedvencünk.

zöldségpástétom

Gombapástétom dióval

Egy szuper őszi kence a gombakrém, amit most megspékeltünk pirított dióval és lencsével is. A kakukkfű pedig teljesen új szintre emeli az ízeket! Tálaljuk piritóssal.

brownie

Cukkinis brownie

Egy újabb tiktokos, egyszerű, gyors és egészséges süti. Itt, a Nosalty-n talált céklás süti után, kíváncsi voltam a cukkinis változatra is, és ebben sem csalódtam.

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

burgonyafank-egyszeruen
sós fánk

Burgonyafánk egyszerűen

Ezt a burgonyafánkot akkor készítem, amikor valami sós, puha és házias finomságra vágyunk, egy főzelék vagy gulyásleves mellé. Igazi nagymamás recept, ami mindig elfogy mielőtt ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept