Minden 50 év felettinek erősen ajánlott ezt az élelmiszert fogyasztania

50 éves kor felett különösen ajánlott odafigyelnünk a táplálkozásunkra, hiszen rengeteg fizikai változás vár ránk. Ilyenkor a fehérje, a B12-vitamin, a D-vitamin és a kalcium megfelelő bevitele hatványozott figyelmet érdemel, mivel ezek az elemek mind kulcsszerepet játszanak az erős izmok, csontok, szív és agy fenntartásában. Lássuk, mi az az élelmiszer, amit a táplálkozási szakértők is ajánlanak 50 éves kor felett!
Az anyagcsere az évek során lelassulhat, ezért fontos a kalória- és makrotápanyag-bevitel módosítása a nem kívánt súlygyarapodás megelőzése érdekében– állítja Erin Palinski-Wade dietetikus.
Iktassuk be étrendünkbe a zsíros halakat!
A zsíros halak, például a lazac, makréla, tonhal és szardínia rendkívül gazdagok fehérjében, egészséges zsírokban, valamint B12- és D-vitaminban, amelyeket a szervezet az életkor előrehaladtával egyre nehezebben tud felszívni.
A kisebb, csontos halak extra kalciumot is tartalmaznak
A halakban található ómega3-zsírsavakkal kapcsolatban több tanulmány is alátámasztotta, hogy csökkentik a szív- és érrendszeri betegségek, a stroke és a demencia kockázatát, míg a D-vitamin és a kalcium segítenek erősíteni a csontokat és megelőzni a csontritkulást.
Receptajánló:
A növényi fehérjék is fontosak
A növényi fehérjék is fontos szerepet játszanak az egészség megőrzésében, például a hüvelyesek, főleg a csicseriborsó, bab, lencse. A tofu is kiváló fehérje- és kalciumforrás, emellett alacsony zsírtartalmú is. Emellett mind a kilenc esszenciális aminosavat tartalmazza, így remek alternatívája a húsnak is.