Minden 50 év felettinek erősen ajánlott ezt az élelmiszert fogyasztania

Az öregedés számos változással jár, köztük az anyagcsere lassulásával, az izomtömeg csökkenésével, ami egyben azt is jelenti, hogy az értékes tápanyagok mellőzése egy bizonyos kor után már nem megengedett. A táplálkozási szakértők szerint pedig egy konkrét élelmiszer fogyasztása erősen ajánlott 50 éves kor felett.

50 éves kor felett különösen ajánlott odafigyelnünk a táplálkozásunkra, hiszen rengeteg fizikai változás vár ránk. Ilyenkor a fehérje, a B12-vitamin, a D-vitamin és a kalcium megfelelő bevitele hatványozott figyelmet érdemel, mivel ezek az elemek mind kulcsszerepet játszanak az erős izmok, csontok, szív és agy fenntartásában. Lássuk, mi az az élelmiszer, amit a táplálkozási szakértők is ajánlanak 50 éves kor felett!

Az anyagcsere az évek során lelassulhat, ezért fontos a kalória- és makrotápanyag-bevitel módosítása a nem kívánt súlygyarapodás megelőzése érdekében – állítja Erin Palinski-Wade dietetikus.

Iktassuk be étrendünkbe a zsíros halakat!

A zsíros halak, például a lazac, makréla, tonhal és szardínia rendkívül gazdagok fehérjében, egészséges zsírokban, valamint B12- és D-vitaminban, amelyeket a szervezet az életkor előrehaladtával egyre nehezebben tud felszívni.

A kisebb, csontos halak extra kalciumot is tartalmaznak

A halakban található ómega3-zsírsavakkal kapcsolatban több tanulmány is alátámasztotta, hogy csökkentik a szív- és érrendszeri betegségek, a stroke és a demencia kockázatát, míg a D-vitamin és a kalcium segítenek erősíteni a csontokat és megelőzni a csontritkulást.

A növényi fehérjék is fontosak

A növényi fehérjék is fontos szerepet játszanak az egészség megőrzésében, például a hüvelyesek, főleg a csicseriborsó, bab, lencse. A tofu is kiváló fehérje- és kalciumforrás, emellett alacsony zsírtartalmú is. Emellett mind a kilenc esszenciális aminosavat tartalmazza, így remek alternatívája a húsnak is.

