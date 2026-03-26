A cékla valóban nagyon egészséges, de nem mindenkinek ajánlott a fogyasztása

A cékla, mint az egyik legegészségesebbnek tartott gyökérzöldség, számtalan pozitív élettani hatást hordoz magában, ennek ellenére nem mindenkinek ajánlott a fogyasztása. Lássuk, miért!

Miért egészséges a cékla?

A cékla rost-, folát-, kálium- és nitráttartalma miatt támogatja az egészséges vérkeringést és vérnyomást. A szív- és érrendszer egészségét is segíti, valamint a fizikai állóképességet, és a máj méregtelenítő funkcióját is támogatja. Emellett a fizikai aktivitásra is jótékony hatással van.

Nitráttartalma nitrogén-monoxiddá alakul a szervezetben, ami segít ellazítani az ereket, ezzel javítja a véráramlást.

A cékla a vesék számára is előnyös, hiszen a vese felelős a vér szűréséért. Ebből adódik, hogy a magas vérnyomás a vesebetegségek egyik vezető oka.

Kiknek nem ajánlott a cékla fogyasztása?

Bár a céklában megtalálható oxalátok természetes vegyületek, és számos növényi élelmiszerben megtalálhatóak, köztük leveles zöldekben és diófélékben, a vesében a kalcium az oxaláttal karöltve vesekövet képezhet.

A cékla normál adagokban történő fogyasztása nem növeli jelentősen a vesekő kockázatát azoknál, akiknek soha nem volt veseköve. A legtöbb ember számára kiegyensúlyozott étrend részeként fogyasztható – mondja a szakember.

Akiknek a kórtörténetében szerepel vesekő, annak az oxalátban gazdag étkezés növelheti a további kockázat esélyét, különösen, ha a folyadékbevitel alacsony. Fontos azonban megemlíteni, hogy a vesekő nem egyetlen ételtől alakul ki.

