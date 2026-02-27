A Babel Budapest hiánypótló ötlete – Olcsóbban ehetnek a vendéglátásban dolgozók, és végre vendégként is jelen lehetnek egymás éttermeiben

A hazai vendéglátás szereplőinek összefogását és inspirációját erősítő kezdeményezést indított a Babel Budapest, amelyhez a PAPI Étterem & Farm és a KIOSK Budapest is csatlakozott.

A hazai vendéglátás szereplőinek összefogását célzó kezdeményezést indított a Babel Budapest, amelyhez csatlakozott a PAPI Étterem & Farm és a KIOSK Budapest is. A program keretében a részt vevő éttermek meghatározott napokon szakmai kedvezményt biztosítanak a vendéglátásban dolgozók számára.

A Babel Budapest, a PAPI Étterem & Farm és a KIOSK Budapest kezdeményezése túlmutat egy egyszerű árkedvezményen. A program a szakmai összefogást, az inspirációt és a párbeszédet kívánja erősíteni egy olyan időszakban, amikor az ágazat szereplői gazdasági és működési kihívásokkal néznek szembe – Budapesten és vidéken egyaránt.

A hospitalitynapok lehetőséget teremtenek arra, hogy a szakmában dolgozók vendégként is jelen lehessenek egymás éttermeiben: tapasztalatot gyűjtsenek, inspirálódjanak, kapcsolatokat építsenek.

Régi álmom, hogy a vendéglátásban dolgozók ne csak egymás mellett, hanem egymásért is jelen legyenek. Ha tudunk egymásnak inspirációt és lehetőséget adni, az hosszú távon mindannyiunk javát szolgálja. Hiszek abban, hogy a nagylelkűség nem gyengeség, hanem erő – árulta el Hlatky-Schlichter Hubert, a program kezdeményezője, aki szerint szerint a vendéglátás jövője az együttműködésen múlik.

A program fogadtatása már most pozitív: az éttermek visszatérő kollégái, spontán szakmai beszélgetések és új együttműködések jelzik, hogy valódi igény van az ilyen típusú kapcsolódásra.

