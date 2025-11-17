Heti Horoszkóp: Lássuk, kinek melyik karácsonyi kekszet kínálják a csillagok, a mézeskalácson kívül

Nem csak a mézeskalács létezik, ami az ünnepi kekszeket illeti! Tekintve, hogy sokan nem kedvelik az igencsak intenzív fahéjas-szegfűszeges-mézes ízvilágot, valamint új recepteket is szeretnek kipróbálni, a segítségetekre sietünk, hogy válogathassatok a finom, karácsonyra is tökéletes kekszreceptek közül: gyömbéres, gesztenyés, csokis, fahéjas, tejbegrízes, Pilóta? 12 ünnepies kekszet mutatunk, kinek-kinek a horoszkópja szerint!
