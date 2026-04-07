Tizenkét hét tavasz – 12 izgalmas, friss és ropogós étteremnyitás vidéken és a fővárosban

Egyre többet és egyre erősebben süt a nap, este hatkor még világos van, és minden nappal egy kicsit jobban esik kinn lenni a friss levegőn. Minden jel arra utal, hogy beköszöntött a tavasz, a kellemes idő pedig a rügyfakadással együtt új helyeket is hozott nekünk. Lássuk, hol érdemes eltölteni az első napfényben fürdő délutánokat!

June

Nagyon szeretem azokat az első, nyári heteket, mikor már állandó a jó idő, de még nincs kánikula. Mikor a szombatok a Hajós uszoda platánjai alatt érik az embert, és amikor a legjobban esik mindenféle teraszokon üldögélni, és órákon át nevetni, meg beszélgetni a barátainkkal. Ez a June étterem filozófiája is, hogy a nyár nem egy évszak, hanem egy életérzés. A közel-keleti ízek találkozása a kedvenc, klasszikus bisztrófogásokkal, arra tervezve, hogy jóbarátokkal üljük körbe az asztalt, és ne csak a legjobb sztorikat, hanem a legjobb falatokat is megosszuk velük.

Csirke-shawarma vagy céklás mille feuille? Könnyű tabuleh-saláta, vagy egy jalapenjoburger? Tiramisu vagy inkább baklava?

Minden lehetséges, csak úgy, mint egy júniusi szombat estén.

June

Budapest, Alkotás utca 53.

Nyitvatartás: hétfő-péntek 8.00-22.00, szombat 9.00-22.00, vasárnap 9.00-18.00

Voilá

Nick Balázs, Varga Dávid és Kovács Renátó összefogott, hogy Angyalföld kapjon egy igazán belevaló éttermet, és Voilá! Érzem, hogy most több olvasót is elveszítettem, sajnálom ezt nem lehetett kihagyni, illetve a Voilá pizzáinak elnevezését látva, úgy éreztem, hogy nem is tehetem meg, hogy kihagyom. Szóval a Voilá étlapja pont olyan, mintha az örök kedvenceimből állították volna össze, egyebet ne mondjak rakott kelkáposzta és rakott krumpli is van az étlapon, meg sültcsirke-erőleves, de azt sem hagyják éhesen, aki mondjuk csipegetne.

Van ugyanis kétszemélyes antipasti tál, szuper pizzák, meg pornstar martini csapra verve. Aki egyszer elmegy hozzájuk, az biztos újrázni fog.

Voilá

Budapest, Klapka utca 4-6.

Nyitvatartás: kedd-vasárnap 11.30-22.00

Soltész SIGNO

A Dobó tér közelében új hely született, köszönhetően a Soltész család hitének és elképzeléseinek. A Soltész pincészet belvárosi egységében Gyűjtő Ádám és Tréba Soma jóvoltából az étlapon a friss, a házias, az ismerős és az újszerű ételek váltják egymást, jó példa erre már a levesszekció is, ahol a bárányraguleves és a tyúkhúsleves mellett elfér az édeskömény-krémleves is.

Van kacsacomb, de az unalomig ismert változatot itt egy thai vadasmártással, savanyított zellersalátával és sós túrófánkkal tálalt verzióra cserélték.

Az pedig egyenesen csodás, hogy a desszertek között megtaláltam az egyik méltatlanul elfeledett kedvencemet, a rizskochot.

Soltész SIGNO

Eger, Érsek utca 14.

Nyitvatartás: kedd-csütörtök 12.00-22.00, péntek-szombat 12.00-23.00, vasárnap 12.00-17.00

Lilith

A VII. kerület végtelen nyüzsgésében egy kicsi, csendes sáv a Rumbach Sebestyén utca. Körbezárja a Király és a Dob forgataga, átszeli a Madách tér pezsgése, de a Rumbach viszonylagos békéjében van valami titokzatosság. Hol máshol nyithattak volna tehát Lilith néven koktélbárt, ha nem itt, az egyik gangos ház aljában. A Hotsy Totsy kistestvére bármelyik pillanatban készen állhat a vendégek fogadására.

A honlap szerint új módon szeretnének közelíteni a modern bárkultúrához, miközben a minőségből és a Hotsyban megszokott kimagasló minőségű vendéglátásból nem engednek.

Minden leendő signature cocktail egy-egy arca Lilithnek, ennek a titokzatos nőnek az ókori mítoszok földjéről, és mi már türelmetlenül várjuk, hogy megismerkedhessünk vele.

Lilith

Budapest, Rumbach Sebestyén utca 7.

Dica!

A legjobban azt szeretem Olaszországban, hogy a kávézás egyszerre szertartás, és egyszerű, világos, rendkívül praktikus része a mindennapoknak. „Un caffè, per favore", és az ember a pultnál állva lehajtja a tökéletes espressót, hogy utána sietve mehessen a dolgára. Aztán ugyanennél a pultnál jöhet este az aperitivo, néhány finom falat és egy jó ital kíséretében. A Dica! (magyarul: Mondja!) egy olasz házaspár helye: Sofia és Antonio a hétfőtől péntekig, kilenctől ötig tartó hivatali létezést cserélték erre a Klauzál téri üzlethelyiségre.

Isteni feketekávét, olasz csemegéket, sajtot, sonkát, pastát, halat kaphatunk náluk, ha épp betérünk hozzájuk, az ízek pedig egyszerűek, háziasak, semmi nincs túlbonyolítva.

Ettől és Sofiáék kedvességétől tényleg olyan az egész, mint egy darabka Olaszország.

Dica!

Budapest, Klauzál tér 15.

Nyitvatartás: hétfő, szerda-vasárnap 10.00-22.00

1# Birria Taco Bar

A taco olyan, mint a pizza vagy egy falatka csoki, esetleg egy szelet a kedvenc sajtomból. Mindig jöhet. A birria taco pedig az egyik legnagyobb kedvencem, sok mindent hajlandó vagyok ugyanis itthon elkészíteni, de mire ennek minden összetevőjével elkészülnék, lehet, hogy elmenne a kedvem az egésztől.

A lassan főtt fűszeres hússal gazdagon megpakolt, és a hús főzőlevébe mártogatott taco zseniális étel, a Trafik Trafo csapata pedig gondoskodik róla, hogy most már a Múzeum körúton is bármikor hozzájussunk ehhez a csemegéhez.

Aki pedig teljes élményre vágyik, az csapjon mellé egy pohár jéghideg margaritát is, aztán élvezze az életet!

1# Birria Taco Bar

Budapest, Múzeum körút 7.

Nyitvatartás: hétfő-szombat 11.30-21.30, vasárnap 11.30-20.30

Almárium kert

Ha valaki kitartóan álmodik arról, hogy egy nap vendéglátással fog foglalkozni, annak az álom először beköltözik a nappalijába, aztán szépen elkezdi bontogatni a szárnyait, egészen addig, ameddig meg nem valósul. A bogácsiak nagy szerencséjére az Almárium kert épp náluk valósul meg, és hamarosan teljes gőzzel fogadja majd az ott élő és az arra járó vendégeket egyaránt. A hely Jutka, Dani és Csabi többéves közös munkájának és szakmai útjának eredménye, étterem, közösségi hely és kulturális tér, ahol kis és nagy találkozásoknak, kikapcsolódásnak, közös étkezésnek egyaránt helye van.

Az étlap helyi termelőkre és szezonális alapanyagokra épít, a fél sült csirke mellé a karamellizált káposztacikk például tökéletes párosítás, de az étlap gyakran bővül, így nincs esély, hogy bárki ráunjon a kínálatra.

Almárium kert

Bogács, Dózsa György utca 17.

Nyitvatartás: Deli 8.30-12.00, Étterem szerda-szombat snack 14.00-tól, vacsora 17.00-21.00

Kakurega

A Sáo, a KHAN, a QUÍ és az Opium után megnyitott a Kakurega, az Arany János utca új kedvence, ahol Pivovárnyik György mellett a napokban sajnálatosan elhunyt Takács Lajos is felelt a legfinomabb katsukért, gyozákért és a legkiválóbb minőségű halakból készült sushikért.

A Kakurega is egyike lesz azoknak a helyeknek a városban, ahova biztosan nem elég egyszer elmenni, ráadásul az itallapon ott találjátok Farkas Fruzsina The Green Sommelier fermentált italait is. Tökéletes helyszín egy kellemes vacsorához. A meleg fények, az u-alakú asztallal körbevett látványkonyha, a tökéletes ízek, az izgalmas berendezés teljes összhangban állnak, és olyan éttermi élményt nyújtanak, ami a hibátlan ízekkel párosítva biztosan sokáig emlékezetes marad.

Kakurega

Budapest, Arany János utca 13.

Nyitvatartás: kedd-csütörtök 17.00-23.00, szombat 17.00-0.00

Lazy Lion

Az Adria-palota szépsége, eleganciája szinte megkívánta, hogy az épület egy elegáns bár otthona legyen, és láss csodát, a Lazy Lion csapata laza, de kifinomult stílussal, a koktélkultúra legjavával új életet vitt ebbe az eddig meglehetősen csendesen álló palotába.

Feke Soma felel az italokért, akit hazai koktélrajongók a Madách téri Barside-ból és a TOKIO-ból is ismerhetnek.

Hat signature koktélt álmodott az itallapra, és köztük van a white negroni által inspirált Do you Suze? – is, aminek alapját a Suze likőr adja. Ezzel együtt, aki kicsit elveszettebben hajózik a koktélok tengerén, az se ijedjen meg, a Lazy Lion gyakorlott bartenderei útba fogják igazítani. Egy elegáns este, egy jó ital, kellemes társaság, mi kell még?

Lazy Lion

Budapest, Zoltán utca 18.

Nyitvatartás: csütörtök 17.00-0.00, péntek-szombat 17.00-2.00, vasárnap 17.00-0.00

Hét Kakas

Mondjak még bármit a Hét Kakasról azon túl, hogy az egyik signature ételük a káposztás cvekedli, vagy ennyi elég volt, hogy mindenki beleszeressen? Ez a régi, paraszti receptekből ihletet merítő hely, ahol háztáji és saját készítésű alapanyagokra, autentikus ízekre épül a konyha, csak szombatonként van nyitva, és egy tizenkét fős asztal köré várják a vendégeiket, hogy a legnagyobb gondossággal, odafigyeléssel készült ételek elfogyasztása, finom, natúr borok kóstolgatása mellett eltöltsenek egy kellemes estét.

Aki szeretne valami igazán autentikus, otthonos, házias balatoni élményt, azonnal foglaljon egy helyet a Hét Kakas asztalánál!

Hét Kakas

Kéthely, Kéthelyihegy

Nyitvatartás: szombat 16.00-22.00

Little Geisha Can Cook

A Little Geisha Baross utcai egysége egy szemvillanás alatt közönségkedvenc lett, csak azt sajnáltuk, hogy a kicsi alapterület miatt, némi szerencsére is szükségünk volt, ha náluk akartunk sushizni. Szerencsére azóta megnyitották a Corvin-negyedben található éttermüket is, ahol már negyvenen férnek el az asztalok körül, miközben a fogások, a receptek, a kedves kiszolgálás és a remek ár-érték arány mit sem változott.

Aki bátran kísérletezik, az kóstolja meg a kimchipörköltet, aki új szintre emelné a ramenélményt, az pedig rendeljen egy Indochina rament, amiben olyan fokhagymás marhahús van, amilyet sehol máshol nem találni.

Igazi, tökéletes törzshelyalapanyag a Little Geisha, és sosem lehet megunni.

Little Geisha Can Cook

Budapest, Nagy Templom utca 17.

Nyitvatartás: hétfő 9.00-21.00, kedd-csütörtök 11.00-22.00, péntek 9.00-21.00, szombat 11.00-22.00, vasárnap 9.30-21.00

nor/ma Bartók

A nor/ma fenomenális kiflijei többünk ép elméjét segítettek megőrizni a covid alatt, úgyhogy igazán örömteli hír, hogy lépten nyomon felbukkannak a város különböző pontjain. Most például a Bartók Béla úton, a Gárdonyi térhez közel nyílt egy újabb egységük, a 11. kerület lakóinak nagy örömére.

Vasárnap is nyitva vannak, úgyhogy egy lusta, hétvégi délelőttöt is meg tudnak tölteni finomabbnál finomabb péksütikkel, de a sajátmárkás termékeiket is megtaláljátok a boltban.

A vérnarancsmarmelade például bármilyen reggelt képes bearanyozni. Köszi, nor/ma, hogy újabb környéket hódítottatok meg, jó, hogy jöttetek!

nor/ma Bartók

Budapest, Bartók Béla út 32.

Nyitvatartás: hétfő-péntek 7.00-19.00, szombat 8.00-18.00, vasárnap 8.00-15.00

