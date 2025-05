Konkurens a láthatáron: új gyorsétteremlánc nyomhatja le a Mekit és KFC-t

Új vetélytársa lehet a már jól ismert McDonald's-nak, KFC-nek és Burger Kingnek. Ugyan a pontos nyitásról még nincs információ, de belátható időn belül érkezhet az első Five Guys Magyarországra.

Már korábban is felröppent a hír, hogy megnyithat Budapesten az első hazai Five Guys. Ezek a spekulációk most még erőteljesebbek, pláne, hogy a környező országok egy részében már megvetette a lábát az amerikai gyorsétteremlánc.

Új konkurens a láthatáron: új gyorsétteremlánc nyomhatja el a Mekit és KFC-t Michael Siluk/UCG/Universal Images Group

A burgerrajongókat igencsak lázba hozhatta az a TikTok-videó, amiben azt pedzegetik, mikor nyílhat meg az első Five Guys Magyarországon. A láncot birtokló Monterock International 2023-ban kapta meg az engedélyt a Five Guys éttermek Kelet- és Közép-Európai működtetésére. Jelenleg Ausztriában és Csehországban is van már egységük, szám szerint kettő-kettő.

A cég tervei szerint 2028-ban nyithatnak több helyen is gyorséttermeket, beleértve Budapestet is.

Ennél konkrétabb dátum azonban egyelőre nem ismert.

Ennyibe kerül egy Five Guys hamburger

A bécsi éttermek kínálata ugyan elérhető az interneten, de árakat nem tüntettek fel az étlapon. A Pénzcentrum az osztrák Foodora áraiból tájékozódott, ahol egy sima hamburger 14,50 eurótól (kb. 5858 forint) indul, a bacon burger 15,50 euró (kb. 6262 forint), a bacon cheeseburger pedig 16,50 euró (kb. 6666 forint). A „Little”, azaz kisebb verziók ennél valamivel olcsóbbak, de ott is 4600 forinttól indul a legolcsóbb hamburger.

Receptajánlónk:

szendvicskülönlegességek Vegán hamburger A hamburger egy igazi komfortfood, amit szinte bármikor szívesen fogyasztunk. Hogy senki ne maradjon ki ebből, most egy vegán verziót készítettünk. hamburger Tökéletes, szaftos hamburger Ha imádjátok a hamburgereket, de otthon nem mertetek még nekiállni, akkor csekkoljátok a receptünket, amiben megmutatjuk, hogyan készíthettek tökéletes hamburgert házilag. A Knorr Szaftos ... krumpliköret A tökéletes sült krumpli Nem az alapanyagokban, hanem a technikában rejlik a recept különlegessége. A végeredmény belül puha, kívül ropogós burgonya lesz. Íme a tökéletes sült krumpli Anthony Bourdain nyomán.

Forrásunk volt.

Hírek, érdekességek, újdonságok: