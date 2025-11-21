Nem napraforgó, nem olíva: ezen az olajon sütve valódi ízbomba lesz a tükörtojás

Bár a tükörtojás kéthozzávalós étel, könnyedén feldobhatjuk egy kis csípős szósszal, akár apróra vágott fűszernövényekkel. De ha igazán finom ízt szeretnénk adni magának a tojásnak, akkor a zsiradékban kell keresni a megoldást, amin a tükörtojást sütjük. Félre a vajjal és a semleges olajokkal, elérkezett a szezámolaj ideje!
A szezámolajnak egyedülálló diós íze van, ami umamival itatja át az ételeket.
Függetlenül attól, hogy hogyan használod fel aztán ezt a tojást, ha szezámolajban sütöd meg, minden falatot át fogja járni a különleges íz. A szezámolaj kétféle változatban kapható: hagyományos és pörkölt is létezik belőle. A hagyományos szezámolaj enyhe diós ízt ad, de a pörkölt olaj íze teltebb.
Bár a szezámolaj füstpontja alacsonyabb más olajokénál, ha közepes hőmérsékleten készíted el a tükörtojást, akkor teljesen jó lesz, nem fog megégni.
Ha még intenzívebb szezámízt szeretnél, akkor mielőtt a tojást a serpenyőbe öntenéd, szórj szezámmagot az olajba. Ezek a tojás sütése közben megpirulnak, így texturált, ropogós alapot kapsz.
Így ízesítsd a tükörtojásod sütőzsiradékát, megéri!
Te is biztosan hallottál már az umamiról, a különleges és megfoghatatlan ötödik ízről. Napi Tippünkben eláruljuk, miként turbózhatod fel a megszokott tükörtojás ízét umamival!Szász Nóri
Így süss tökéletes tükörtojást serpenyő nélkül
A TikToknak már arra is van ötlete, hogyan lehet egy tojást serpenyő nélkül megsütni!Szász Nóri
Ezt rontod el, ha túlsül/nyers marad a tükörtojásod
Sokan indítjuk tükörtojással reggeleinket, és csakúgy, ahogy minden napkezdés sem lehet tökéletes, bizony a tojásétel sütésébe is csúszhatnak néha hibák. Nézzük, milyen esetek fordulhatnak elő, hogy ezentúl ennyivel kevesebb bosszúságunk legyen majd kora reggel.Lakos Benedek
Ha a reggeli nálad egyet jelent a tükörtojással, akkor ezt a szezámolajban sült változatot többféleképpen is tálalhatod. Kerülhet például egy avokádós pirítós tetejére. Hintsd meg szezámmaggal, és a kész fogás bármely menő reggelizőben megállná a helyét. Vagy maradhatsz az ázsiai vonalnál, és készíthetsz egy koreai stílusú reggeli szendvicset kimchivel, sajttal és tükörtojással.