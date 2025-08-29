Életmód

Zabpehely vagy tojás? Melyik a jobb reggeli, ha fogyni szeretnél?

Ha egészséges, akár a fogyási céljainkat támogató reggelire gondolunk, akkor általában a zabpehely és a tojás jut sokunknak eszébe. Mindkettő tápanyagokban gazdag élelmiszer, azonban más-más jó tulajdonságokkal rendelkeznek. Lássuk, melyik előnyösebb, ha fogyás a célunk!

A zabpehely és a tojás is remek reggeli alternatíva, azonban nem biztos, hogy mindkettő megfelelő, ha a fogyás a célunk.

Egészséges reggeli
Szénhidrát- és fehérjetartalom

A zabpehelyről és a tojásról is köztudott, hogy egészségtudatos reggelinek minősülnek. Az egyik fehérjében, míg a másik rostban gazdag. Ha fogyás a célunk, akkor azonban érdemes tisztában lenni a konkrét, egészségre gyakorolt hatásaikkal.

Két darab főtt tojás átlagosan 155 kalóriát tartalmaz, míg egy csésze zabpehely energiatartalma 166 kcal körül van. A különbség ugyan kicsi, de nem a makrotápanyagokat illetően.

A zabpehely egy adagja (1 csésze) nagyobb mennyiségű szénhidrátot tartalmaz, és körülbelül 4 gramm rostot, míg a tojás gyakorlatilag szénhidrátmentes.

Emellett a tojás körülbelül 12 gramm fehérjét tartalmaz, vagyis kétszer annyit, mint a zabpehely. Ettől függetlenül a zabpehely glikémiás indexe nagyjából 55, így az alacsony/közepes GI-vel rendelkező ételek táborát erősíti.

A tojás és a zabpehely zsírtartalma

  • a zabpehely körülbelül 3,5 gramm zsírt tartalmaz
  • míg a tojás akár 10,6 gramm zsírt is rejthet magában, beleértve az egészséges telítetlen zsírsavakat is
  • nem szabad arról sem megfeledkezni, hogy tojás koleszterintartalma 373 milligrammnyi, így nem mindenki számára előnyös

Vitaminok és ásványi anyagok

A zabpehely vas-, magnézium-, cink- és káliumforrás, míg a tojás ezzel szemben egyedi tápanyagokat kínál, mint például a kolin (fontos az agyműködéshez), a szelén, valamint a szem egészségét támogató antioxidánsok, a lutein és a zeaxantin.

Melyik a jobb reggeli, ha fogyás a cél?

A tojásnak és a zabpehelynek is megvannak az egészségügyi előnyei: a tojás javára írható a sok fehérje, amivel sokáig jóllakottságot biztosít, míg a zabpehely stabilizálja az energiaszintet, és támogatja az emésztőrendszert.

Ha fogyás a cél, akkor a tojás jobb választás, hiszen alacsony a szénhidrát-, ellenben magas a fehérjetartalma.

A zabpehely akkor jó választás, ha edzés előtt/után van szükségünk egy kevés szénhidrátra, de szeretnénk egészséges opcióra voksolni.

Forrásunk volt.

