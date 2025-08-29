Zabpehely vagy tojás? Melyik a jobb reggeli, ha fogyni szeretnél?

Ha egészséges, akár a fogyási céljainkat támogató reggelire gondolunk, akkor általában a zabpehely és a tojás jut sokunknak eszébe. Mindkettő tápanyagokban gazdag élelmiszer, azonban más-más jó tulajdonságokkal rendelkeznek. Lássuk, melyik előnyösebb, ha fogyás a célunk!

Szénhidrát- és fehérjetartalom

A zabpehelyről és a tojásról is köztudott, hogy egészségtudatos reggelinek minősülnek. Az egyik fehérjében, míg a másik rostban gazdag. Ha fogyás a célunk, akkor azonban érdemes tisztában lenni a konkrét, egészségre gyakorolt hatásaikkal.

Két darab főtt tojás átlagosan 155 kalóriát tartalmaz, míg egy csésze zabpehely energiatartalma 166 kcal körül van. A különbség ugyan kicsi, de nem a makrotápanyagokat illetően.

A zabpehely egy adagja (1 csésze) nagyobb mennyiségű szénhidrátot tartalmaz, és körülbelül 4 gramm rostot, míg a tojás gyakorlatilag szénhidrátmentes.

Emellett a tojás körülbelül 12 gramm fehérjét tartalmaz, vagyis kétszer annyit, mint a zabpehely. Ettől függetlenül a zabpehely glikémiás indexe nagyjából 55, így az alacsony/közepes GI-vel rendelkező ételek táborát erősíti.

A tojás és a zabpehely zsírtartalma

a zabpehely körülbelül 3,5 gramm zsírt tartalmaz

míg a tojás akár 10,6 gramm zsírt is rejthet magában, beleértve az egészséges telítetlen zsírsavakat is

nem szabad arról sem megfeledkezni, hogy tojás koleszterintartalma 373 milligrammnyi, így nem mindenki számára előnyös

Vitaminok és ásványi anyagok

A zabpehely vas-, magnézium-, cink- és káliumforrás, míg a tojás ezzel szemben egyedi tápanyagokat kínál, mint például a kolin (fontos az agyműködéshez), a szelén, valamint a szem egészségét támogató antioxidánsok, a lutein és a zeaxantin.

Melyik a jobb reggeli, ha fogyás a cél?

A tojásnak és a zabpehelynek is megvannak az egészségügyi előnyei: a tojás javára írható a sok fehérje, amivel sokáig jóllakottságot biztosít, míg a zabpehely stabilizálja az energiaszintet, és támogatja az emésztőrendszert.

Ha fogyás a cél, akkor a tojás jobb választás, hiszen alacsony a szénhidrát-, ellenben magas a fehérjetartalma.

A zabpehely akkor jó választás, ha edzés előtt/után van szükségünk egy kevés szénhidrátra, de szeretnénk egészséges opcióra voksolni.

