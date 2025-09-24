Tojásallergia? Igen, létezik, és ezekről a tünetekről ismerheted fel

Szinte bármilyen ételre lehet allergiás az ember, miért a tojás lenne kivétel? A tojásallergia egy létező jelenség, és gyakoribb, mint gondolnánk, ezért összegyűjtöttük, mit kell tudnod róla, és hogy milyen tünetekről ismerheted fel.

Tej, gabona, mogyoró, tengeri herkentyűk - csak néhány azok közül az ételek közül, amik allergiás reakciót válthatnak ki az arra érzékenyeknél. Bár a listát még lehetne bővíteni, egy gyakori ételallergiáról kevés szó esik. Pedig a tojásallergia létezik, és számos kellemetlen tünettel járhat, súlyos esetben pedig akár halált is okozhat.

Az orrfolyástól a hányáson át a légszomjig ezek a tojásallergia tünetei

Mennyire gyakori a tojásallergia?

A tojásallergia a második leggyakoribb ételallergia gyermekeknél.

Az egészségügyi szakemberek becslései szerint azonban a gyermekek körülbelül 2%-a allergiás a tojásra, így bár viszonylag ritka, mégis érdemes ismerni, milyen tünetekkel jár. Gyermekeknél gyakoribb, mint felnőtteknél.

Ennek oka, hogy a gyermekek körülbelül fele 5 éves korára toleranciát fejleszt ki a tojás iránt, és 16 éves korára akár 70%-uk ki is növi a tojásallergiáját.

A tojásallergiás gyermekek körülbelül 70%-a képes lehet tojásfehérjét fogyasztani erősen hevített (sült) termékekben.

Mi okozza a tojásallergiát?

Az allergiát a tojásban található fehérjék okozzák, amelyek túlreagálásra késztetik az immunrendszert. Mind a tojássárgája, mind a tojásfehérje tartalmaz allergiát okozó fehérjéket, de a tojásfehérje iránti allergia a leggyakoribb. A csecsemőknél allergiás reakció léphet fel az anyatej fogyasztása mellett is, ha a szülő tojást fogyasztott.

Amennyiben egy gyereknek tojásallergiája van, a szervezet az első tojásfogyasztás után immunglobulin E-t (IgE) termel. Az IgE az immunrendszer által termelt antitest. A szervezet számos különböző típusú IgE-t termel, amelyek specifikus allergéneket céloznak meg.

Az IgE antitestek a bőr, a légutak és a szív- és érrendszer hízósejtjeihez (allergiás sejtek) kötődnek. Amikor tojásfehérjékkel találkoznak, hisztamint bocsátanak ki. A hisztamin okozza az allergiás tüneteket.

Az IgE-reakciók, vagyis az allergiás tünetek a tojás elfogyasztása után gyorsan jelentkeznek. A reakciók között szerepelhet anafilaxia is, ami halálos kiementelű lehet.

Mi az az anafilaxia? A súlyos allergiás reakció életveszélyes vészhelyzethez, úgynevezett anafilaxiához vezethet. Az anafilaxia kezelésére az epinefrin nevű gyógyszert kell azonnal beadni, majd kórházba szállítani a beteget.

Az anafilaxia tünetei a következők:

- a légutak beszűkülése, beleértve a torok duzzanatát vagy a torokban érzett gombócot, ami megnehezíti a légzést

- fájdalom és görcsök a gyomor területén

- gyors szívverés

- sokk, jelentős vérnyomáseséssel, ami szédülést vagy ájulást okozhat

Tünetek

A tojásallergia tünetei személyenként eltérőek. Általában a tojás vagy tojást tartalmazó étel elfogyasztása után röviddel jelentkeznek.

A tojásallergia tünetei lehetnek:

Bőrduzzanat vagy viszkető kiütések, úgynevezett csalánkiütés – a leggyakoribb tojásallergiás reakció.

vagy viszkető kiütések, úgynevezett csalánkiütés – a leggyakoribb tojásallergiás reakció. Orrdugulás vagy orrfolyás és tüsszentés, vagyis allergiás nátha.

vagy orrfolyás és tüsszentés, vagyis allergiás nátha. Emésztési tünetek, például görcsök, gyomorpanaszok és hányás .

és . Asztmás tünetek, például köhögés, zihálás, mellkasi szorító érzés vagy légszomj.

Tojásérzékenység

Ahogy a glutén esetében, itt is érdemes megkülönböztetni az allergiától az érzékenységet, vagyis a tojásra adott egyéb reakciókat, amelyeket nem az allergiás antitestek okoznak. Ilyenkor a tojásra adott reakció lassabb, mint az IgE-mediált reakció.

A reakció akár 48 órával a tojás elfogyasztása után is jelentkezhetnek, és ebben az esetben általában csak a beleket (gyomor-bélrendszert) érintik.

A tojásérzékenység tünetei az alábbiak lehetnek:

gyomorfájdalom

görcsök

hasmenés

hányinger és hányás

Forrásunk volt.