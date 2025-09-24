Tojásallergia? Igen, létezik, és ezekről a tünetekről ismerheted fel

Tej, gabona, mogyoró, tengeri herkentyűk - csak néhány azok közül az ételek közül, amik allergiás reakciót válthatnak ki az arra érzékenyeknél. Bár a listát még lehetne bővíteni, egy gyakori ételallergiáról kevés szó esik. Pedig a tojásallergia létezik, és számos kellemetlen tünettel járhat, súlyos esetben pedig akár halált is okozhat.
Mennyire gyakori a tojásallergia?
A tojásallergia a második leggyakoribb ételallergia gyermekeknél.
Az egészségügyi szakemberek becslései szerint azonban a gyermekek körülbelül 2%-a allergiás a tojásra, így bár viszonylag ritka, mégis érdemes ismerni, milyen tünetekkel jár. Gyermekeknél gyakoribb, mint felnőtteknél.
Ennek oka, hogy a gyermekek körülbelül fele 5 éves korára toleranciát fejleszt ki a tojás iránt, és 16 éves korára akár 70%-uk ki is növi a tojásallergiáját.
A tojásallergiás gyermekek körülbelül 70%-a képes lehet tojásfehérjét fogyasztani erősen hevített (sült) termékekben.
Mi okozza a tojásallergiát?
Az allergiát a tojásban található fehérjék okozzák, amelyek túlreagálásra késztetik az immunrendszert. Mind a tojássárgája, mind a tojásfehérje tartalmaz allergiát okozó fehérjéket, de a tojásfehérje iránti allergia a leggyakoribb. A csecsemőknél allergiás reakció léphet fel az anyatej fogyasztása mellett is, ha a szülő tojást fogyasztott.
Amennyiben egy gyereknek tojásallergiája van, a szervezet az első tojásfogyasztás után immunglobulin E-t (IgE) termel. Az IgE az immunrendszer által termelt antitest. A szervezet számos különböző típusú IgE-t termel, amelyek specifikus allergéneket céloznak meg.
Az IgE antitestek a bőr, a légutak és a szív- és érrendszer hízósejtjeihez (allergiás sejtek) kötődnek. Amikor tojásfehérjékkel találkoznak, hisztamint bocsátanak ki. A hisztamin okozza az allergiás tüneteket.
Az IgE-reakciók, vagyis az allergiás tünetek a tojás elfogyasztása után gyorsan jelentkeznek. A reakciók között szerepelhet anafilaxia is, ami halálos kiementelű lehet.
Mi az az anafilaxia?
Az anafilaxia tünetei a következők:
- a légutak beszűkülése, beleértve a torok duzzanatát vagy a torokban érzett gombócot, ami megnehezíti a légzést
- fájdalom és görcsök a gyomor területén
- gyors szívverés
- sokk, jelentős vérnyomáseséssel, ami szédülést vagy ájulást okozhat
Tünetek
A tojásallergia tünetei személyenként eltérőek. Általában a tojás vagy tojást tartalmazó étel elfogyasztása után röviddel jelentkeznek.
A tojásallergia tünetei lehetnek:
- Bőrduzzanat vagy viszkető kiütések, úgynevezett csalánkiütés – a leggyakoribb tojásallergiás reakció.
- Orrdugulás vagy orrfolyás és tüsszentés, vagyis allergiás nátha.
- Emésztési tünetek, például görcsök, gyomorpanaszok és hányás.
- Asztmás tünetek, például köhögés, zihálás, mellkasi szorító érzés vagy légszomj.
Tojásérzékenység
Ahogy a glutén esetében, itt is érdemes megkülönböztetni az allergiától az érzékenységet, vagyis a tojásra adott egyéb reakciókat, amelyeket nem az allergiás antitestek okoznak. Ilyenkor a tojásra adott reakció lassabb, mint az IgE-mediált reakció.
A reakció akár 48 órával a tojás elfogyasztása után is jelentkezhetnek, és ebben az esetben általában csak a beleket (gyomor-bélrendszert) érintik.
A tojásérzékenység tünetei az alábbiak lehetnek:
- gyomorfájdalom
- görcsök
- hasmenés
- hányinger és hányás