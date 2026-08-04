Figyelem, veszélyes serpenyőt hívtak vissza a boltokból

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyorsriasztási rendszerén (RASFF) érkezett lakossági és hatósági jelzés alapján egy Kínában gyártott, 28 centiméteres wok serpenyőt vont ki a forgalomból a TEDi Árukereskedelmi Kft. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) tájékoztatása szerint a termék tapadásgátló bevonata használat közben leválhatott, ami biztonsági kockázatot jelenthet - írja az Index.
A Kínából származó, Németországon keresztül Magyarországra került konyhai eszköznél egy hatósági ellenőrzés során derült fény a problémára.
A vizsgálatok szerint a serpenyő belső bevonata nem megfelelően ellenálló, ezért rendszeres használat mellett elválhat a fémfelülettől.
A TEDi Árukereskedelmi Kft. az NKFH-val együttműködve azonnal intézkedett: a kifogásolt termékeket levették a polcokról, valamint visszahívták a vásárlóktól is.
Az érintett termék pontos adatai
A hatóság kéri a vásárlókat, hogy ellenőrizzék a háztartásukban lévő konyhai eszközöket. A visszahívás kizárólag az alábbi azonosítókkal rendelkező termékre vonatkozik:
- A termék megnevezése: Wok serpenyő (Wok Pan Natural Kitchen 28 cm)
- Cikkszám: 95731003421000000800
- Kínai exportőr: BSM Enterprise Ltd.
- Beszállító: TEDi GmbH & Co.KG
- Érintett értékesítési helyek: TEDi üzletek (Magyarország)
A hatóság arra kéri a lakosságot, hogy a leváló bevonat okozta kockázatok elkerülése érdekében ne használják a hibás konyhai eszközt - a megvásárolt terméket a vásárlók a TEDi üzleteibe vihetik vissza, ahol a vételárat is visszatérítik.
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