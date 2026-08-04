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2026.08.04.

Figyelem, veszélyes serpenyőt hívtak vissza a boltokból

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Egy Kínában gyártott, 28 centiméteres wok serpenyőt vont ki a forgalomból a TEDi Árukereskedelmi Kft. A vevőket arra kérik, a terméket vigyék vissza, a vételárat pedig visszakapják.

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyorsriasztási rendszerén (RASFF) érkezett lakossági és hatósági jelzés alapján egy Kínában gyártott, 28 centiméteres wok serpenyőt vont ki a forgalomból a TEDi Árukereskedelmi Kft. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) tájékoztatása szerint a termék tapadásgátló bevonata használat közben leválhatott, ami biztonsági kockázatot jelenthet - írja az Index.

A szóban forgó termék
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A Kínából származó, Németországon keresztül Magyarországra került konyhai eszköznél egy hatósági ellenőrzés során derült fény a problémára.

A vizsgálatok szerint a serpenyő belső bevonata nem megfelelően ellenálló, ezért rendszeres használat mellett elválhat a fémfelülettől.

A TEDi Árukereskedelmi Kft. az NKFH-val együttműködve azonnal intézkedett: a kifogásolt termékeket levették a polcokról, valamint visszahívták a vásárlóktól is.

Az érintett termék pontos adatai

A hatóság kéri a vásárlókat, hogy ellenőrizzék a háztartásukban lévő konyhai eszközöket. A visszahívás kizárólag az alábbi azonosítókkal rendelkező termékre vonatkozik:

  • A termék megnevezése: Wok serpenyő (Wok Pan Natural Kitchen 28 cm)
  • Cikkszám: 95731003421000000800
  • Kínai exportőr: BSM Enterprise Ltd.
  • Beszállító: TEDi GmbH & Co.KG
  • Érintett értékesítési helyek: TEDi üzletek (Magyarország)

A hatóság arra kéri a lakosságot, hogy a leváló bevonat okozta kockázatok elkerülése érdekében ne használják a hibás konyhai eszközt - a megvásárolt terméket a vásárlók a TEDi üzleteibe vihetik vissza, ahol a vételárat is visszatérítik.

A címlapfotó illusztráció.

Forrásunk volt.

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