Életmód

2025.09.07.

Ezért nem szabadna teáskanállal kimérni az őrölt kávét

Szabó Anna profilképe Szabó Anna

A kávé kimérése sokszor tűnik egyszerű feladatnak, de egyetlen rossz mozdulat is tönkreteheti a reggelünket – vagy legalábbis a reggeli italunkat.

Reggelente, amikor még a szemünket is alig nyitottuk ki, könnyen megeshet, hogy az első kanállal mérjük ki a kávénkat, ami a kezünk ügyébe kerül. Elsőre talán ártalmatlannak tűnhet, ha ez egy teáskanál lesz – pedig egyáltalán nem mindegy, mivel csináljuk. A teáskanalas mérés ugyanis olyan, mintha vajazókéssel próbálnánk összeszerelni egy IKEA-bútort: pontatlan, és a végeredmény szinte mindig kiszámíthatatlan. Na, de miért nem jó gyakorlat ez, és mit tehetünk helyette?

A kanál keverésre való, nem mérésre

Őrlemény + kanál = káosz a csészében

A kávéőrlemények nem egyformák, és itt bukik el azonnal a teáskanállal történő mérés. Más a térfogata egy durvább French presshez való őrleménynek, és megint más egy finomabb eszpresszóénak. Egy púpozott kanál világos pörkölés lehet, hogy csak 5 grammot nyom, míg ugyanekkora adag sötét, tömörebb kávé akár 9 gramm is lehet. Magyarán: orosz rulettet játszunk a koffeinadagunkkal.

Az aranyarány arany mércét érdemel

A jó kávé nem atomfizika, de egy kicsit azért közel áll hozzá. Az úgynevezett aranyarány – nagyjából 1:16 kávé és víz arány súlyban mérve – a biztos pont a kiegyensúlyozott ízekhez.

Ha mérleget használunk, eltűnik a találgatás, és nem lesz se híg, se gumiszerűen keserű az italunk. Egy egyszerű digitális mérleggel garantálhatjuk, hogy minden csészénk ugyanazt a kellemes élményt nyújtsa.

A konyhai kanalunk egyáltalán nem megbízható. Alakja, mélysége, sőt az éle is változhat, attól függően, hogy épp melyiket húzzuk ki a fiókból.

Ráadásul a kávé különbözően tapad a kanálhoz vagy púposodik a levegő páratartalmától függően is. Nem véletlen, hogy a baristák nem használnak teáskanalat méréshez – náluk pedig a pontosság mindennél fontosabb.

A kávé nemcsak a koffeinről szól, hanem az élvezetről is

Az ízlelőbimbó nem hazudik

Ha azt tapasztaljuk, hogy a reggeli kávénk sosem ugyanolyan, könnyen lehet, hogy a kanalas mérés a bűnös.

Az apró eltérések ugyanis drasztikusan befolyásolják az ízt: túl savanyú, aluloldott ital vagy túl keserű, túlextrahált csésze lehet az eredmény.

A nyelvünk ezt azonnal érzékeli, még ha félálomban nem is figyelünk rá. Márpedig a kávé nemcsak a koffeinről szól, hanem az élvezetről is. Érthető, hogy egy kanál mindig kéznél van, gyors, és nem kell rajta sokat gondolkodni. De ez a fajta „könnyebbség” hosszú távon inkább bosszúságot okoz. Egy rossz csésze kávé képes az egész napunk hangulatát elrontani.

Nem kell baristaköpenyt öltenünk, de egy apró változtatással – a mérleg használatával – sokkal több örömöt hozhatunk a reggeli rutinunkba.

Forrásunk volt.

