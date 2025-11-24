Otthon

Akár veszélyes is lehet, ha nem elég forró vízzel iszod ezeket a teákat

A tea pofonegyszerűen elkészíthető melengető ital, amely számos pozitív egészségügyi hatással bír. Azonban ahány teafajta, annyi főzési hőfok. Most eláruljuk, milyen hőmérsékletű forró vizet kell használnod a különböző típusokhoz, ugyanis akár az egészséged is veszélyeztetheted a nem kellően meleg vízzel.

Egy bögre tea mindig jó választás, nem csak télen vagy megfázás esetén: a különböző teafajták számos pozitív egészségügyi hatással bírnak. De ahogy hatásukban is eltérnek, úgy az egyes teafajtákat eltérő hőmérsékletű vízzel kell felönteni. Ha ugyanis a nem megfelelő hőmérsékletű vizet használod, legjobb esetben keserű lesz a tea és elveszíti az előbb említett jótékony hatásait, legrosszabb esetben pedig akár az egészségedre is káros lehet. Most eláruljuk, melyik teához milyen hőmérsékletű víz passzol.

Virágos csészébe kannából teát öntenek
A gyümölcs- és gyógyteákat legalább 100 fokos vízzel kell főzni

Fehér és zöld tea: nem isszák olyan forrón!

A zöld teát körülbelül 70-80°C fokon kell elkészíteni, különben elveszíti aromáját és keserűvé válik.

Ehhez a felforralt vizet hagyd hűlni 5 percig, mielőtt ráöntenéd a teára. Ugyanez vonatkozik a fehér teára is.

Fekete tea: melegszik a helyzet

A fekete teát körülbelül 90°C fokos vízzel érdemes leforráznod, így kapod meg azt a karakteres ízt és koffeinlöketet, amire vágysz.

Gyógy- és gyümölcsteák: fő az óvatosság!

A gyógy- és gyümölcsteák esetében különös figyelmet kell fordítani a víz hőmérsékletére a baktériumok és szalmonella miatt.

A gyógy- és gyümölcsteákat a betakarítás után csak szárítják, és nem kezelik hővel. Ezért baktériumok, élesztők vagy penészgombák is előfordulhatnak bennük – akár szalmonella is bekerülhet a keverékekbe.

Ezért a gyógynövény- és gyümölcsteákat mindig ténylegesen forrásban lévő vízzel kell felönteni, tehát a víz hőmérsékletének el kell érnie a 100°C fokot.

Fontos: hagyd a vizet elég sokáig ázni. Legalább 5 percig, de ideális esetben 8-10 percig is hagyhatod ázni a teádat.

Forrásunk volt.

