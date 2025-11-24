Akár veszélyes is lehet, ha nem elég forró vízzel iszod ezeket a teákat

Egy bögre tea mindig jó választás, nem csak télen vagy megfázás esetén: a különböző teafajták számos pozitív egészségügyi hatással bírnak. De ahogy hatásukban is eltérnek, úgy az egyes teafajtákat eltérő hőmérsékletű vízzel kell felönteni. Ha ugyanis a nem megfelelő hőmérsékletű vizet használod, legjobb esetben keserű lesz a tea és elveszíti az előbb említett jótékony hatásait, legrosszabb esetben pedig akár az egészségedre is káros lehet. Most eláruljuk, melyik teához milyen hőmérsékletű víz passzol.
Fehér és zöld tea: nem isszák olyan forrón!
A zöld teát körülbelül 70-80°C fokon kell elkészíteni, különben elveszíti aromáját és keserűvé válik.
Ehhez a felforralt vizet hagyd hűlni 5 percig, mielőtt ráöntenéd a teára. Ugyanez vonatkozik a fehér teára is.
Fekete tea: melegszik a helyzet
A fekete teát körülbelül 90°C fokos vízzel érdemes leforráznod, így kapod meg azt a karakteres ízt és koffeinlöketet, amire vágysz.
Gyógy- és gyümölcsteák: fő az óvatosság!
A gyógy- és gyümölcsteák esetében különös figyelmet kell fordítani a víz hőmérsékletére a baktériumok és szalmonella miatt.
A gyógy- és gyümölcsteákat a betakarítás után csak szárítják, és nem kezelik hővel. Ezért baktériumok, élesztők vagy penészgombák is előfordulhatnak bennük – akár szalmonella is bekerülhet a keverékekbe.
Ezért a gyógynövény- és gyümölcsteákat mindig ténylegesen forrásban lévő vízzel kell felönteni, tehát a víz hőmérsékletének el kell érnie a 100°C fokot.
Fontos: hagyd a vizet elég sokáig ázni. Legalább 5 percig, de ideális esetben 8-10 percig is hagyhatod ázni a teádat.