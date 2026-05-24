Egy új, francia tanulmány szerint az élelmszerekben található gyakori tartósítószerek, melyeket penész és baktérium elpusztítására használnak súlyos egészségügyi kockázatokkal járhatnak.

Egy friss kutatás szerint, még az olyan természetesnek hitt tartósítószerek is, mint a citromsav és az aszkorbinsav, súlyosan károsítják az egészségünket.

Figyelmeztetnek a kutatók – Ezek a természetesnek gondolt tartósítószerek árthatnak a szívnek

Az olyan antioxidáns tartósítószerek, mint a citromsav, bár természetes módon van jelen a gyümölcsökben, másképp viselkedik, ha hozzáadott tartósítószerként használjuk más ételeknél.

A kutatás szerint a citromsav és aszkorbinsav 22 százalékkal növelte a magas vérnyomás kockázatát azoknál az embereknél, akik több olyan típusú ételt fogyasztottak, amiben megtalálható volt e két tartósítószer.

A természetesen előforduló aszkorbinsav és a hozzáadott aszkorbinsav – amely kémiailag is előállítható – eltérő hatással lehet az egészségre – mondta Touvier, aki egyben a párizsi Franciaország Nemzeti Egészségügyi és Orvosi Kutatóintézetének kutatási igazgatója is.

Nem csak az ultrafeldolgozott élelmiszerek veszélyesek

Már az is tudja, aki egyáltalán nem akarta és nem foglalkozik az élelmiszerek egészségre gyakorolt hatásával, hogy az ultrafeldolgozott élelmiszerek mennyire károsak ránk nézve.

A feldolgozott élelmiszerek fogyasztása a szív- és érrendszeri betegségekhez kapcsolódó halálozás körülbelül 50%-kal magasabb kockázatával hozható összefüggésbe, és 55%-kal növelheti az elhízás, 41%-kal az alvászavarok és 40%-kal a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának kockázatát. Az elhízás, a cukorbetegség és a rossz alvás szorosan összefügg a rossz szívegészséggel.

A kutatás során kiderült, hogy az ultrafeldolgozott élelmiszerek a tartósítószereket tartalmazó élelmiszerek mindössze 35%-át jelentik. Ez pedig azt is jelenti, hogy a tartósítószerek mindenütt jelen vannak.

A legjobb, ha friss, főzetlen, feldolgozatlan élelmiszereket választunk, vagy fagyasztott opciókat keresünk a zöldségek körében, mert ezeket nem feltétlenül adalékanyagok és tartósítószerek hozzáadásával konzerválták.

A tanulmány részeletei

Egy, a European Heart Journal folyóiratban megjelent kutatás több mint 112 ezer ember adatai alapján vizsgálta 58 tartósítószer hatását a szív- és érrendszerre. A résztvevők éveken át részletesen vezették étrendjüket, amit egészségügyi adataikkal vetettek össze.

A kutatók 17 gyakran fogyasztott tartósítószert elemeztek részletesen, és nyolcat összefüggésbe hoztak a magasabb vérnyomás kockázatával.

Ezek közé tartozott három nem antioxidáns tartósítószer: a kálium-szorbát, a kálium-metabiszulfit és a nátrium-nitrit, amelyek borokban, feldolgozott húsokban, sajtokban és italokban fordulnak elő.

A magas vérnyomással kapcsolatba hozott antioxidáns tartósítószerek között szerepelt az aszkorbinsav (C-vitamin), a nátrium-aszkorbát, a nátrium-eritorbát, a citromsav és a rozmaringkivonat.

Az aszkorbinsavat a kutatás külön a szív- és érrendszeri betegségek fokozott kockázatával is összefüggésbe hozta.

Szakértők szerint az eredmények nem teljesen meglepők, mivel a nitrátok és kéntartalmú vegyületek már korábban is kapcsolatba kerültek a szívbetegségekkel. Ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a tartósítószerek fontos szerepet játszanak az élelmiszerek biztonságában, eltarthatóságában és az élelmiszer-pazarlás csökkentésében.

Forrásunk volt.