A szláv dédnagymamám levesreceptje valóban jót tesz a májnak és a hasnyálmirigynek

Egy igazán olcsó, szláv levesreceptről van szó, ami hozzávalóinak hála, nagyon jót tesz a májnak és a hasnyálmirigynek is. Minden hozzávalót be tudunk szerezni a piacon, szupermarketben vagy éppen a zöldségesnél. Lássuk, mi kell hozzá!

A régi időkben a gyógyüdülőhelyeken és a szanatóriumokban kínálták ezt az orosz specialitást, ami egy sajátos zöldségleves. A hozzávalók sora nem hosszú, és még könnyen hozzáférhetőek is. Nézzük, mire van szüksége a májunknak és hasnyálmirigyünknek!

A szláv zöldségleves, ami jót tesz a májnak és a hasnyálmirigynek Fortepan / Bauer Sándor

Az egészséges táplálkozás a hosszú, betegségektől mentes, minőségi élet egyik kulcsa. Az alábbi orosz leves pedig olyan erőleves, amit még dédnagymamám hagyományozott rám, és még azok számára is fogyasztható, akik egyébként húsmentesen élik mindennapjaikat.

Amire szükséged lesz a zöldségleveshez:

1 db sárgarépa,

2 közepes méretű burgonya,

300 gramm káposzta,

egy db kisebb cukkini,

fokhagyma és vöröshagyma.

Ez a leves azért van jótékony hatással a májra és a hasnyálmirigyre is, mert nem tartalmaz húst, se másmilyen állati fehérjét, illetve zsírszegény is, emiatt könnyen emészthető, és nem terheli a májat. Emellett még vitaminokban is gazdag.

Így készül a szláv zöldségleves:

Önts 1,5 liter vizet egy lábasba, majd forrald fel, és add hozzá az előzetesen megpucolt és feldarabolt zöldségeket egy kis babérlevéllel együtt. Eközben apríts fel egy fej hagymát és néhány gerezd fokhagymát, majd pirítsd meg növényi olajon, és add hozzá a lábas tartalmához.

A levest körülbelül 20 percig hagyd főni, és 5 perccel azelőtt, hogy lehúznád a tűzről, adj hozzá ízlés szerint sót, borsot és friss fűszernövényeket. A még teljesebb ízélményért mehet hozzá egy kis citromlé és alacsony zsírtartalmú tejföl.

A levest melegen, de ne forrón tálald.

Címlapkép: Fortepan / Bauer Sándor