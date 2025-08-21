Család

A szláv dédnagymamám levesreceptje valóban jót tesz a májnak és a hasnyálmirigynek

Egy igazán olcsó, szláv levesreceptről van szó, ami hozzávalóinak hála, nagyon jót tesz a májnak és a hasnyálmirigynek is. Minden hozzávalót be tudunk szerezni a piacon, szupermarketben vagy éppen a zöldségesnél. Lássuk, mi kell hozzá!

A régi időkben a gyógyüdülőhelyeken és a szanatóriumokban kínálták ezt az orosz specialitást, ami egy sajátos zöldségleves. A hozzávalók sora nem hosszú, és még könnyen hozzáférhetőek is. Nézzük, mire van szüksége a májunknak és hasnyálmirigyünknek!

Közös levesezés
A szláv zöldségleves, ami jót tesz a májnak és a hasnyálmirigynek
Fortepan / Bauer Sándor

Az egészséges táplálkozás a hosszú, betegségektől mentes, minőségi élet egyik kulcsa. Az alábbi orosz leves pedig olyan erőleves, amit még dédnagymamám hagyományozott rám, és még azok számára is fogyasztható, akik egyébként húsmentesen élik mindennapjaikat.

Amire szükséged lesz a zöldségleveshez:

  • 1 db sárgarépa,
  • 2 közepes méretű burgonya,
  • 300 gramm káposzta,
  • egy db kisebb cukkini,
  • fokhagyma és vöröshagyma.

Ez a leves azért van jótékony hatással a májra és a hasnyálmirigyre is, mert nem tartalmaz húst, se másmilyen állati fehérjét, illetve zsírszegény is, emiatt könnyen emészthető, és nem terheli a májat. Emellett még vitaminokban is gazdag.

Így készül a szláv zöldségleves:

Önts 1,5 liter vizet egy lábasba, majd forrald fel, és add hozzá az előzetesen megpucolt és feldarabolt zöldségeket egy kis babérlevéllel együtt. Eközben apríts fel egy fej hagymát és néhány gerezd fokhagymát, majd pirítsd meg növényi olajon, és add hozzá a lábas tartalmához.

A levest körülbelül 20 percig hagyd főni, és 5 perccel azelőtt, hogy lehúznád a tűzről, adj hozzá ízlés szerint sót, borsot és friss fűszernövényeket. A még teljesebb ízélményért mehet hozzá egy kis citromlé és alacsony zsírtartalmú tejföl.

A levest melegen, de ne forrón tálald.

Receptajánló:

Forrásunk volt.

Címlapkép: Fortepan / Bauer Sándor

Dietetikus ajánlja: 3 dióféle, amiben több fehérje van, mint egy tojásban
Ne akadj fenn a határon: utazási tippek, ha élelmiszerrel utazol külföldre
Nyár van!

Ne akadj fenn a határon: utazási tippek, ha élelmiszerrel utazol...

Nyáron különösen nagy a jövés-menés határon innen és túl: rengetegen látogatnak idegen országba, hogy felfedezzék az ottani kultúrát, gasztronómiát, természeti csodákat, és egy kicsit magukénak érezzék a helyiek életvitelét. Mint azt tudjuk, egy-egy repülőút során nagyon szigorú előírásoknak kell megfelelni, többek közt a fedélzetre felvihető folyadék mennyiségét meghatározó szabálynak. Na de mi a helyzet az olyan furcsaságokkal, mint hogy Szingapúrba tilos a rágó beutaztatása, vagy hogy nem vihetünk az Ausztráliában élő rokonoknak magyar mézet? Nézzük, mit kell tudni arról, ha hazai ízeket vinnénk magunkkal egy külföldi utazás alkalmával!

