Ez a szobanövény akár 3 fokkal is csökkentheti otthonod hőmérsékletét

Hiába a naptej és az óvatosság, a nyári napsugarak időnként túljárhatnak az eszünkön – a napégés pedig nemcsak kellemetlen, de fájdalmas is lehet. Szerencsére van néhány egyszerű, otthon is bevethető trükk, amivel gyorsan enyhítheted a tüneteket – ráadásul nem is kerülnek sokba.