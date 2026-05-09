A szeder hálás növény, mégis sokan csalódnak a termés mennyiségében. Pedig van egy egyszerű metszési lépés, ami látványosan megnövelheti a következő évi termést – és ehhez még különösebb kertészeti rutin sem kell.

A szeder nem véletlenül népszerű a házikertekben, ellenálló, könnyen nevelhető, és mindenek felett zamatos és vitamindús gyümölcsöt terem, aminek a fogyasztásával szezonban lehetetlen leállni. Magas antioxidáns-tartalma mellett C-vitaminban is gazdag, ezért nemcsak finom, hanem extrán egészséges választás.

Előfordulhat azonban, hogy a szederbokor szépen fejlődik, mégsem terem annyit, mint várnánk. A Sokszínű Vidék cikke szerint, ilyenkor érdemes odafigyelni egy apró, de fontos lépésre, ami sokat javíthat a következő szezon terméshozamán.

Ezt a 2 perces lépést ne hagyd ki, ha roskadozó szederbokrot szeretnél

Hogyan gondozd a szederbokrot

A szeder alapvetően nem túl kényes növény, de néhány dologra érzékeny.

Legjobban napos, meleg helyen fejlődik, és a szélvédett fekvést is meghálálja.

A rendszeres öntözés különösen fontos a nyári időszakban, emellett a tápanyagban gazdag talajt kedveli. A fagyzugos területeket jobb kerülni, mert a hidegebb teleket kevésbé viseli jól, és hosszú, erőteljes vesszőket nevel, ezért sok kertben támrendszerre futtatják. Utóbbi megoldás praktikusabbá teszi a gondozását, így a szüretet is megkönnyíti.

A bőséges terméshez a tápanyag-utánpótlás is elengedhetetlen. Tavasszal különösen fontos a nitrogén és a magnézium pótlása a szederbokrok esetében, mert ezek hiányában a termések kisebbek és kevesebbek lehetnek.

A 2 perces titok a bőséges szederterméshez

A legfontosabb azonban a vesszők megfelelő kezelése, ha szederbokorról van szó.

A szeder sajátossága, hogy az első évben fejlődő hajtások még nem teremnek, csak a második évben hoznak gyümölcsöt.

Ezt követően a termő vesszők elöregszenek és elpusztulnak, így folyamatosan szükség van új hajtások nevelésére. Éppen ezért rengeteget számít a folyamatban az úgynevezett visszacsípés. Az első éves, még nem termő vesszők végét néhány centivel vissza kell vágni vagy visszatörni. Ettől a növény oldalhajtásokat fejleszt, amelyekből a következő évben több termőág alakul ki, garantálva nekünk a bőséges szedertermést.

Extra tipp A szeder meghálálja a mulcsozást is: a fakéreg vagy szalma segít megőrizni a talaj nedvességét, és a gyomosodást is csökkenti a bokor körül.

Minél több oldalelágazás képződik, annál nagyobb lesz a termőfelület is. Ne legyünk restek elvégezni ezt a két perces lépést, különben a bokor kevesebb termést hozhat, még akkor is, ha egyébként egészségesnek tűnik.

Arra is ügyeljünk, hogy a letermett, kétéves vesszőket érdemes közvetlenül szüret után eltávolítani, így a növény energiája az új hajtások fejlődésére koncentrálódhat.

