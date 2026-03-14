A szakértők szerint ez a legkönnyebben termeszthető évelő növény

Ha olyan növényt keresel, amely szinte gondozás nélkül is szépen fejlődik, a kertészek gyakran egyetlen fajt emelnek ki: a Salvia nemorosát, vagyis a ligeti zsályát. Ez az évelő nemcsak látványos virágaival díszíti a kertet, hanem rendkívül ellenálló is, ezért kezdő kertészek számára is ideális választás.
Miért ennyire népszerű a ligeti zsálya?
A ligeti zsálya Európa és Nyugat-Ázsia területén őshonos évelő növény, amely természetes élőhelyén is jól alkalmazkodik a különböző körülményekhez. Ennek köszönhetően a kertekben is meglepően kevés gondozást igényel, mégis hosszú ideig virágzik és látványos dísze lehet az ágyásoknak.
Legnagyobb előnye, hogy jól tűri a szárazabb időszakokat, és sokféle talajban megél, feltéve hogy a víz nem áll meg a gyökereinél. A kertészek szerint éppen ez az alkalmazkodóképesség teszi az egyik legegyszerűbben nevelhető évelővé.
A növény általában 30–60 centiméter magasra nő, bokros formát alkot, és nyár elejétől akár őszig hozza füzérszerű virágait, amelyek lehetnek kékek, lilák vagy rózsaszínek.
A kert egyik leghálásabb növénye
A ligeti zsálya egyik nagy előnye, hogy szinte minden kertstílusban jól mutat. Szegélynövényként, évelőágyásokban vagy akár természetközeli kertekben is szépen érvényesül.
Ráadásul nemcsak a kert tulajdonosának okoz örömet: a méhek, lepkék és más beporzó rovarok kifejezetten kedvelik, ezért ökológiai szempontból is értékes növény.
Ha a virágzás után visszavágjuk a hajtásokat, gyakran egy második virágzási hullámmal is megajándékoz minket.
Hogyan érdemes ültetni?
A ligeti zsálya napos helyen fejlődik a legszebben, és jó vízáteresztő talajt igényel. Ültetéskor érdemes a töveket nagyjából 30–50 centiméter távolságra elhelyezni, hogy legyen elegendő helyük a bokrosodáshoz.
Miután megerősödik, általában kevés öntözést igényel, ezért különösen jó választás olyan kertekbe is, ahol nem szeretnénk túl sok időt tölteni a növények gondozásával.
Kevés munkával látványos kert
A ligeti zsálya sikere abban rejlik, hogy egyszerre szép és igénytelen. Hosszú virágzása, szárazságtűrése és a beporzó rovarokat vonzó virágai miatt sok kertész szerint az egyik legjobb évelő választás, ha könnyen fenntartható, mégis látványos kertet szeretnénk.