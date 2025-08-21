Ezt add a burgonya főzővízéhez, hogy a te sült krumplid legyen a legropogósabb

A sült krumpli akkor tökéletes., amikor ropogósra sült, aranybarna kérget kap, ha pedig ha beleharapunk, finom puha textúrájú. Ezt szórd a burgonya főzővízébe, hogy ne legyen szottyos a végeredmény - Napi Tippünk ebben is segít!

A sült krumplit nem kérdés, hogy egytől egyig mindenki szereti, hibátlan elkészítése azonban már nem egy problémát vet fel. Vastag vagy vékony hasábokra vágjuk? Esetleg kockákra, karikákra, szirmokra? Na és hogyan lesz ropogós kívül, és lágy belül? Utóbbi, állagbeli kérdés okozza általában a legnagyobb fejtörést. Különböző tippek állnak rendelkezésünkre, mi azonban most egy bizonyosat szeretnénk kiragadni, amit már a burgonya főzésekor be kell vetnünk:

Szórj szódabikarbónát a főzővízbe, hogy a sült krumplid valóban ropogjon

egy olcsó és univerzális konyhai alapanyagot kell csak a főzővízhez adni... a jó öreg szódabikarbónát!

Hogyan hat a szódabikarbóna a burgonya főzővízében?

A sült krumpli ropogóssága, tudni illik, azon múlik, hogy megszabaduljunk a felesleges keményítőtől, ami kifő a krumpliból - ez okozhatja ugyanis a nem kívánt szottyos állagot.

A szódabikarbóna lúgosabbá teszi a főzővizet, és megszabadít minket a felesleges keményítőtőtől, lebontva a burgonya külső rétegét, ami ezáltal extra ropogósra sül.

Így csináld:

hámozd meg a burgonyát

vágd hasábokra, kockákra, amire szeretnéd

öblítsd le a még nyers burgonyát hideg víz alatt - ez is segít megszabadulni némi keményítőtől

forralj vizet egy lábasban, sózd

adj hozzá szódabikarbónát (fél literhez kb. 2 evőkanálnyit)

a forrásban levő szódabikarbónás-sós vízben főzd készre a krumplit 8-10 perc alatt

hűtsd ki, itasd le a nedvességet, és süsd ropogósra forró olajban

