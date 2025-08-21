Család

2025.08.21.

Ezt add a burgonya főzővízéhez, hogy a te sült krumplid legyen a legropogósabb

Nosalty profilképe Nosalty

A sült krumpli akkor tökéletes., amikor ropogósra sült, aranybarna kérget kap, ha pedig ha beleharapunk, finom puha textúrájú. Ezt szórd a burgonya főzővízébe, hogy ne legyen szottyos a végeredmény - Napi Tippünk ebben is segít!

A sült krumplit nem kérdés, hogy egytől egyig mindenki szereti, hibátlan elkészítése azonban már nem egy problémát vet fel. Vastag vagy vékony hasábokra vágjuk? Esetleg kockákra, karikákra, szirmokra? Na és hogyan lesz ropogós kívül, és lágy belül? Utóbbi, állagbeli kérdés okozza általában a legnagyobb fejtörést. Különböző tippek állnak rendelkezésünkre, mi azonban most egy bizonyosat szeretnénk kiragadni, amit már a burgonya főzésekor be kell vetnünk:

sült krumpli sütése gázon
Szórj szódabikarbónát a főzővízbe, hogy a sült krumplid valóban ropogjon

egy olcsó és univerzális konyhai alapanyagot kell csak a főzővízhez adni... a jó öreg szódabikarbónát!

Hogyan hat a szódabikarbóna a burgonya főzővízében?

A sült krumpli ropogóssága, tudni illik, azon múlik, hogy megszabaduljunk a felesleges keményítőtől, ami kifő a krumpliból - ez okozhatja ugyanis a nem kívánt szottyos állagot.

A szódabikarbóna lúgosabbá teszi a főzővizet, és megszabadít minket a felesleges keményítőtőtől, lebontva a burgonya külső rétegét, ami ezáltal extra ropogósra sül. 

Így csináld:

  • hámozd meg a burgonyát
  • vágd hasábokra, kockákra, amire szeretnéd
  • öblítsd le a még nyers burgonyát hideg víz alatt - ez is segít megszabadulni némi keményítőtől
  • forralj vizet egy lábasban, sózd
  • adj hozzá szódabikarbónát (fél literhez kb. 2 evőkanálnyit)
  • a forrásban levő szódabikarbónás-sós vízben főzd készre a krumplit 8-10 perc alatt
  • hűtsd ki, itasd le a nedvességet, és süsd ropogósra forró olajban

Forrásunk volt.

Hirdetés
Dietetikus ajánlja: 3 dióféle, amiben több fehérje van, mint egy tojásban
Hirdetés

Támogatott tartalom

Ne akadj fenn a határon: utazási tippek, ha élelmiszerrel utazol külföldre
Nyár van!

Ne akadj fenn a határon: utazási tippek, ha élelmiszerrel utazol...

Nyáron különösen nagy a jövés-menés határon innen és túl: rengetegen látogatnak idegen országba, hogy felfedezzék az ottani kultúrát, gasztronómiát, természeti csodákat, és egy kicsit magukénak érezzék a helyiek életvitelét. Mint azt tudjuk, egy-egy repülőút során nagyon szigorú előírásoknak kell megfelelni, többek közt a fedélzetre felvihető folyadék mennyiségét meghatározó szabálynak. Na de mi a helyzet az olyan furcsaságokkal, mint hogy Szingapúrba tilos a rágó beutaztatása, vagy hogy nem vihetünk az Ausztráliában élő rokonoknak magyar mézet? Nézzük, mit kell tudni arról, ha hazai ízeket vinnénk magunkkal egy külföldi utazás alkalmával!

Legújabb receptek

gyümölcslekvár

Áfonyalekvár

Nyáron érdemes minden kedvenc gyümölcsünkből befőzni pár üveg lekvárt, hogy a szomorkásabb, hidegebb hónapokra is jusson belőlük. Készíthetjük friss és fagyasztott gyümölcsből ...

édes tészta

Derelye

Az Alföldön inkább barátfülének, máshol derelyének nevezett klasszikus magyar finomság, egy burgonyás töltött tészta, melyet leggyakrabban túróval és szilvalekvárral készítenek. ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

hagyomanyos-toltott-paprika
töltött paprika

Hagyományos töltött paprika

Turós Emil konyhai alapmű szakácskönyvéből származik a recept. Aki kedveli a hagyományos ízeket, ezzel a recepttel biztosan nem lő mellé.  Az elkészítését annyival egészíteném ki, ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept