A „Szedd magad!” akciók nemcsak kedvező áron kínálják az adott zöldséget vagy gyümölcsöt, hanem élménnyé is varázsolják a szedést – mutatjuk, hol olcsó most az idei első zöldspárga.

Miközben Nyugat-Európában szezonális különlegességként ünneplik, hazánkban a spárga továbbra is inkább exportcikk, mint népszerű zöldség az asztalon. Pedig Magyarország igazi nagyhatalomnak számít ezen a téren: évente közel 3000 tonna spárgát termesztünk, ennek döntő többsége Németországba és Ausztriába kerül.

Itt 1500 forintért szerezheted be a spárga kilóját

A hazai spárgaszezon hivatalosan csak április végén indulna, de az idei enyhe tavasz miatt már most megjelentek az első friss szálak a piacokon – és vele együtt elstartoltak az első „Szedd magad!” akciók is.

Az egyik legkorábbi lehetőség Bács-Kiskun megyéből érkezett, ahol a Bács-Zöldért Zrt. tájékoztatása szerint Borbáson már javában zajlik a spárgaszedés. Aki maga szeretné begyűjteni ezt a zsenge, vitaminban gazdag zöldséget, annak kilogrammonként 1500 forintos áron van erre lehetősége.

Természetesen azok sem maradnak ki a szezonból, akik inkább készen vásárolnának: a kecskeméti Budai utcai piacon előkészítve, csomagolva is elérhető a friss, magyar spárga – valamivel magasabb, 2500 forintos kilónkénti áron.

A termelők hangsúlyozzák: mindkét beszerzési forma garantáltan friss, kiváló minőségű hazai terméket kínál. Ha tehát valaki eddig csak külföldön hallott a spárgaszezonról, idén érdemes lehet kipróbálni – akár saját kézzel, a földből kihúzva.

A „Szedd magad!” akciók nemcsak pénztárcabarát alternatívát jelentenek a piaci árakhoz képest, hanem élményt is kínálnak: a vásárlók saját kezűleg szedhetik le a friss termést, miközben közvetlen kapcsolatba kerülhetnek a termőfölddel és a helyi gazdákkal. Ez nemcsak a spárga ízét teszi különlegesebbé, de a szezonális zöldségfogyasztás értékét is jobban megérezteti.

De hogyan zajlik pontosan egy ilyen Szedd magad! alkalom?

Mire érdemes figyelni, ha először vágnánk bele? Az alábbi videóban minden fontos részlet kiderül – tökéletes kis útmutató mindazoknak, akik kedvet kaptak a tavaszi gyűjtögetéshez:

A spárga egészségügyi előnyei

A spárga igazi szuperzöldség, amely számos egészségügyi előnnyel rendelkezik.

kiemelkedően gazdag folsavban , ami különösen fontos a kismamák számára, hiszen támogatja a magzat megfelelő fejlődését

, ami különösen fontos a kismamák számára, hiszen támogatja a magzat megfelelő fejlődését magas rosttartalma serkenti az emésztést, jótékonyan hat a bélflórára, és segít megelőzni a székrekedést is

serkenti az emésztést, jótékonyan hat a bélflórára, és segít megelőzni a székrekedést is mivel rendkívül alacsony a kalóriatartalma, diétázók is bátran fogyaszthatják, anélkül hogy lemondanának a tápanyagokról

Antioxidánsokban – például C- és E-vitaminban – is bővelkedik, így hozzájárul a sejtek védelméhez az oxidatív stresszel szemben.

Természetes vízhajtóként segíti a szervezet méregtelenítését, miközben a benne található kálium támogatja a szív- és érrendszer egészségét. Emellett tartalmaz egy inulin nevű prebiotikumot, amely táplálja a jótékony bélbaktériumokat, így erősíti az immunrendszert. A spárga A-vitamin-tartalma a látás és a bőr állapotára is jótékonyan hat. Gyulladáscsökkentő vegyületei révén segíthet mérsékelni a krónikus gyulladásokat. Ráadásul rendszeres fogyasztása előnyös lehet a vércukorszint stabilizálása szempontjából is, így cukorbetegek étrendjébe is jól beilleszthető.

Forrásunk volt.

Ezeket a cikkeket se hagyd ki: