Lehet, te is rosszul akasztod ki a ruhákat száradni? Szakértők szerint így kéne

A megfelelő szárítási módszerrel még a ruháink élettartamát is meghosszabbíthatjuk.

Sokan közülünk a mosást egyszerűen csak kellemetlen teendőként élik meg, és nem is szívesen gondolnak arra, hogy több időt vagy energiát fordítsanak rá, mint amennyit feltétlenül szükséges. Pedig a ruhák megfelelő mosása és a ruhaszárítás nemcsak arra van hatással, hogy hogy néznek ki, hanem arra is, hogy meddig maradnak használhatók. A hagyományos ruhaszárítóknak is megvan a helyük és idejük, de a szakértők egyetértenek: az egyik legjobb módja annak, hogy a kedvenc farmerjeinket, pulóvereinket és blúzainkat jó állapotban tartsuk, az, ha nem gépben szárítjuk őket, hanem kiakasztva.

Lehet, te is rosszul akasztod ki a ruhákat száradni

A pamuthoz hasonló természetes szálakból készült darabok például összezsugorodnak a gépben, emellett a hő a színes ruhák kifakulásához is hozzájárul. Ha pedig folt van a ruhán, és szárítógépbe tesszük, mielőtt tökéletesen kiszednénk a foltot, gyakorlatilag beleégetjük azt az anyagba, így sokkal nehezebb lesz megszabadulni tőle.

A kiakasztásos szárítás ezekkel szemben biztonságos alternatívát nyújthat. Sőt, ez más kellemetlenségeket is segít megelőzni, például a sztatikus feltöltődést. Mindeközben pedig megszabadít a makacs szagoktól, nem pedig elfedi azokat illatokkal, de még fehéríthet is.

Az már csak hab a tortán, hogy a hagyományos szárítással csökkenthetjük a villanyszámlát és a karbonlábnyomunkat. Alább összegyűjtöttük a legjobb tippjeinket a levegőn történő szárításhoz

Fektessünk be megfelelő eszközökbe

Ahhoz, hogy a lehető legjobb eredményt érjük el, érdemes beruházni megfelelő eszközökbe. Ha ruhaszárító kötelet keresünk, válasszunk bevonatos típust, ami nem rozsdásodik, így csökkentjük a ruhák esetleges elszíneződésének kockázatát. Szárítóállványból számos méret és típus létezik – válasszunk olyat, ami illik a rendelkezésre álló helyhez, például fali lehajthatót vagy összecsukhatót, amit elrejthetünk. Végül pedig válasszunk olyan ruhacsipeszt, ami nem rozsdásodik, és nem hagy nyomot a ruhán – a régi, fa csipeszek sokszor a legjobbak.

Rendezzük szét a ruhákat szárítás előtt

A kiakasztás előtt rendezzük szét a ruhákat anyagtípus szerint – hasonlóan, mint mosás előtt a fehéreket és színeseket. A pamut vagy lenvászon azonnal akasztható, míg a gyapjú vagy selyem kicsit több gondoskodást igényel. A nagyobb ráncok kisimítására érdemes kicsit kirázni a ruhákat. A pulóvereket vagy nyúlásra hajlamos darabokat viszont inkább fektetve szárítsuk.

Akasztás méret szerint

Érdemes méret szerint haladni: először a nehezebb darabokat (például farmer, törölköző), majd a könnyebb anyagokat (pólók, alsóneműk) akasszuk ki. A nedves ruháknak levegőre van szükségük, különben nehezebben száradnak és bepenészedhetnek. Így, ha ezzel a módszerrel haladunk, hatékonyabban használhatjuk ki a helyet a kötélen vagy állványon.

Válasszunk jól szellőző helyet

Ha bent szárítunk, válasszunk olyan helyet, ahol megfelelő a szellőzés. Így elkerülhetjük a dohos szagokat vagy a lassú száradást.

Használjuk ki a napfényt

A napfény kiváló segítőtárs: frissíti a ruhákat, gyorsítja a száradást, és eltávolítja a ruhákban lévő illékony vegyületeket. A makacs szagok, például füst vagy parfüm ellen is hatásos. Ha aggódunk a kifakulás miatt, szárítsuk a ruhát kifordítva.

A napfény kiváló segítőtárs

Kezeljük az utólagos problémákat

Sokan a szárítógéphez kötik a puha törölközőket vagy illatos ruhákat – de ezeket is elérhetjük levegőn szárítással is. A puhaság érdekében használjunk ásványi alapú öblítőt. A ráncokat ki lehet rázni vagy simítani kézzel, ha mégis maradna, utólag használjunk gőzölőt. Ha túl merev a farmer, tegyük be 5-10 percre a szárítóba.

Hogyan akasszunk fel különböző ruhadarabokat?

Ami a nadrágokat illeti, illesszük össze a belső varrásokat, és az aljuknál fogva akasszuk ki őket, a derékrész lefelé nézzen. Ha van hely, lógassuk ki nyitva, így gyorsabban szárad. Az ingeket, felsőket és pólókat kiakaszthatjuk az aljuknál fogva, az oldalsó varrásokhoz közel csíptetve. Alternatív megoldásként vállfára is tehetjük, és azt akaszthatjuk fel.

A kisebb darabokat, mint a zoknik és alsóneműk, ruhacsipesszel érdemes akasztani úgy, hogy minél több levegő érje az anyagot. A formájukat őrző darabokat (például melltartó kosara) igazítsuk vissza akasztás előtt.

Ami pedig az ágyneműket illeti: hajtsuk őket félbe, és a tetejükön csíptessük a kötélhez. A törölközőket függőlegesen akasszuk, a sarkainál csíptetve.

Amit ne akasszunk ki

Általános szabályként a kényes vagy nyúlós darabokat ne akasszuk fel – de ez nem jelenti azt, hogy szárítógépbe kellene tenni őket. A gyapjúpulóvereket, selyem vagy csipkeblúzokat inkább fektetve szárítsuk, szárítóasztalon vagy az állvány több fokára terítve.

Mindig nézzük meg a címkét – ha azt írja, „fekve szárítandó”, akkor ne akasszuk fel!

Forrásunk volt.

