Az év legmelegebb időszakában mindenki megpróbál újabb és újabb eszközökhöz nyúlni, hogy valamilyen módon lehűtse a lakást. Mi is sorra hozzuk nektek a tippeket, trükköket, mit tudtok tenni a meleg ellen, ami nem túl költséges, mégis hatékony. Most abban segítünk, hogyan érdemes használni a redőnyt, hogy a lehető legkevésbé melegedjen fel a lakás.

A redőny fő funkciója, hogy sötétít, viszont nyáron előnyös kihasználni azt a tulajdonságát, hogy részben hőszigetel, így ha nem is teljesen, de meg tudjuk magunkat védeni attól, hogy brutális hőség legyen a lakásban. Mutatjuk, hogyan használd a redőnyöd, hogy ne melegedjen fel annyira a beltér!

Így használd a redőnyt, hogy ne forrósodjon fel túlzottan a lakás

Már írtunk arról, hogyan hűtik le az egyiptomiak a lakást éjszakára, és arról, hogyan oldja meg egy ruhacsipesz, hogy kint rekedjen a hőség, most pedig megmutatjuk, hogyan érdemes a redőnyt a nyári hőségben használni, hogy a lehető legkevésbé melegedjen fel a lakás.

Az első és legfontosabb lépés, hogy a reggeli alapos szellőztetés után zárjuk be a nyílászárókat, és húzzuk le a redőnyöket (pláne, ha napközben nem tartózkodunk otthon), de úgy, hogy a rések megmaradjanak, és ne szorosan álljanak össze.

A teljesen lehúzott redőny esetében a redőny és az ablak között megreked a hőség, és így olyanná válhat a benti klíma, mintha üvegházban lennénk. Ezzel a módszerrel azonban folyamatos keringést biztosítunk, és otthonunk hűvösebb marad.

Ha pedig már a kinti hőmérséklet is lecsökkent, akkor érdemes ismét kiszellőztetni, aminek fortélyairól ebben a cikkben írtunk. A szellőztetés azért is fontos, hogy oxigéndús levegőt juttassunk a belső térbe, valamint a túlzott páratartalom kialakulását is megelőzhetjük, így elkerüljük a penészképződést.

