Ragacsos zsír a gáztűzhelyen? Így szabadulhatunk meg tőle

Akár üveglapos, akár gáz- vagy elektromos főzőlapunk van, a makacs zsír- és ételmaradványok idővel mindegyiken megjelennek. A kifröccsenő olaj, a lecsöppenő mártás vagy a ráégett vízkő mind-mind rontja a konyha összképét. A jó hír az, hogy egy kis odafigyeléssel és a megfelelő módszerrel mi magunk is gyorsan visszaadhatjuk a tűzhely fényét – anélkül, hogy tönkretennénk az anyagát.
Amit érdemes átgondolni, mielőtt nekikezdünk
Először is nézzük meg, milyen típusú főzőlapunk van: üveg, gáz vagy spirálos elektromos.
Ha bizonytalanok vagyunk, érdemes előkeresni a használati útmutatót – ma már szinte minden elérhető online.
Ott megtaláljuk, kell-e például áramtalanítani vagy elzárni a gázcsapot takarítás előtt.
Mindig gondoskodjunk szellőzésről: nyissunk ablakot vagy kapcsoljuk be a páraelszívót, hogy a zsíroldó gőzök ne maradjanak bent. És ami még fontos: ne használjunk dörzsi szivacsot, acélgyapotot vagy drótkefét – ezek mikrokarcokat okoznak, amikbe később még jobban beletapad a szennyeződés. A túl sok víz sem jó ötlet, mert bejuthat az elektromos vagy gázrendszerbe.
A fő szabály egyszerű:
Üveglapos tűzhely tisztítása ecettel és mosogatószerrel
Az üvegkerámia lap elegáns, de érzékeny: könnyen karcolódik, ha nem kíméletesen bánunk vele. A legtöbb makacs foltot azonban otthoni szerekkel is eltávolíthatjuk.
Amire szükségünk lesz:
- Szórófejes flakon
- Desztillált fehér ecet
- Zsíroldós mosogatószer
- Puha, nem dörzshatású szivacs
- Mikroszálas kendő
- Szódabikarbóna
- Kemény műanyag spatula
Így csináljuk:
- Keverjük össze a tisztítószert: 1 csésze ecet, 1 csésze forró víz és fél teáskanál mosogatószer. Rázzuk össze, és a legjobb, ha felcímkézzük a flakont.
- Permetezzük a hideg főzőlapra, hagyjuk pár percig hatni, majd töröljük át a szivaccsal.
- Öblítsük át és szárítsuk meg mikroszálas kendővel.
- Ha ráégett ételmaradék van, szórjunk rá bőven szódabikarbónát, fújjunk rá ecetet, majd takarjuk le forró vízbe mártott kendővel 15 percre. Ezután töröljük le, és szükség esetén ismételjük meg.
- A legmakacsabb foltokhoz használjunk műanyag spatulát 45 fokos szögben, hogy ne karcoljuk meg a felületet.
Gáztűzhely tisztítása szódabikarbónával és ecettel
A gázrózsák és rácsok között könnyen megül a zsír, így több türelem kell hozzá, mint az üveghez. De a végeredmény megéri.
Amire szükségünk lesz:
- Szivacs
- Zsíroldós mosogatószer
- Szódabikarbóna
- Desztillált fehér ecet
- Szórófejes flakon
- Mikroszálas kendők
- Nylon kefe vagy dörzsi
Lépések:
- Vegyük le a rácsokat, égőfejeket és gombokat. Várjuk meg, amíg minden kihűl, ha esetleg épp használatban volt az eszköz.
- Töröljük át a felületet meleg, mosogatószeres vízzel.
- A makacs foltokra szórjunk szódabikarbónát, fújjunk rá ecetet, majd fedjük le forró, nedves kendővel. 15 perc múlva dörzsöljük át a nylon kefével.
- Végül töröljük szárazra, és szereljük vissza az alkatrészeket.
Elektromos, spirálos főzőlap tisztítása
Ez a típus egy kicsit több időt igényel, mert a spirálokat is le kell venni a tisztításhoz.
Amire szükségünk lesz:
- Szivacs
- Zsíroldós mosogatószer
- Szódabikarbóna
- Nylon kefe
- Ecet
- Szórófejes flakon
- Műanyag spatula
- Mikroszálas kendők
Így járjunk el:
- Ha zsíros a spirál, kapcsoljuk be pár percre magas fokozaton, hogy leégesse a maradékot. Ezután kapcsoljuk ki, és hagyjuk kihűlni.
- Húzzuk ki a spirálokat és a cseppfogó tálcákat. (Mindig győződjünk meg róla, hogy nincs áram alatt!)
- Tisztítsuk meg a spirálokat és gombokat meleg, mosogatószeres vízzel. Soha ne áztassuk őket!
- A főzőlapot mossuk le szivaccsal és szódabikarbónás-ecetes keverékkel, majd töröljük át meleg, nedves kendővel.
- Emeljük fel a lapot, és tisztítsuk meg az alatta lévő fémlemezt is – ez gyűjti a legtöbb kifröccsent ételt.
Rácsok és cseppfogó tálcák tisztítása
A rácsokat és cseppfogókat mélytisztításkor mindig érdemes leszerelni és beáztatni.
Amire szükségünk lesz:
- Mosogató vagy nagy lavór
- Zsíroldós mosogatószer
- Nylon kefe
- Szódabikarbóna
- Mikroszálas kendő
Lépések:
- Vegyük le a rácsokat vagy tálcákat, és áztassuk őket forró, mosogatószeres vízbe legalább 15–60 percre.
- Dörzsöljük át a kefével; a makacs foltokra tegyünk szódabikarbóna-pépet, amit műanyag fóliával lefedve hagyjunk hatni 20 percre.
- Öblítsük le és szárítsuk meg.
- Ha már menthetetlenül elhasználódtak, inkább cseréljük ki őket – olcsóbb, mint órákig sikálni.
Ha betartjuk ezeket a lépéseket, a tűzhelyünk nemcsak ragyogni fog, hanem tovább is bírja majd a mindennapi használatot. Egy kis rendszerességgel pedig elkerülhetjük, hogy a következő nagytakarításnál zsírtengert kelljen felszámolnunk.