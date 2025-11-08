Életmód

2025.11.08.

Ragacsos zsír a gáztűzhelyen? Így szabadulhatunk meg tőle

Szabó Anna

Profi takarítók mondják el, hogy mit érdemes tenni – mégpedig lépésről lépésre.

Akár üveglapos, akár gáz- vagy elektromos főzőlapunk van, a makacs zsír- és ételmaradványok idővel mindegyiken megjelennek. A kifröccsenő olaj, a lecsöppenő mártás vagy a ráégett vízkő mind-mind rontja a konyha összképét. A jó hír az, hogy egy kis odafigyeléssel és a megfelelő módszerrel mi magunk is gyorsan visszaadhatjuk a tűzhely fényét – anélkül, hogy tönkretennénk az anyagát.

Amit érdemes átgondolni, mielőtt nekikezdünk

Először is nézzük meg, milyen típusú főzőlapunk van: üveg, gáz vagy spirálos elektromos.

gáztűzhely
Ecettel, szódabirakbónával is tisztítható a gáztűzhely

Ha bizonytalanok vagyunk, érdemes előkeresni a használati útmutatót – ma már szinte minden elérhető online.

Ott megtaláljuk, kell-e például áramtalanítani vagy elzárni a gázcsapot takarítás előtt.

Mindig gondoskodjunk szellőzésről: nyissunk ablakot vagy kapcsoljuk be a páraelszívót, hogy a zsíroldó gőzök ne maradjanak bent. És ami még fontos: ne használjunk dörzsi szivacsot, acélgyapotot vagy drótkefét – ezek mikrokarcokat okoznak, amikbe később még jobban beletapad a szennyeződés. A túl sok víz sem jó ötlet, mert bejuthat az elektromos vagy gázrendszerbe.

A fő szabály egyszerű:

minél előbb letöröljük a fröccsenéseket, annál könnyebb dolgunk lesz. Ideális esetben minden főzés után áttöröljük a tűzhelyet, de legalább hetente egyszer érdemes alaposabban megtisztítani.

Üveglapos tűzhely tisztítása ecettel és mosogatószerrel

Az üvegkerámia lap elegáns, de érzékeny: könnyen karcolódik, ha nem kíméletesen bánunk vele. A legtöbb makacs foltot azonban otthoni szerekkel is eltávolíthatjuk.

Amire szükségünk lesz:

  • Szórófejes flakon
  • Desztillált fehér ecet
  • Zsíroldós mosogatószer
  • Puha, nem dörzshatású szivacs
  • Mikroszálas kendő
  • Szódabikarbóna
  • Kemény műanyag spatula

Így csináljuk:

  1. Keverjük össze a tisztítószert: 1 csésze ecet, 1 csésze forró víz és fél teáskanál mosogatószer. Rázzuk össze, és a legjobb, ha felcímkézzük a flakont.
  2. Permetezzük a hideg főzőlapra, hagyjuk pár percig hatni, majd töröljük át a szivaccsal.
  3. Öblítsük át és szárítsuk meg mikroszálas kendővel.
  4. Ha ráégett ételmaradék van, szórjunk rá bőven szódabikarbónát, fújjunk rá ecetet, majd takarjuk le forró vízbe mártott kendővel 15 percre. Ezután töröljük le, és szükség esetén ismételjük meg.
  5. A legmakacsabb foltokhoz használjunk műanyag spatulát 45 fokos szögben, hogy ne karcoljuk meg a felületet.
kisfiú a konyhában

Gáztűzhely tisztítása szódabikarbónával és ecettel

A gázrózsák és rácsok között könnyen megül a zsír, így több türelem kell hozzá, mint az üveghez. De a végeredmény megéri.

Amire szükségünk lesz:

  • Szivacs
  • Zsíroldós mosogatószer
  • Szódabikarbóna
  • Desztillált fehér ecet
  • Szórófejes flakon
  • Mikroszálas kendők
  • Nylon kefe vagy dörzsi

Lépések:

  1. Vegyük le a rácsokat, égőfejeket és gombokat. Várjuk meg, amíg minden kihűl, ha esetleg épp használatban volt az eszköz.
  2. Töröljük át a felületet meleg, mosogatószeres vízzel.
  3. A makacs foltokra szórjunk szódabikarbónát, fújjunk rá ecetet, majd fedjük le forró, nedves kendővel. 15 perc múlva dörzsöljük át a nylon kefével.
  4. Végül töröljük szárazra, és szereljük vissza az alkatrészeket.

Elektromos, spirálos főzőlap tisztítása

Ez a típus egy kicsit több időt igényel, mert a spirálokat is le kell venni a tisztításhoz.

Amire szükségünk lesz:

  • Szivacs
  • Zsíroldós mosogatószer
  • Szódabikarbóna
  • Nylon kefe
  • Ecet
  • Szórófejes flakon
  • Műanyag spatula
  • Mikroszálas kendők

Így járjunk el:

  1. Ha zsíros a spirál, kapcsoljuk be pár percre magas fokozaton, hogy leégesse a maradékot. Ezután kapcsoljuk ki, és hagyjuk kihűlni.
  2. Húzzuk ki a spirálokat és a cseppfogó tálcákat. (Mindig győződjünk meg róla, hogy nincs áram alatt!)
  3. Tisztítsuk meg a spirálokat és gombokat meleg, mosogatószeres vízzel. Soha ne áztassuk őket!
  4. A főzőlapot mossuk le szivaccsal és szódabikarbónás-ecetes keverékkel, majd töröljük át meleg, nedves kendővel.
  5. Emeljük fel a lapot, és tisztítsuk meg az alatta lévő fémlemezt is – ez gyűjti a legtöbb kifröccsent ételt.

Rácsok és cseppfogó tálcák tisztítása

A rácsokat és cseppfogókat mélytisztításkor mindig érdemes leszerelni és beáztatni.

Amire szükségünk lesz:

  • Mosogató vagy nagy lavór
  • Zsíroldós mosogatószer
  • Nylon kefe
  • Szódabikarbóna
  • Mikroszálas kendő

Lépések:

  1. Vegyük le a rácsokat vagy tálcákat, és áztassuk őket forró, mosogatószeres vízbe legalább 15–60 percre.
  2. Dörzsöljük át a kefével; a makacs foltokra tegyünk szódabikarbóna-pépet, amit műanyag fóliával lefedve hagyjunk hatni 20 percre.
  3. Öblítsük le és szárítsuk meg.
  4. Ha már menthetetlenül elhasználódtak, inkább cseréljük ki őket – olcsóbb, mint órákig sikálni.

Ha betartjuk ezeket a lépéseket, a tűzhelyünk nemcsak ragyogni fog, hanem tovább is bírja majd a mindennapi használatot. Egy kis rendszerességgel pedig elkerülhetjük, hogy a következő nagytakarításnál zsírtengert kelljen felszámolnunk.

Forrásunk volt.

