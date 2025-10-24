Életmód

Kikapcsolt állapotban is veszélyes lehet a gáztűzhelyed

Sokan nem is sejtik, hogy a gáztűzhely nemcsak főzés közben, hanem kikapcsolt állapotban is veszélyt jelenthet. A láthatatlan gázszivárgások nemcsak az egészségünket, hanem a környezetet is károsíthatják.

Az otthonunk konyhája gyakran a meghittség színtere, ám akkora meglepetést is tartogathat – például abban a formában, hogy az ott található gáztűzhely használaton kívül is káros lehet. Nem csupán akkor kell aggódni, amikor a láng ég, friss kutatások szerint még akkor is bocsáthat ki a készülék olyan anyagokat, amelyek egészségügyi és klímavédelmi szempontból is aggályosak.

Egy nő begyújtja a gáztűzhelyet
Kikapcsolt állapotban is veszélyes lehet a gáztűzhelyed
Az egészséged és a beltéri levegő minősége

A gáztűzhelyek működése során olyan káros anyagok keletkeznek, mint a nitrogén-dioxid (NO₂) vagy szén-monoxid (CO), amelyek belélegezve légúti problémákat, asztmát vagy más krónikus megbetegedéseket okozhatnak. Az újabb megfigyelések azt mutatják, hogy a veszély nem ér véget a főzésnél: még akkor is szivároghat gáz – például metán vagy toxikus vegyületek formájában – amikor a tűzhely készenléti állapotban van, tehát nem ég a láng. Különösen a kis alapterületű lakásoknál, illetve olyan otthonokban, ahol a szellőzés nem megoldott, ez a probléma súlyosabb lehet, hiszen a mérgező anyagok könnyebben felhalmozódnak.

A klíma szempontjából is számít

A gázüzemű tűzhelyek nem csak az egészségünkre hatnak: még akkor is, amikor éppen nem használják őket, képesek metánt (egy rendkívül erős üvegházhatású gáz) kijuttatni a környezetbe. Ez súlyosbítja a klímaváltozást is.

Mivel a háztartások nagyszámban alkalmaznak gázüzemű készülékeket, a probléma globális szinten is jelentős – ez az otthoni légszennyezés egyik láthatatlan forrása.

Mit tehetsz, ha gáztűzhelyed van?

  • Biztosíts jó szellőzést a konyhában! Használj elszívót, nyisd ki az ablakot főzés közben, különösen, ha gázüzemű a készülék.
  • Ha több lehetőség áll rendelkezésedre, fontold meg az átváltást elektromos vagy indukciós főzőlapra – ezek tisztább működést eredményeznek mind az egészség, mind a klíma szempontjából.
  • Ha azonnali csere nem jön szóba, akkor legalább minimalizáld a gáz használatát – pl. az elektromos vízforraló előnyeit kihasználva, vagy ritkábban használd a gázokat intenzíven.

Forrásunk volt.

