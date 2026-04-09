Ne kockáztass – Ezt jelenti valójában, ha felpuffad egy élelmiszer csomagolása

Felpuffadt az élelmiszer csomagolása, és nem tudod eldönteni, megeheted-e még? Szakmai vélemény következik.

A Laborhírek a JS Hamilton budapesti vizsgálólaboratóriumának segítségével járt utána, mi történik valójában egy élelmiszerrel akkor, amikor a csomagolása felpuffad, és mit jelent ez a fogyasztók számára - írja az Agrárszektor.

Ha felpuffad egy nem fermentált élelmiszer csomagolása, nem szabad megenni

Mindenről az élesztőgombák és a bacik tehetnek

A tartósított élelmiszerek, krémes állagú termékek csomagolásának felpuffadása egészen gyakori jelenség, és szinte mindig egy oka van:

a termékben dolgozó mikroorganizmusok (baktériumok vagy élesztők) megfelelő körülményeket találva elszaporodnak és gázokat termelnek (főként szén-dioxidot), mely nem tud távozni a zárt csomagolás miatt, ezért a nyomás nő.

A fermentált ételeknél a csomagolás puffadása normális jelenség! fermentált élelmiszerek esetében - tehát itt nem kell aggódni az esetleges romlás miatt. Érthető módon a gázképződés egészen normális többek közt a savanyúságok,esetében - tehát itt nem kell aggódni az esetleges romlás miatt.

A puffadás a nem fermentált termékeknél gondot jelenthet

A savas közegű, nem fermentált élelmiszerek (szószok, dresszingek, egyéb tartósított készítmények) esetében nem beszélhetünk steril környezetről, emiatt sajnos hibák is csúszhatnak a gépezetbe.

Az ilyen terméket már nem szabad elfogyasztani!

Mitől alakulhat ki a puffadás a csomagolásban?

enyhén alulméretezett hőkezelés,

határérték közeli tartósítószerszint,

mikrobiológiailag terhelt alapanyag

vagy kisebb higiéniai hiányosság is a lehetséges okok között lehet, főleg, ha ezek együttesen jelennek meg.

Ha a spóraképző baktériumok és a savtűrő élesztők elszaporodnak, elindul a gázos puffadás: ilyenkor kimondható, hogy a termék minősége már nem stabil! A romlás valószínűleg elindult, ami íz-, szag- vagy állagváltozással járhat. Az ilyen terméket már nem szabad elfogyasztani!

A megoldás? A gyártóknak és forgalmazóknak meg kell előzniük a bajt

A technológiai paraméterek pontos beállítása, az alapanyagok ellenőrzése, a higiéniai fegyelem és a termék viselkedésének vizsgálata együtt adja meg azt a biztonsági szintet, amely által elkerülhető lenne a csomagolás felpuffadása és a termék megromlása.

