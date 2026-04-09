Ne kockáztass – Ezt jelenti valójában, ha felpuffad egy élelmiszer csomagolása

A Laborhírek a JS Hamilton budapesti vizsgálólaboratóriumának segítségével járt utána, mi történik valójában egy élelmiszerrel akkor, amikor a csomagolása felpuffad, és mit jelent ez a fogyasztók számára - írja az Agrárszektor.
Mindenről az élesztőgombák és a bacik tehetnek
A tartósított élelmiszerek, krémes állagú termékek csomagolásának felpuffadása egészen gyakori jelenség, és szinte mindig egy oka van:
a termékben dolgozó mikroorganizmusok (baktériumok vagy élesztők) megfelelő körülményeket találva elszaporodnak és gázokat termelnek (főként szén-dioxidot), mely nem tud távozni a zárt csomagolás miatt, ezért a nyomás nő.
A fermentált ételeknél a csomagolás puffadása normális jelenség!
A puffadás a nem fermentált termékeknél gondot jelenthet
A savas közegű, nem fermentált élelmiszerek (szószok, dresszingek, egyéb tartósított készítmények) esetében nem beszélhetünk steril környezetről, emiatt sajnos hibák is csúszhatnak a gépezetbe.
Mitől alakulhat ki a puffadás a csomagolásban?
- enyhén alulméretezett hőkezelés,
- határérték közeli tartósítószerszint,
- mikrobiológiailag terhelt alapanyag
- vagy kisebb higiéniai hiányosság is a lehetséges okok között lehet, főleg, ha ezek együttesen jelennek meg.
Ha a spóraképző baktériumok és a savtűrő élesztők elszaporodnak, elindul a gázos puffadás: ilyenkor kimondható, hogy a termék minősége már nem stabil! A romlás valószínűleg elindult, ami íz-, szag- vagy állagváltozással járhat.
Az ilyen terméket már nem szabad elfogyasztani!
A megoldás? A gyártóknak és forgalmazóknak meg kell előzniük a bajt
A technológiai paraméterek pontos beállítása, az alapanyagok ellenőrzése, a higiéniai fegyelem és a termék viselkedésének vizsgálata együtt adja meg azt a biztonsági szintet, amely által elkerülhető lenne a csomagolás felpuffadása és a termék megromlása.