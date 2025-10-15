Vásárlás

2025.10.15.

Népszerű hazai tiktoker vert sátrat a Popeyes nyitása miatt a Westendben

Nosalty profilképe Nosalty

Az egyik legnépszerűbb hazai influencer, Koszta Péter annyira izgatott lett a Popeyes® első magyar éttermének érkezésének hírére, hogy a nyitás helyszínére, azaz a Westend City Centerbe költözött, sőt sátrat is vert, hogy az elsők között kóstolhassa meg a legendás amerikai csirkét!

Bár a legendás New Orleans-i ízek csak csütörtökön érkeznek Budapestre, ugyanis ekkor nyit az első Popeyes® étterem, Koszta Péter mindent bevet, hogy elsőként kóstolhassa meg a híres The Chicken Sandwich-et.

Koszta Péter
Népszerű hazai tiktoker sátrazott le a Popeyes nyitása miatt a Westendben

A népszerű influencer már kedden délután felállította a „bázisát” a helyszínen, és napokon át jelentkezik be onnan közösségimédia-felületein: videókkal, sztorikkal, vicces helyzetekkel. Sátorozó napjai alatt a járókelőket is kifaggatja: ismerik-e már a Popeyes®-t, mit tennének meg azért, hogy elsők legyenek a sorban?

A szerencsések egy kávéra is meghívást kaphatnak a sátrához, ahol Peti elmeséli, miért költözött be – és miért ér meg neki ennyit a The Chicken Sandwich.

És hogy miért ennyire lelkes?

Péter már Amerikában megkóstolta a Popeyes® legendás szendvicsét, így pontosan tudja, milyen ízorgia vár a magyar rajongókra – és azt is, milyen hangulatot hoz a világ egyik legnépszerűbb csirkés étterme Budapestre.

A nyitás napján Péter természetesen az elsők között kóstolja meg a Popeyes® finomságait – és fogadja saját és a csirkés szendvics rajongóit!

Recetpajánló:

A POPEYES®-ról

A 1972-ben New Orleansban alapított POPEYES® a gyors kiszolgálású éttermek piacán, a csirke szegmens meghatározó globális szereplője, amely a New Orleans-i kulináris hagyományokban és a cajun konyhában gyökerező ellenállhatatlanul finom receptjeivel vívta ki magának a piaci részesedését. A POPEYES® étlapját a New Orleans-i stílus és a merész ízek teszik különlegessé - ikonikus csirkeszendvics, ropogós és ellenállhatatlan csirkefogások, jellegzetes köretek, snackek és desszertek várják a vendégeket. A POPEYES® jelenleg több mint 4300 étteremmel rendelkezik 35 országban, és ez a szám folyamatosan növekszik.

A POPEYES® a Restaurant Brands International, Inc. leányvállalata, amely a világ egyik legnagyobb gyorsétterem-lánca, több mint 40 milliárd dolláros éves hálózatszintű forgalommal és több mint 30 000 étteremmel több mint 100 országban.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

zöldbabfőzelék

Egyszerű zöldbabfőzelék

Ez egy csodálatos nyári (hús, liszt és tejmentesen is elkészíthető) étel frissen szedett zöldbabból, jó adag tejföllel, fokhagymával és egy leheletnyi füstös pirospaprikával. ...

brassói

Brassói szűzpecsenye

A brassói aprópecsenye egy fantasztikus magyaros fogás, amiből vétek lenne kispórolni az étel lelkét, a fokhagymát. Szaftosabban vagy kissé szárazon is egyformán nagy kedvencünk.

zöldségpástétom

Gombapástétom dióval

Egy szuper őszi kence a gombakrém, amit most megspékeltünk pirított dióval és lencsével is. A kakukkfű pedig teljesen új szintre emeli az ízeket! Tálaljuk piritóssal.

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept