Népszerű hazai tiktoker vert sátrat a Popeyes nyitása miatt a Westendben

Az egyik legnépszerűbb hazai influencer, Koszta Péter annyira izgatott lett a Popeyes® első magyar éttermének érkezésének hírére, hogy a nyitás helyszínére, azaz a Westend City Centerbe költözött, sőt sátrat is vert, hogy az elsők között kóstolhassa meg a legendás amerikai csirkét!

Bár a legendás New Orleans-i ízek csak csütörtökön érkeznek Budapestre, ugyanis ekkor nyit az első Popeyes® étterem, Koszta Péter mindent bevet, hogy elsőként kóstolhassa meg a híres The Chicken Sandwich-et.

Népszerű hazai tiktoker sátrazott le a Popeyes nyitása miatt a Westendben

A népszerű influencer már kedden délután felállította a „bázisát” a helyszínen, és napokon át jelentkezik be onnan közösségimédia-felületein: videókkal, sztorikkal, vicces helyzetekkel. Sátorozó napjai alatt a járókelőket is kifaggatja: ismerik-e már a Popeyes®-t, mit tennének meg azért, hogy elsők legyenek a sorban?

A szerencsések egy kávéra is meghívást kaphatnak a sátrához, ahol Peti elmeséli, miért költözött be – és miért ér meg neki ennyit a The Chicken Sandwich.

És hogy miért ennyire lelkes?

Péter már Amerikában megkóstolta a Popeyes® legendás szendvicsét, így pontosan tudja, milyen ízorgia vár a magyar rajongókra – és azt is, milyen hangulatot hoz a világ egyik legnépszerűbb csirkés étterme Budapestre.

A nyitás napján Péter természetesen az elsők között kóstolja meg a Popeyes® finomságait – és fogadja saját és a csirkés szendvics rajongóit!

A POPEYES®-ról

A 1972-ben New Orleansban alapított POPEYES® a gyors kiszolgálású éttermek piacán, a csirke szegmens meghatározó globális szereplője, amely a New Orleans-i kulináris hagyományokban és a cajun konyhában gyökerező ellenállhatatlanul finom receptjeivel vívta ki magának a piaci részesedését. A POPEYES® étlapját a New Orleans-i stílus és a merész ízek teszik különlegessé - ikonikus csirkeszendvics, ropogós és ellenállhatatlan csirkefogások, jellegzetes köretek, snackek és desszertek várják a vendégeket. A POPEYES® jelenleg több mint 4300 étteremmel rendelkezik 35 országban, és ez a szám folyamatosan növekszik.

A POPEYES® a Restaurant Brands International, Inc. leányvállalata, amely a világ egyik legnagyobb gyorsétterem-lánca, több mint 40 milliárd dolláros éves hálózatszintű forgalommal és több mint 30 000 étteremmel több mint 100 országban.