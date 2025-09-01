Új, sült csirkés gyorsétterem hódíthatja meg Magyarországot

Az amerikaiak egyik kedvenc gyorsétteremlánca, a Popeyes, idén ősszel nyitja meg első magyarországi éttermét Budapesten, bár a pontos dátumról még nem érkeztek hírek.
Louisianai stílusú csirke
Az 1972-ben New Orleansban alapított márka világszerte ismert különleges, fűszeres louisianai stílusú sült csirkéjéről, amit hamarosan a hazai közönségnek is lehetősége nyílik tesztelni.
A Popeyes központja Miamiban található, és több mint 4300 éttermet működtetnek 35 országban.
A Popeyes népszerűségét nemcsak a csirkéjének, hanem a különleges köreteinek és szószainak is köszönheti, így a budapesti étterem is izgalmas gyorséttermi újdonságot ígér.