2025.09.01.

Új, sült csirkés gyorsétterem hódíthatja meg Magyarországot

Érkezik hozzánk is a Popeyes, az amerikai, sült csirkét kínáló étteremlánc.

Az amerikaiak egyik kedvenc gyorsétteremlánca, a Popeyes, idén ősszel nyitja meg első magyarországi éttermét Budapesten, bár a pontos dátumról még nem érkeztek hírek.

Popeyes sült csirke
Magyarországon nyit éttermet ősszel a Popeyes amerikai étteremlánc
Roberto Machado Noa/LightRocket via Getty Images

Louisianai stílusú csirke

Az 1972-ben New Orleansban alapított márka világszerte ismert különleges, fűszeres louisianai stílusú sült csirkéjéről, amit hamarosan a hazai közönségnek is lehetősége nyílik tesztelni.

A Popeyes központja Miamiban található, és több mint 4300 éttermet működtetnek 35 országban.

A Popeyes népszerűségét nemcsak a csirkéjének, hanem a különleges köreteinek és szószainak is köszönheti, így a budapesti étterem is izgalmas gyorséttermi újdonságot ígér.

Forrásunk volt.

Ez történik a testedben, ha rendszeresen eszel banánt

