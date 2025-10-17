Megnyitott az első Popeyes gyorsétterem, ahol meglepő árakkal találkozhatsz

Ahogyan arról már mi is beszámoltunk, megnyitott a Popeyes első étterme Magyarországon, egészen pontosan a Westend ételudvarában. Lássuk, mennyiért kínálja a New Orlens-i csirkéző a termékeit:
A Popeyes nemrég Spanyolországban, Svájcban, az Egyesült Királyságban, Romániában, Franciaországban, Lengyelországban és Csehországban is megjelent. Hazánkban kizárólagosan a Fusion-BP Restaurants Kft. fejleszti és üzemelteti, amely a The Fusion Group Zrt. 100%-os tulajdonában áll.
Na, de lássuk az árakat!
Szendvicsek
- Deluxe Sandwich: 2 590 Ft
- BBQ Bacon&Cheese Sandwich: 2 790 Ft
- The Chicken Sandwich: 2 290 Ft
Wrapek
- Classic Wrap: 1 990 Ft
- Bacon&Cheese Wrap: 2 290 Ft
Csirkecsíkok
- 3 db: 1 590 Ft
- 5 db: 2 190 Ft
- 8 db: 2 990 Ft
Receptajánlónk:
Ha pedig menüben szeretnénk kérni bármelyik csirkés fogást, akkor a sült krumpli és üdítő hozzá plusz 700 forint.