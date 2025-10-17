Megnyitott az első Popeyes gyorsétterem, ahol meglepő árakkal találkozhatsz

Október 16-án, csütörtökön megnyitott a Westendben a Popeyes nevű amerikai csirkés gyorsétterem első magyarországi egysége. A várt nyitás után már az árakról is be tudunk számolni!

Ahogyan arról már mi is beszámoltunk, megnyitott a Popeyes első étterme Magyarországon, egészen pontosan a Westend ételudvarában. Lássuk, mennyiért kínálja a New Orlens-i csirkéző a termékeit:

A Popeyes nemrég Spanyolországban, Svájcban, az Egyesült Királyságban, Romániában, Franciaországban, Lengyelországban és Csehországban is megjelent. Hazánkban kizárólagosan a Fusion-BP Restaurants Kft. fejleszti és üzemelteti, amely a The Fusion Group Zrt. 100%-os tulajdonában áll.

Na, de lássuk az árakat!

Szendvicsek

Deluxe Sandwich: 2 590 Ft

BBQ Bacon&Cheese Sandwich: 2 790 Ft

The Chicken Sandwich: 2 290 Ft

Wrapek

Classic Wrap: 1 990 Ft

Bacon&Cheese Wrap: 2 290 Ft

Csirkecsíkok

3 db: 1 590 Ft

5 db: 2 190 Ft

8 db: 2 990 Ft

Ha pedig menüben szeretnénk kérni bármelyik csirkés fogást, akkor a sült krumpli és üdítő hozzá plusz 700 forint.

