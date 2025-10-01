Itt nyílik az első Popeyes Magyarországon: már a nyitás dátumát is tudni

Család

Most már pontos helyszínt és dátumot is tudni a világhírű, New Orleans-i csirkés étterem nyitásával kapcsolatban.

Mint azt mi is megírtuk, hamarosan Magyarországon is megnyílik az első Popeyes gyorsétterem, ahol elsősorban a csirkés ételeknek hódolhatunk. Nézzük, mikor és hol nyílik első magyarországi egységük!

Már szeptemberben tudni lehetett, hogy megállapodás született a Popeyes márka magyarországi bevezetéséről, és nagyon úgy néz ki, hogy még októberben megnyílik az első étterem Budapesten.

Egy közösségimédia-bejegyzésből derült ki, hogy az első Popeyes étterem a Westendben várja majd a vendégeket.

A Popeyes lendületesen terjeszkedik Európában, többek között már Spanyolországban, Svájcban, az Egyesült Királyságban, Romániában, Franciaországban, a Cseh Köztársaságban és Olaszországban is van egységük.

Az ősszel megnyíló budapesti étterem a Popeyes történetének első fejezetét jelenti Magyarországon. Meggyőződésünk, hogy a márka gyorsan belopja majd magát a helyiek szívébe, és az érdeklődők hamarosan az ország számos pontján élvezhetik majd a Popeyes világát

– mondta el korábban Sümegi László, a Fusion-BP Restaurants Kft. ügyvezető igazgatója.

Forrásunk volt.

