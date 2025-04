Úgy ültünk le megkóstolni a legújabb pisztáciás Túró Rudit, mint akik már túl sok aktuálisan trendi újdonságon rágták át magukat – szó szerint. Előzetesen nem voltak különösebb elvárásaink: gondoltuk, maximum kapunk egy zöldre színezett, gejl tölteléket, ami csak nyomokban látott pisztáciát. De ez a Túró Rudi meglepett minket – méghozzá jó értelemben!

Nem erre számítottunk: megkóstoltuk a Pöttyös új, pisztáciás Túró Rudiját

Az első harapás után rögtön jött a megkönnyebbülés

Nincs rikító, műzöld krém, és ami még fontosabb, nincs zselés, gumis állag. A töltelék pasztellzöld, ízléses, és természetes hatású.

Az íze is meglepően harmonikus: bár kicsit édesebb, mint amit a klasszikus ruditól megszoktunk, kellemes sós jegyek is megjelennek benne, amitől az összhatás sokkal kifinomultabb. A pisztáciaíz pedig nem csak ígéret – tényleg ott van, sőt, dominál is, de nem tolakodó módon.

Nagyon jó, hogy nem egy mű, világító zöld színű tölteléket látunk, az pedig főleg, hogy nem a zselés állagú töltelékrúd van benne, hanem szép, pasztellzöldes krém. Az íze pedig bár picit édes, de kellő sóssága van. Lágy és határozottan pisztáciás ízvilág. Bejön! – írta Viki a rudiról.

A belsejében igazi pisztáciakrémet tartalmaz

„A Pöttyös legújabb íze nem okozott csalódást: egy teljesen oké, pisztácia aromájú töltelékkel találkozni a rudi közepén. Egy kicsit azt sajnálom, hogy nincs belőle 51 grammos" – mondta Lilu.

Ez a pisztáciás Túró Rudi messze túlteljesítette az elvárásainkat

Végre egy újdonság, ami nemcsak a trendeket akarja meglovagolni, hanem valóban figyelmet fordít az ízre és az élményre is. Ha szereted a pisztáciát, adj neki egy esélyt – mi biztosan újravennénk.

