Nagy lépésre szánta el magát a Pepsi, termékei már sosem lesznek a régiek

Huszonöt év után idén friss vállalati logóval debütál az egyik legnagyobb élelmiszergyártó cége, a PepsiCo. Reményeik szerint így a fogyasztók számára jobban felismerhető lesz a vállalat egésze és az alá tartozó különböző márkák, és nem csak a népszerű üdítőitalt fogják hozzájuk kötni.

A PepsiCo égisze alá több mint 500 márka tartozik, köztük olyanok is, mint a Tostitos, a Gatorade és Quaker, valamint a Lay’s chips, azonban a fogyasztók a legtöbbször nincsenek tisztában ezzel. Huszonöt év után így új arculattal állt elő a világszinten 300 ezer embert foglalkoztató cég, amelynek nem titkolt célja, hogy erősítse a Pepsi név ernyőmárkajellegét, valamint az alá tartozó termékmárkák ismertségét – számolt be róla a Világgazdaság.

A cég közleménye szerint az új logó „az átalakulás szimbóluma, amely megragadja a PepsiCo energiáját, bizakodó várakozását, és ambícióit 2025-ben és az azt követő időszakban is”.

A hivatalos kommunikáció alapján az új dizájn az egyszerűsítésre és a modernizációra való törekvést, valamint a PepsiCo fenntarthatóság iránti elköteleződését hivatott megjeleníteni.

A logóval ezen felül szeretné elérni a vállalat, hogy a fogyasztók is jobban tudatában legyenek, mely márkák tartoznak a PepsiCo-hoz.

Mint azt közölték, a fogyasztók mindössze 21%-a tud a Pepsin, azaz az üdítőitalon kívül más, a PepsiCo vállalathoz tartozó termékmárkát megnevezni – írja a Világgazdaság.

Vagyis a vásárlók nem kötik össze, hogy azt a Lay’s chipset, amit filmezés közben ropogtatnak, ugyanaz a cég gyártja, mint a Pepsit.

A vizuális átalakulás fokozatosan megy végbe a vállalatnál, és mind a PepsiCo.com weboldalon, a globális online közösségi csatornáikon, az élelmiszer- és italcsomagolásokon, de még a különböző munkavégzési helyszíneken is meg fognak jelenni az új arculati elemek.

