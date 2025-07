Igencsak meglepő, milyen kólát dob piacra a Pepsi

Nem mindennapi újítás a Pepsi részéről: a kólaíz megőrzése mellett dob prebiotikus italt a piacra, mely a bélflórára jótékony rostokat (is) tartalmaz.

Ősztől prebiotikus kólát dob piacra a PepsiCo, csupán négy hónappal azután, hogy 1,95 milliárd dollárért felvásárolta a Poppi nevű vállalatot - írja a Cnbc nyomán a Portfolio.

De miért pont prebiotikus?

Az USA-ban az üdítőital-fogyasztás az elmúlt két évtizedben visszaesett, míg a prebiotikus üdítők (pl. a Poppi, Olipop) egyre népszerűbbé váltak az egészségtudatos fogyasztók körében, ezért is nyit ebbe az irányba a vállalat.

Mit tartalmaz majd a Pepsi új itala?

3 gramm prebiotikus rostot

valamint 5 gramm nádcukrot

Külön érdekesség, hogy a Pepsi nádcukrot használ, hiszen, ahogy nemrég mi is megírtuk, Donald Trump és a Make America Healthy Again mozgalma éppen erősen szorgalmazza, hogy a Coca Cola is nádcukorra váltson kukoricaszirup helyett, illetve hogy kivonja üdítőiből a mesterséges színezékeket.

A Pepsi új, prebiotikus terméke már ősztől elérhető lesz, de egyelőre csak online, csak 2026-tól kerülhet a boltokba. A gyártó célja, hogy a fogyasztók az ikonikus Pepsi-kólaíz feláldozása nélkül tudjanak egészségesebb termékeket választani.

