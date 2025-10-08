Ez a kevéssé ismert tipp segít hónapokig frissen tartani a paszternákot

Mint sok más gyökérzöldség, a paszternák is elég sokáig eltartható, mielőtt megromlik. Ez azonban nem jelenti azt, hogy örökké ellenállna az idő vas fogának. Az alábbi Napi Tipp garantálja, hogy akár hónapokig is friss maradjon.

A paszternáknak megfelelő körülményekre van szüksége ahhoz, hogy néhány hétig – vagy még tovább – eltartható legyen. Szobahőmérsékleten körülbelül egy-két hétig tartható, de a hűtőben az élettartama két-hat hónapra nő. Azonban nem elég csak a hűtőbe tenni, és elvárni, hogy a zöldség hónapokig elálljon. Emlékeztetni kell a paszternákot a nedves talajra, amelyből kinőtt.

Tedd műanyag zacskóba a paszternákot, hogy több hónapig elálljon

Csomagold be a paszternákot egy műanyag zacskóba, hogy csapdába ejtsd a nedvességet, vagy tedd a hűtőszekrény zöldségtároló fiókjába, ahol tökéletes a páratartalom. Fontos, hogy a paszternák magányos zöldség.

Az etiléngázt termelő gyümölcsök és zöldségek, mint az alma, a paradicsom, az avokádó és a paprika, keserű ízt adhatnak a paszternáknak, és gyorsabban megromlik az ő társaságukban.

Tipp Ha a paszternákot a saját kertedből szüreteled, vágj le néhány centimétert a levelekből, hogy a gyökérzöldség hosszabb ideig friss maradjon. Ha a hűtőben nem fér el a teljes termés, akkor egy hűvös pincében vagy a garázsban is tárolhatod őket.

Honnan tudod, hogy megromlott-e a paszternák? Ezekre a jelekre figyelj

A zöldségek megfelelő tárolás mellett akár több hónapig is eltarthatók a hűtőszekrényben, de azért érdemes rendszeresen ellenőrizni őket. Amikor a paszternák kezdi elveszíteni frissességét, az egykor sima felülete ráncossá válik. Gyökérzöldség lévén a paszternák kemény, de az idő előrehaladtával lágy, puha állagú lesz. Ekkor még biztonságosan fogyasztható.

Tipp A kókadt paszternákot könnyen újra életre lehet keltheti, ha levágod a végeit, és jéghideg vízbe áztatod egy kis időre.

Ha nyálkásak, csípős szagúak vagy penészesek, akkor viszont dobd ki őket.

Sok paszternákod van, és nem tudod, mit kezdj velük?

A legbiztosabb, ha lefagyasztod. Ehhez azonban némi előkészületre van szükség:

először mosd le, hámozd meg, majd vágd kockára a paszternákot, utána pedig jöhet a blansírozás. Nagyjából két percig forrald, majd azonnal tedd jeges vízbe a felkockázott zöldséget.

Ezután csöpögtesd le, és töröld szárazra, majd mehet a fagyasztásra alkalmas tárolóba. A felolvasztáshoz hagyd egy éjszakára a hűtőben, vagy egyszerűen főzd meg azonnal.

