Ez a kevéssé ismert tipp segít hónapokig frissen tartani a paszternákot

A paszternáknak megfelelő körülményekre van szüksége ahhoz, hogy néhány hétig – vagy még tovább – eltartható legyen. Szobahőmérsékleten körülbelül egy-két hétig tartható, de a hűtőben az élettartama két-hat hónapra nő. Azonban nem elég csak a hűtőbe tenni, és elvárni, hogy a zöldség hónapokig elálljon. Emlékeztetni kell a paszternákot a nedves talajra, amelyből kinőtt.
Csomagold be a paszternákot egy műanyag zacskóba, hogy csapdába ejtsd a nedvességet, vagy tedd a hűtőszekrény zöldségtároló fiókjába, ahol tökéletes a páratartalom. Fontos, hogy a paszternák magányos zöldség.
Az etiléngázt termelő gyümölcsök és zöldségek, mint az alma, a paradicsom, az avokádó és a paprika, keserű ízt adhatnak a paszternáknak, és gyorsabban megromlik az ő társaságukban.
Tipp
Honnan tudod, hogy megromlott-e a paszternák? Ezekre a jelekre figyelj
A zöldségek megfelelő tárolás mellett akár több hónapig is eltarthatók a hűtőszekrényben, de azért érdemes rendszeresen ellenőrizni őket. Amikor a paszternák kezdi elveszíteni frissességét, az egykor sima felülete ráncossá válik. Gyökérzöldség lévén a paszternák kemény, de az idő előrehaladtával lágy, puha állagú lesz. Ekkor még biztonságosan fogyasztható.
Tipp
Ha nyálkásak, csípős szagúak vagy penészesek, akkor viszont dobd ki őket.
Sok paszternákod van, és nem tudod, mit kezdj velük?
A legbiztosabb, ha lefagyasztod. Ehhez azonban némi előkészületre van szükség:
először mosd le, hámozd meg, majd vágd kockára a paszternákot, utána pedig jöhet a blansírozás. Nagyjából két percig forrald, majd azonnal tedd jeges vízbe a felkockázott zöldséget.
Ezután csöpögtesd le, és töröld szárazra, majd mehet a fagyasztásra alkalmas tárolóba. A felolvasztáshoz hagyd egy éjszakára a hűtőben, vagy egyszerűen főzd meg azonnal.