2025.10.06.

Melyik panírozott, arany bundás étel hoz szerencsét a csillagjegyednek a héten?

Nosalty profilképe Nosalty

A magyarok imádnak panírozni, és ezt a mániájukat meg is értjük: hizlal, olajos, zsíros, de sajnos kevés jobb dolog van a világon, mint a rántott csirke savanyúsággal és vegyes körettel. Ezen a héten minden aranybarna bundát kap, nem csak a húsok, és persze minden csillagjegynek jár egy-egy szerencsehozó recept is. A tied melyik?

Ma sem marad el a heti horoszkópunk! Derítsd ki az alábbi galériából, melyik aranybarna, ropogós panírba csomagolt bundás finomság a te szerencsehozó párod a héten! Süsd meg, és dúskálj a finom ízekben és a jószerencsében. Klasszik cukkini pikáns mártogatóssal, vagy a vegakedvenc rántott karfiol és gomba? Esetleg a különleges avokádó pongyolában? Vagy néhány szem pinduri olajbogyó kirántva? Sokmagvas bundába bújt sajt? Minden van!

szörp

Immunerősítő almaecet

Sokan szeptembernek eltesznek különböző természetes gyógyíreket, ilyen például ez az immunerősítő ecet is. Rengeteg természetes vitamin diffundálódik bele azáltal, hogy négy hétig ...

klasszikus-skot-tojas
fasírt

Klasszikus skót tojás

A skót tojás (angolul scotch egg) egy ízletes és népszerű étel az Egyesült Királyságból, amelyben egy főtt tojást darált hússal (általában sertéshússal) bugyolálnak be, majd ...

