Melyik panírozott, arany bundás étel hoz szerencsét a csillagjegyednek a héten?

A magyarok imádnak panírozni, és ezt a mániájukat meg is értjük: hizlal, olajos, zsíros, de sajnos kevés jobb dolog van a világon, mint a rántott csirke savanyúsággal és vegyes körettel. Ezen a héten minden aranybarna bundát kap, nem csak a húsok, és persze minden csillagjegynek jár egy-egy szerencsehozó recept is. A tied melyik?

Ma sem marad el a heti horoszkópunk! Derítsd ki az alábbi galériából, melyik aranybarna, ropogós panírba csomagolt bundás finomság a te szerencsehozó párod a héten! Süsd meg, és dúskálj a finom ízekben és a jószerencsében. Klasszik cukkini pikáns mártogatóssal, vagy a vegakedvenc rántott karfiol és gomba? Esetleg a különleges avokádó pongyolában? Vagy néhány szem pinduri olajbogyó kirántva? Sokmagvas bundába bújt sajt? Minden van!

