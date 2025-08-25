Heti Horoszkóp: ezt a félórás tésztát főzd meg ahelyett, hogy zacskós levest ebédelnél

Nem-nem, tilos zacskós levest főzni, legalábbis ezen a héten! Mutatjuk, melyik gyors és kezdőknek is ajánlott tésztarecept az, amit a csillagok neked és a horoszkópodnak dedikálva küldenek, hogy megmentsenek a trash food és instant ételek csábításától.

Nem engedjük, hogy a zacskós instant levesért nyúlj a polcon, ezen a héten csillagjegyed alapján sorsolunk neked egy gyors tésztareceptet, melynek elkészítése tényleg körülbelül 30 percet vesz csak igénybe. Nem nehezek, nem bonyolultak, nagyon finomak, változatosak, a jó hír pedig, hogy akkor sem ér szerencsétlenség, ha egy másik jegy gyors tésztáját lopod el, mert az a szimpatikusabb!

Kattints a képre, nyílik a gyors és egyszerű tészták galériája!

12 fotó

Ha nem vagy elégedett, hozunk pár édes variációt is: