2025.11.13.

Túlműködik a pajzsmirigyed? Soroljuk, mit egyél és mit ne egyél!

A pajzsmirigy működési zavarai sok-sok embert érintenek, főként a nőket, azonban fontos, hogy ne csak az alulműködésről, de a túlműködésről is szót ejtsünk.

A pajzsmirigy működését az agyalapi mirigy szabályozza, a TSH-hormon segítségével. A pajzsmirigyhormonok létfontosságúak az emberi fejlődéshez, pajzsmirigyünk azonban sajnos sokszor rosszul funkcionál, és alul- vagy túlműködik. Míg az alulműködés étrendi vonatkozásairól egész sok szó esik, a túlműködésről kevesebb - mi most ez utóbbi csorbát óhajtjuk kiküszöbölni.

Fontos azonban szem előtt tartani, hogy ha gyógyszereket szedünk pajzsmirigyünk beállítására, azt nem feltétlen lehet kiváltani táplálkozással, de támogathatjuk eme szervünket a különféle, számára fontos tápanyagokkal!

Jelek, hogy túlműködik a pajzsmirigyünk:

  • a vérnyomás és a pulzus emelkedik,
  • a bőr nedvessé, nyirkossá válik,
  • jellemző lesz a nyugtalanság, kézremegés, érzelmi labilitás,
  • gyakori lehet a hasmenés,
  • a testsúly csökken, még akkor is, ha az étvágy fokozódik,
  • menstruációs zavarok jelentkezhetnek, felborulhat a ciklus,
  • a szemgolyó pedig gyakran kidülled.

Tudtad?

Túlműködéskor a pajzsmirigy sokszor megnagyobbodik, ez a golyva, más néven strúma, azonban ez akár alulműködés esetén is jelentkezhet, ezért a diagnózishoz vérvétel és orvosi felügyelet szükséges!

AMit NE együnk, ha túlműködik a pajzsmirigyünk:

  • kerüljük a tej,
  • az ízfokozók,
  • a finomított szénhidrátok (fehér liszt, finomított cukor, fehér rizs, bolti édességek, péksütemények),
  • a fehérjét és szénhidrátot együttesen tartalmazó ételek (pl.: rántott hús burgonyával),
  • valamint az étkezések utáni cukros desszertek fogyasztását (ez ugyanis a belekben erjedést idéz elő).

Forrásunk volt.

