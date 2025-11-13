Túlműködik a pajzsmirigyed? Soroljuk, mit egyél és mit ne egyél!

A pajzsmirigy működését az agyalapi mirigy szabályozza, a TSH-hormon segítségével. A pajzsmirigyhormonok létfontosságúak az emberi fejlődéshez, pajzsmirigyünk azonban sajnos sokszor rosszul funkcionál, és alul- vagy túlműködik. Míg az alulműködés étrendi vonatkozásairól egész sok szó esik, a túlműködésről kevesebb - mi most ez utóbbi csorbát óhajtjuk kiküszöbölni.
Fontos azonban szem előtt tartani, hogy ha gyógyszereket szedünk pajzsmirigyünk beállítására, azt nem feltétlen lehet kiváltani táplálkozással, de támogathatjuk eme szervünket a különféle, számára fontos tápanyagokkal!
Jelek, hogy túlműködik a pajzsmirigyünk:
- a vérnyomás és a pulzus emelkedik,
- a bőr nedvessé, nyirkossá válik,
- jellemző lesz a nyugtalanság, kézremegés, érzelmi labilitás,
- gyakori lehet a hasmenés,
- a testsúly csökken, még akkor is, ha az étvágy fokozódik,
- menstruációs zavarok jelentkezhetnek, felborulhat a ciklus,
- a szemgolyó pedig gyakran kidülled.
AMit NE együnk, ha túlműködik a pajzsmirigyünk:
- kerüljük a tej,
- az ízfokozók,
- a finomított szénhidrátok (fehér liszt, finomított cukor, fehér rizs, bolti édességek, péksütemények),
- a fehérjét és szénhidrátot együttesen tartalmazó ételek (pl.: rántott hús burgonyával),
- valamint az étkezések utáni cukros desszertek fogyasztását (ez ugyanis a belekben erjedést idéz elő).