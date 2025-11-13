Túlműködik a pajzsmirigyed? Soroljuk, mit egyél és mit ne egyél!

A pajzsmirigy működési zavarai sok-sok embert érintenek, főként a nőket, azonban fontos, hogy ne csak az alulműködésről, de a túlműködésről is szót ejtsünk.

A pajzsmirigy működését az agyalapi mirigy szabályozza, a TSH-hormon segítségével. A pajzsmirigyhormonok létfontosságúak az emberi fejlődéshez, pajzsmirigyünk azonban sajnos sokszor rosszul funkcionál, és alul- vagy túlműködik. Míg az alulműködés étrendi vonatkozásairól egész sok szó esik, a túlműködésről kevesebb - mi most ez utóbbi csorbát óhajtjuk kiküszöbölni.

Fontos azonban szem előtt tartani, hogy ha gyógyszereket szedünk pajzsmirigyünk beállítására, azt nem feltétlen lehet kiváltani táplálkozással, de támogathatjuk eme szervünket a különféle, számára fontos tápanyagokkal!

Jelek, hogy túlműködik a pajzsmirigyünk:

a vérnyomás és a pulzus emelkedik ,

, a bőr nedvessé, nyirkossá válik,

jellemző lesz a nyugtalanság, kézremegés, érzelmi labilitás,

gyakori lehet a hasmenés,

a testsúly csökken, még akkor is, ha az étvágy fokozódik,

még akkor is, ha az étvágy fokozódik, menstruációs zavarok jelentkezhetnek, felborulhat a ciklus,

a szemgolyó pedig gyakran kidülled.

Tudtad? Túlműködéskor a pajzsmirigy sokszor megnagyobbodik, ez a golyva, más néven strúma, azonban ez akár alulműködés esetén is jelentkezhet, ezért a diagnózishoz vérvétel és orvosi felügyelet szükséges!

AMit NE együnk, ha túlműködik a pajzsmirigyünk:

kerüljük a tej,

az ízfokozók,

a finomított szénhidrátok (fehér liszt, finomított cukor, fehér rizs, bolti édességek, péksütemények),

(fehér liszt, finomított cukor, fehér rizs, bolti édességek, péksütemények), a fehérjét és szénhidrátot együttesen tartalmazó ételek (pl.: rántott hús burgonyával),

valamint az étkezések utáni cukros desszertek fogyasztását (ez ugyanis a belekben erjedést idéz elő).

