A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Nébih) 2026. június 25-én tájékoztatást adott ki egy élelmiszerbiztonsági problémáról, amely a NUTELLA Muffin terméket érinti. A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy a megadott azonosító adatokkal megegyező terméket semmiképpen ne fogyasszák el.

A visszahívás oka, hogy a termékben fémdarabok jelenlétét észlelték, ami súlyos élelmiszerbiztonsági kockázatot jelenthet.

Figyelem, termékvisszahívás! Fémdarabkák kerültek ebbe a kedvelt nutellás termékbe forrás

A bejelentő és gyártó a Ferrero Magyarország Kft., amely önkéntes termékvisszahívási intézkedést indított az érintett tételre vonatkozóan.

Az érintett termék adatai:

Termék neve: NUTELLA Muffin

NUTELLA Muffin Minőségmegőrzési idő: 08/05/2027

08/05/2027 Tételszám: L128Z39-

L128Z39- Kiszerelés: T4x11

T4x11 Gyártó: Ferrero Magyarország Kft.

Ferrero Magyarország Kft. Intézkedés: önkéntes termékvisszahívás

A hatóság hangsúlyozza, hogy a visszahívás kizárólag a fenti adatokkal azonosított termékre vonatkozik, más gyártási tételek biztonságosnak tekinthetők.

A fogyasztók számára a Nébih azt javasolja, hogy ellenőrizzék a megvásárolt termékek azonosítóit, és amennyiben az érintett tétellel egyező terméket találnak, azt ne fogyasszák el, hanem kövessék a visszavételi vagy visszaváltási utasításokat.

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