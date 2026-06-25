Figyelem, termékvisszahívás! Fémdarabkák kerültek ebbe a kedvelt nutellás termékbe

A visszahívás oka, hogy a termékben fémdarabok jelenlétét észlelték, ami súlyos élelmiszerbiztonsági kockázatot jelenthet.
A bejelentő és gyártó a Ferrero Magyarország Kft., amely önkéntes termékvisszahívási intézkedést indított az érintett tételre vonatkozóan.
Az érintett termék adatai:
- Termék neve: NUTELLA Muffin
- Minőségmegőrzési idő: 08/05/2027
- Tételszám: L128Z39-
- Kiszerelés: T4x11
- Gyártó: Ferrero Magyarország Kft.
- Intézkedés: önkéntes termékvisszahívás
A hatóság hangsúlyozza, hogy a visszahívás kizárólag a fenti adatokkal azonosított termékre vonatkozik, más gyártási tételek biztonságosnak tekinthetők.
A fogyasztók számára a Nébih azt javasolja, hogy ellenőrizzék a megvásárolt termékek azonosítóit, és amennyiben az érintett tétellel egyező terméket találnak, azt ne fogyasszák el, hanem kövessék a visszavételi vagy visszaváltási utasításokat.