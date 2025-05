A világ 8 legjobb női séfje, aki ma a gasztronómiát formálja

„A nők helye a konyhában van!” Csak nem egy étterem konyhájában. A történelem folyamán az ételkészítés mindig is a nők feladata volt, legyen szó a saját családjuk ellátásáról vagy cselédként az alkalmazóik ételeinek elkészítéséről. A főzés lenézett házimunka volt, ellenben az előkelőségeknek dolgozó vagy saját éttermet vezető férfi szakácsok már évszázadokkal ezelőtt megbecsülésnek örvendtek. A status quo egészen az 1960-as és '70-es évekig nem változott, amikor is olyan híres szakácsok, mint például Julia Child, elkezdték kitaposni az utat a nők számára a professzionális konyhákba. Napjainkra a nők is kivívták maguknak a helyüket a férfiak mellett az asztalnál, és komoly sikereket érnek el ezen a tesztoszteron által dominált területen. Azért még van hova fejlődni, nem is mutatja ezt jobban mint, hogy női sushi séf elsőként idén tavasszal kapott Michelin-csillagot. A világ legjobb női séfjeiből nyolcat mutatunk be, akik ma a gasztronómia világát formálják.

Olvasd 8 női séf történetét, akik ma formálják a gasztronómiát!

Nadia Santini

Nadia Santini volt az első nő, aki három Michelin-csillagot szerzett Olaszországban, pedig sosem készült szakácsnak. Ugyan az olasz hagyományoknak megfelelően ő is sokat sürgölődött a konyhában már gyerekként, nem érzett rá vágyat, hogy profi konyhában dolgozzon, egészen 1974-ig, amikor is találkozott férjével, Antonio Santinivel. A férfi szüleié volt a Dal Pescatore Santini nevű étterem, amelyet a fiatalok franciaországi nászútjuk után kezdtek el az ott látottak alapján átalakítani. Nadia is elkezdett beletanulni a konyhai munkába Antonio nagymamája, Teresa és édesanyja, Bruna segítségével. Folyamatosan nagy francia éttermeket látogattak, hogy megtapasztalják, mit csinálnak az olyan séfek, mint Paul Bocuse, Roger Vergé és Georges Blanc annak érdekében, hogy a „wow-faktort” visszahozák a Dal Pescatore-ba.

Nadia Santini Maurice ROUGEMONT/Gamma-Rapho via Getty Images

A klasszikus francia és olasz konyha ötvözése új korszakot jelentett a Dal Pescatore számára, és ahogy Nadia egyre nagyobb szerepet vállalt a konyhában, az étterem kezdett felkapottá válni. Az 1980-as évekre a Dal Pescatore jól ismert lett Olaszország gasztronómiai elitje körében. A harmadik Michelin-csillagot 1996-ban kapta meg az étterem. 2013-ban a The World's 50 Best Restaurants a világ legjobb női séfje címmel is kitüntette Nadia Santinit, aki bár hangsúlyozza, hogy négy generáció munkája kellett az éttermük sikeréhez (már az ő gyerekeik is ott dolgoznak), mégis az ő kulináris ízlése az, ami Dal Pescatore-t azzá tette, ami.

Dominique Crenn

Dominique Crenn francia séf, a kaliforniai San Franciscóban található Atelier Crenn vezetője, és jelenleg az egyetlen nő az Egyesült Államokban, aki három Michelin-csillaggal büszkélkedhet. Crenn a 80-as évek végén költözött San Franciscóba ahol neves éttermekben dolgozott, majd néhány év múlva Indonéziában töltött egy kis időt, ahol ő volt az első női főszakács. 2011-ben nyitotta meg éttermét, az Atelier Crenn-t, amit hamarosan két Michelin-csillaggal tüntettek ki. 2016-ban a The World's 50 Best Restaurants a legjobb női séfnek választotta. Crenn emellett szerepelt a Netflixen futó Chef's Table című dokumentumfilm-sorozat második évadában. 2018-ban kiérdemelte harmadik Michelin-csillagát.

Birodalma gyorsan gyarapodott, 2015-ben nyitotta meg a Petit Crenn-t, amit gyermekkorának bretagne-i ételei ihlettek. Ezt követte 2018 márciusában a Bar Crenn, egy small plate borbár az étterme mellett, amely már az első évben egy Michelin-csillagot kapott, így Crenn összesen négy Michelin-csillag tulajdonosa.

Anne-Sophie Pic

Anne-Sophie PicJacques Pic séf lánya, aki a család éttermében, a Maison Pic-ben nőtt fel. Nagyapja, Andre Pic szintén séf volt, aki rákos gratin fogásáról volt ismert, és aki 1934-ben először szerzett három Michelin-csillagot az étteremnek. Anne-Sophie eleintenem akart az ő nyomdokaikba lépni, hanem inkább a tengerentúlra utazott, hogy menedzsmentet tanuljon. Japánban és az Egyesült Államokban dolgozott gyakornokként különböző vállalatoknál, többek között a Cartier-nál és a Moët & Chandonnál is megfordult, de szenvedélye a gasztronómia maradt, így visszatért a konyhába.

1992-ben, 23 évesen kezdett a Maison Picben, hogy apja útmutatása mellett szakáccsá váljon. Apja azonban három hónappal később meghalt, így Anne-Sophie vette át az étterem üzemeltetésének feladatait.

1995-ben az étterem elvesztette harmadik Michelin-csillagát, ez pedig arra ösztönözte a fiatal nőt, hogy ismét séfkabátot ragadjon.

1997-ben került a konyha élére, úgy, hogy nem volt semmilyen gasztronómiai képzettsége. 2007-ben szerezte vissza a Maison Pic három Michelin-csillagát. 2011-ben kapta meg a világ legjobb női séfjének járó elismerést. Azóta több éttermet is nyitott, amelyek összesen tíz Michelin-csillaggal rendelkeznek.

Hélène Darroze

1990-ben, az egyetem elvégzése után a francia Hélène Darroze Alain Ducasse-nál kezdett dolgozni a monacói Le Louis XV étterem irodájában, majd Ducasse győzködésére a konyhában is munkát vállalt. Miután három évig Ducasse-nak dolgozott, visszatért a családi éttermébe, és megtartotta a meglévő Michelin-csillagját. Miután az étterem pénzügyi nehézségek miatt 1999-ben bezárt, megnyitotta Párizsban a Restaurant Hélène Darroze-t. 2001-ben elnyerte első Michelin-csillagát, 2003-ban pedig a másodikat is, amit aztán 2010-ben veszített el.

Darroze leginkább a londoni The Connaught-ban végzett munkájáról ismert, ahol 2008 óta ő a séf. Összesen hat Michelin-csillaga és három étterme van: a londoni Hélène Darroze at The Connaught három csillaggal, a párizsi Marsan par Hélène Darroze két csillaggal és a provence-i Hélène Darroze à Villa La Coste egy csillaggal büszkélkedhet.

Elena Arzak

A gasztronómia fellegvárának számító San Sebastianban található az Arzak étterem, amelynek története 1897-ben kezdődött. Eleinte borüzlet és taverna volt, majd Juan Mari Arzak szülei a baszk konyhát ünneplő étteremmé. 1966-ban vette át Juan Mari az éttermet édesanyjával karöltve, aki megtanította neki a baszk ételek elkészítésének fortélyait. Az étterem 1977-ben nyerte el a második, 1989-ben pedig a harmadik Michelin-csillagot, amit azóta is tart.

Elena Arzak Gari Garaialde/Getty Images

A ’90-es években Elena Arzak, Juan Mari egyik lánya is a családi étteremben kezdett dolgozni. Elena szállodai és étteremvezetői iskolákat végzett Svájcban, és később a legnívósabb európai éttermekben bővítette kulináris tudását. 2012-ben kapta meg a legjobb női séf címét. Jelenleg apjával osztják meg az Arzak konyháját.

Clare Smyth

Clare Smyth az első és egyetlen brit női séf, aki három Michelin-csillagot kapott a londoni Notting Hillben található Core by Clare Smyth étteremért. Az angol Clare egy észak-írországi farmon nőtt fel, itt kezdődött az ételek és a természet iránti szeretete és szenvedélye. Már tinédzserkorától azért dolgozott, hogy séf lehessen, és több neves étteremben megfordult, többek között Alain Ducasse monacói Le Louis XV konyhájában bővítette kulináris tudását. Gordon Ramsay mellett dolgozott 13 évig, és a három Michelin-csillagos Gordon Ramsay étterem séfje volt, mielőtt megnyitotta saját éttermét, a Core by Clare Smyth-t.

Clare számos díjat kapott, többek között a World's 50 Best Restaurants a világ legjobb női séfjének választotta 2018-ban. 2021 januárjában, alig több mint három évvel a Core megnyitása után kapta meg a harmadik csillagát.

Pía León

Pía Leóna Le Cordon Bleu egyetemen végzett szülővárosában, Limában, és kezdetben a perui főváros tradicionális éttermeiben dolgozott. A fordulópontot számára az jelentette, amikor értesült róla, hogy egy helyi séf ígéretes új éttermet nyit Limában. 2009-ben kezdett dolgozni a frissen nyitott Centralban. Öt éven belül a konyha egyetlen női szakácsából konyhafőnökké vált, Virgilio Martínez séf-tulajdonos jobb keze lett. A Central egyedülálló filozófiája, amely Peru kiemelkedő biodiverzitását kutatja és tálalja, gyorsan a világ egyik leghíresebb éttermévé nőtte ki magát. 2014-ben León ott volt Martínez mellett, amikor a Central először nyerte el a Latin-Amerika legjobb étterme címet.

A séf 2018-ban saját éttermének, a Kjolle-nak a megnyitásával elfoglalta az őt megillető helyet a reflektorfényben. Nem sokkal később, 2021-ben kapta meg a világ legjobb női séfje címet.

Chizuko Kimura

Az 54 éves Chizuko Kimura a gyásznak köszönhetően lett a világ első női Michelin-csillagos sushi séfje. Minden férjével, Shunei Kimurával kezdődött, egy japán szakáccsal, aki évtizedek óta Franciaországban élt. 2021-ben régi álma vált valóra azzal, hogy megnyitotta saját éttermét, és a Sushi Shunei nagyon hamar, 2022 márciusában már Michelin-csillagot szerzett. A sors azonban közbeszólt: Shunei mindössze három hónappal az elismerés átvétele után meghalt rákban. A következő évben a Párizs Montmarte negyedében található étterem elvesztette a csillagot.

Chizuko Kimura ígéretet tett férjének halála előtt: folytatni fogja a munkát, amelyet együtt kezdtek el.

Az egykori idegenvezető, akinek nem volt semmilyen éttermi tapasztalata, megtanulta, hogyan kell halat szeletelni, rizst főzni és elvégezni a sushi ceremóniát.

„Még mindig tanulok” - mondja ma is.

Akár tíz évbe is beletelhet, hogy valaki sushi mesterré váljon, Chizuko Kimura pedig mindössze öt év alatt érte el ezt a szintet, amit totális elkötelezettségének és vasfegyelmének köszönheti. Japánban tett látogatásai idején folyamatosan képzi magát, tökéletesíti technikáját és fejleszti receptjeit.

Címlapkép: Anne-Sophie fotó: Maurice ROUGEMONT/Gamma-Rapho via Getty Images

További izgalmas cikkek női séfekről: