Memóriavesztéssel járhat a leggyakrabban fogyasztott ásványi anyag túlzott bevitele

A magas sótartalmú étkezéssel ez idáig nem hozták összefüggésbe a memóriavesztést, ugyanis ezzel kapcsolatosan mindig a szív- és érrendszeri megbetegedések kerülnek előtérbe. Most azonban egy ausztrál tanulmány mutatott rá arra, hogy még az agyunkra is hatással lehet a túlzott sóbevitel.
Hogyan végezték a tanulmányt?
A kutatók a túlzott nátriumbevitel (só fogyasztása) és az idősebb férfiak memóriájának gyorsabb romlása közti kapcsolatot kutatták. A vizsgálatban 1208 ausztrál, átlagosan 71 éves, kezdetben szellemileg egészséges embert követtek hat éven át. A tanulmányban részt vevő férfiak átlagosan napi 2350 milligramm nátriumot fogyasztottak, míg a nők átlagosan 1810 mg körül.
A kutatók azt találták, hogy azoknál a férfiaknál, akik több nátriumot fogyasztottak, gyorsabban romlott az úgynevezett epizodikus memória, vagyis az a memóriafajta, amely személyes élmények és események felidézéséért felel.
Nőknél nem figyeltek meg hasonló összefüggést, valószínűleg azért sem, mert átlagosan kevesebb sót fogyasztottak. Érdekes eredmény, hogy a kapcsolat akkor is megmaradt, amikor a kutatók figyelembe vették a vérnyomást.
Ez arra utal, hogy a só nemcsak a magas vérnyomáson keresztül károsíthatja az agyat, hanem gyulladást, érkárosodást vagy az agyi vérkeringés romlását is okozhatja.
A tanulmány ugyanakkor nem bizonyít közvetlen ok-okozati kapcsolatot, mert megfigyeléses kutatásról van szó. A nátriumbevitelt önbevallás alapján mérték, és a résztvevők többsége viszonylag egészséges, európai származású volt, ezért az eredmények nem biztos, hogy mindenkire általánosíthatók.
Mit jelent ez a mindennapokban?
A tanulmány bizonyíték arra, hogy az étkezésünk befolyásolja az agyunk öregedését.
A napi ajánlott nátriumbevitel felnőtt ember számára 2300 mg, amit sokan jóval meghaladnak, hiszen ez a mennyiség általában nem magából a sószóróból, hanem előre csomagolt, kész ételekből származik.
Néhány tipp, amivel csökkentheted a sóbeviteled:
- Főzz otthon!
- Olvasd el az élelmiszerek címkéjét, köztük külön figyelmet fordítva a csomagolt kenyerekre, felvágottakra, szószokra, fagyasztott ételekre és sós snackekre.
- Friss élelmiszerekkel pakold tele a tányérod, sok zöldséggel, gyümölccsel, hüvelyesekkel és diófélékkel.