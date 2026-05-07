Memóriavesztéssel járhat a leggyakrabban fogyasztott ásványi anyag túlzott bevitele

A magas sótartalmú étrenddel kapcsolatban általában mindenkinek a magas vérnyomás, illetve a szív- és érrendszeri betegségek jutnak eszébe. Van azonban egy olyan mellékhatása is, amellyel nagyon sokan nincsenek tisztában.

A magas sótartalmú étkezéssel ez idáig nem hozták összefüggésbe a memóriavesztést, ugyanis ezzel kapcsolatosan mindig a szív- és érrendszeri megbetegedések kerülnek előtérbe. Most azonban egy ausztrál tanulmány mutatott rá arra, hogy még az agyunkra is hatással lehet a túlzott sóbevitel.

Memóriavesztéssel járhat egy bizonyos ásványi anyag túlzott bevitele

Hogyan végezték a tanulmányt?

A kutatók a túlzott nátriumbevitel (só fogyasztása) és az idősebb férfiak memóriájának gyorsabb romlása közti kapcsolatot kutatták. A vizsgálatban 1208 ausztrál, átlagosan 71 éves, kezdetben szellemileg egészséges embert követtek hat éven át. A tanulmányban részt vevő férfiak átlagosan napi 2350 milligramm nátriumot fogyasztottak, míg a nők átlagosan 1810 mg körül.

A kutatók azt találták, hogy azoknál a férfiaknál, akik több nátriumot fogyasztottak, gyorsabban romlott az úgynevezett epizodikus memória, vagyis az a memóriafajta, amely személyes élmények és események felidézéséért felel.

Nőknél nem figyeltek meg hasonló összefüggést, valószínűleg azért sem, mert átlagosan kevesebb sót fogyasztottak. Érdekes eredmény, hogy a kapcsolat akkor is megmaradt, amikor a kutatók figyelembe vették a vérnyomást.

A kutatók azt találták, hogy azoknál a férfiaknál, akik több nátriumot fogyasztottak, gyorsabban romlott az epizodikus memória

Ez arra utal, hogy a só nemcsak a magas vérnyomáson keresztül károsíthatja az agyat, hanem gyulladást, érkárosodást vagy az agyi vérkeringés romlását is okozhatja.

A tanulmány ugyanakkor nem bizonyít közvetlen ok-okozati kapcsolatot, mert megfigyeléses kutatásról van szó. A nátriumbevitelt önbevallás alapján mérték, és a résztvevők többsége viszonylag egészséges, európai származású volt, ezért az eredmények nem biztos, hogy mindenkire általánosíthatók.

Mit jelent ez a mindennapokban?

A tanulmány bizonyíték arra, hogy az étkezésünk befolyásolja az agyunk öregedését.

A napi ajánlott nátriumbevitel felnőtt ember számára 2300 mg, amit sokan jóval meghaladnak, hiszen ez a mennyiség általában nem magából a sószóróból, hanem előre csomagolt, kész ételekből származik.

Néhány tipp, amivel csökkentheted a sóbeviteled:

Főzz otthon!

Olvasd el az élelmiszerek címkéjét, köztük külön figyelmet fordítva a csomagolt kenyerekre, felvágottakra, szószokra, fagyasztott ételekre és sós snackekre.

Friss élelmiszerekkel pakold tele a tányérod, sok zöldséggel, gyümölccsel, hüvelyesekkel és diófélékkel.

Forrásunk volt.