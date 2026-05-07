Mentes

2026.05.07.

Valóban butaság együtt mosni a zsíros konyharuhát a ruhaneműkkel? – Szakértők véleménye

Nosalty profilképe Nosalty

Lássuk, miért nem ajánlott együtt mosni a zsíros, foltos konyharuhákat és a sima ruhaneműket illetve a törülközőket. Otthon Tippünk következik.

Mosási szakértők nem javasolják, hogy az erősen szennyezett konyharuhákat — különösen azokat, melyeken ételmaradékok, zsír- vagy ételfoltok vannak, főleg, ha frissek — ugyanabban a mosásban mossuk saját ruháinkkal. Ennek több oka is van:

száradó mosott ruhák, lepedők, konyharuhák
Okos ötlet együtt mosni a zsíros konyharuhát a ruhaneműkkel? – Szakértők véleménye

Meglepő lehet, de a zsír- vagy olajfoltok átkerülhetnek a ruhákra is

  • A ételmaradékok, olajok és szennyeződések átkerülhetnek a ruhákra, különösen a világos vagy finomabb anyagokra.
  • Még a közös szennyeskosárban tárolt ruhák és foltos konyharuhák is összekoszolhatják egymást!

Jó tudni:

  • A mikroszálas tisztítókendőket is jobb külön mosni, mert ezek általában magukhoz vonzzák a port, szöszöket és hajat, és rátapadhatnak más textíliákra.

Ez különösen igaz olyan ruhákra, amelyek könnyen szöszölődnek vagy finom anyagokból vannak, kényesek, illetve féltjük őket - pl. finom fehérneműk, selyem stb.

Hogyan mossuk hatékonyan a konyharuhákat?

A szakértők szerint így érdemes mosni:

  1. Külön szortírozd a konyharuhákat a ruháktól (és ideális esetben még a fürdőszobai törölközőktől is).
  2. Használj forró vizet (nagyjából 60 °C / 140 °F felett), mert ez segít eltávolítani a zsírt, ételmaradékot és baktériumokat.
  3. Válassz jó minőségű mosószert, és moss magasabb hőfokon, ami alaposabban tisztít.
  4. Kerüld a textilöblítőt! Ez ugyanis lerakódást okozhat a szálakon, és csökkentheti a nedvszívó képességet.
  5. A makacs foltok esetén egy hosszabb, intenzívebb mosási ciklus is segíthet.
  6. Mosás után teljesen szárítsd meg a konyharuhákat: vagy magas hőfokon szárítógépben, vagy napfényen szárítva — az extra higiéniáért
koszos, paradicsomfoltos fehér konyharuhák
Mosáskor szortírozd külön a konyharuhákat a ruháktól

Akkor mi is a tanulság?

Ha teheted, inkább ne mosd együtt a koszos, zsírfoltos konyharuhákat a ruháiddal. A legjobb megoldás a külön mosás forró vízzel, megfelelő mosószerrel, és az ezt követő alapos szárítás.

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

spenótfőzelék

Szuperkrémes spenótfőzelék

A spenótfőzelék sokunk kedvence, de legalább ennyien rettegik a rossz menzás élmények miatt. Elsősorban nekik ajánlom ezt a receptet: ha így készítitek el a spenótot, örökre ...

zöldséges csirke

Tejszínes-spárgás csirke

Ez a recept meglepően egyszerű, mégis elegáns, krémes, szaftos tökéletes választás egy gyors, de különleges ebédhez vagy vacsorához. Szerintünk sült krumplival a legfinomabb, de a rizs ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

a-legszaftosabb-bacskai-rizses-hus
rizses hús

A legszaftosabb bácskai rizses hús

A tökletesen szaftos bácskai rizses hús titka a megfelelő minőségű és mennyiségű zsiradékon, illetve az azon készült pörköltalapon múlik. Persze a legfinomabb és legjobb állagú a ...

rozsepecsenye
zöldséges hús

Rőzsepecsenye

A rőzsepecsenye tipikus nyári, baráti összejövős étel: egyszerű alapanyagokból készül, mégis látványos és laktató. Modern magyar kerti étel, a tárcsás sütögetés kultúrájával ...

kaesespaetzle-egyszeruen
galuska

Käsespätzle egyszerűen

Németország egyik közkedvelt specialitása, ez a könnyen és gyorsan elkészíthető, laktató tészta. Jellegzetességét adja a helyi sajtok és a pirított hagyma. Ecetes fejes salátával ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept