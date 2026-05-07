Valóban butaság együtt mosni a zsíros konyharuhát a ruhaneműkkel? – Szakértők véleménye

Lássuk, miért nem ajánlott együtt mosni a zsíros, foltos konyharuhákat és a sima ruhaneműket illetve a törülközőket.

Mosási szakértők nem javasolják, hogy az erősen szennyezett konyharuhákat — különösen azokat, melyeken ételmaradékok, zsír- vagy ételfoltok vannak, főleg, ha frissek — ugyanabban a mosásban mossuk saját ruháinkkal. Ennek több oka is van:

Okos ötlet együtt mosni a zsíros konyharuhát a ruhaneműkkel? – Szakértők véleménye

Meglepő lehet, de a zsír- vagy olajfoltok átkerülhetnek a ruhákra is

A ételmaradékok, olajok és szennyeződések átkerülhetnek a ruhákra, különösen a világos vagy finomabb anyagokra.

Még a közös szennyeskosárban tárolt ruhák és foltos konyharuhák is összekoszolhatják egymást!

Jó tudni:

A mikroszálas tisztítókendőket is jobb külön mosni, mert ezek általában magukhoz vonzzák a port, szöszöket és hajat, és rátapadhatnak más textíliákra.

Ez különösen igaz olyan ruhákra, amelyek könnyen szöszölődnek vagy finom anyagokból vannak, kényesek, illetve féltjük őket - pl. finom fehérneműk, selyem stb.

Hogyan mossuk hatékonyan a konyharuhákat?

A szakértők szerint így érdemes mosni:

Külön szortírozd a konyharuhákat a ruháktól (és ideális esetben még a fürdőszobai törölközőktől is). Használj forró vizet (nagyjából 60 °C / 140 °F felett), mert ez segít eltávolítani a zsírt, ételmaradékot és baktériumokat. Válassz jó minőségű mosószert, és moss magasabb hőfokon, ami alaposabban tisztít. Kerüld a textilöblítőt! Ez ugyanis lerakódást okozhat a szálakon, és csökkentheti a nedvszívó képességet. A makacs foltok esetén egy hosszabb, intenzívebb mosási ciklus is segíthet. Mosás után teljesen szárítsd meg a konyharuhákat: vagy magas hőfokon szárítógépben, vagy napfényen szárítva — az extra higiéniáért

Mosáskor szortírozd külön a konyharuhákat a ruháktól

Akkor mi is a tanulság?

Ha teheted, inkább ne mosd együtt a koszos, zsírfoltos konyharuhákat a ruháiddal. A legjobb megoldás a külön mosás forró vízzel, megfelelő mosószerrel, és az ezt követő alapos szárítás.

