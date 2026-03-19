10 jel, hogy túl sok sót eszel – Figyelj rá, ha ezeket a kellemetlen testi tüneteket tapasztalod

Mindannyian tudjuk, hogy a túl sok só nem tesz jót az egészségünknek, ennek ellenére általában többet fogyasztunk belőle, mint kellene. De miként jelentkezhet ez?

Az elmúlt évtizedekben az étrendünk jelentősen megváltozott: egyre több feldolgozott élelmiszert, készételt és gyorséttermi fogást eszünk. Ezek gyakran nagy mennyiségű sót tartalmaznak, hiszen a só nemcsak ízesít, hanem tartósítószerként is működik, így növeli az élelmiszerek eltarthatóságát. Sőt: a só ma már rengeteg élelmiszerben rejtve van jelen, ezért könnyű úgy is túl sokat fogyasztani belőle, hogy észre sem vesszük.

10 jel, hogy túl sok sót eszel

Mit tesz a szervezettel a túl sok só?

A só – pontosabban a nátrium – kis mennyiségben fontos a szervezet számára, mert segíti az ideg- és izomműködést, valamint a folyadékháztartás szabályozását. A gond akkor kezdődik, amikor túl sok kerül belőle az étrendünkbe.

A WHO ajánlása szerint a felnőtteknek naponta legfeljebb 5 gramm sót kellene fogyasztaniuk, ami körülbelül egy teáskanálnyi mennyiség.

Magyarországon azonban ennél jóval több só kerül a tányérunkra.

Tudtad? Felmérések szerint a nők átlagosan napi 12 gramm, a férfiak pedig akár 17 gramm sót is elfogyaszthatnak egy nap, ami többszöröse az ajánlott mennyiségnek. A túlzott sóbevitellel pedig az a gond, hogy növeli a magas vérnyomás, a szív- és érrendszeri betegségek , a stroke, valamint egyes vesebetegségek és gyomorproblémák kockázatát.

Érdemes tehát odafigyelni az étkezésünkre – de emellett a testünk jelzéseire is.

Mutatjuk galériánkban, hogyan jelez, ha túl sok sót fogyasztunk!

Amennyiben a fenti tünetek valamelyikét hosszabban tapasztaljátok keressetek fel orvost, szakembert, hogy pontosan megállapítsa, mi áll a tünetek hátterében!

