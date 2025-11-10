Ne nyersen tedd el: segítünk, hogyan fagyaszd le a gombát, amivel az ízét is megőrzöd

A gomba finom, sokoldalú és egészséges alapanyag, de sajnos hamar megromlik. Ha szeretnéd elkerülni a pazarlást, és egész évben élvezni a friss ízét, érdemes megtanulni helyesen fagyasztani – így a szezonon kívül is mindig kéznél lesz. Napi Tippünk következik:

A gomba gyorsan romló alapanyag, ezért sokszor előfordul, hogy a hűtőben marad, mire felhasználnánk. A jó hír az, hogy a gomba tökéletesen alkalmas fagyasztásra, így hosszabb ideig is megőrizhető – anélkül, hogy elveszítené az ízét vagy az állagát.

A fagyasztás lényege, hogy a lehető legfrissebb állapotában történjen. Érdemes mindig olyan gombát választani, ami nem ráncos, nem nyálkás, és nem mutatja a romlás jeleit. Ha bizonytalanok vagyunk, inkább fagyasszuk le azonnal – így elkerülhetjük, hogy kárba vesszen.

A gombát többféleképpen elő lehet készíteni a fagyasztásra. Sokan először megpirítják egy kevés olajon, amíg elpárolog belőle a nedvesség, majd lehűtve, egy rétegben fagyasztják meg.

Így nem tapadnak össze a darabok, és később könnyen adagolható lesz. Mások inkább enyhén párolják vagy gőzölik a gombát, hogy megőrizze a textúráját.

Ilyenkor egy kis citromos vízben való áztatás segíthet abban, hogy ne barnuljon meg.

Miután a gomba teljesen kihűlt, érdemes légmentesen záródó zacskóba vagy dobozba tenni, és a dátumot is ráírni. Így akár kilenc-tizenkét hónapig is eláll a mélyhűtőben.

Tipp Használatkor nem szükséges teljesen felengedni – főzés közben, forró serpenyőbe dobva is remekül működik, például tésztákhoz, ragukhoz vagy levesekhez.

A lényeg tehát egyszerű: ha gombát vásárolunk, ne hagyjuk, hogy a hűtő hátsó sarkában feledésbe merüljön. Egy kis előkészítéssel egész évben élvezhetjük a friss ízét – legyen az boltban vett vagy saját termesztésű.

